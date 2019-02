Czy AirPods'y są wodoodporne? Czy Apple może stwierdzić, że zostały zamoczone i odmówić naprawy? W tym artykule odpowiadamy na pytania dotyczące tego, czy Airpods'y są wodoodporne i co się stanie, jeżeli będziesz je nosił pod prysznicem lub na basenie?

Źródło: Macworld

Zastanawiasz się, jak Twoje słuchawki AirPods zachowywałyby się po wypraniu ich w pralce, treningu lub kontakcie z wodą? Nie jesteś jedyną osobą.

Istnieje wiele wątków na ten temat na Reddit, co sugeruje, że spora część użytkowników zastanawia się, czy słuchawki AirPods są wodoodporne?

Jeżeli ty również zastanawiasz się, czy AirPods'y są w stanie przetrwać spotkanie z wodą lub co by się stało, gdyby zostały zanurzone w wodzie czytaj dalej. Jeżeli już się to wydarzyło w artykule dowiesz się, czy słuchawki AirPods można przetestować pod kątem kontaktu z wodą oraz, czy posiadają czujnik Liquid Contact Indicator - kontaktu z wodą.

Czy słuchawki AirPods są wodoodporne?

Odpowiedź brzmi nie. AirPods nie są wodoodporne, a firma Apple również nie podaje żadnych informacji o wodoodporności słuchawek.

Na obudowie AirPods znajduje się wiele różnych otworów, które mogą wpuszczać wodę do wnętrza słuchawek.

Źródło: Macworld

Otwory te są jednak przykryte stalową siatką, która powinna generować opór i zapobiegać przedostawaniu się wody do środka.

Odporność na pot

Uważa się, że AirPods'y pomimo braku wodoodporności są odporne na pot. Samo Apple pokazało je noszone podczas biegu na Apple Keynote w 2018 roku.

Mimo to uważamy, że nie powinno się używać słuchawek AirPods podczas intensywnych treningów. Nie są to także słuchawki sportowe, wiec używania ich podczas aktywności fizycznej może nie być komfortowe, a także istnieje ryzyko, że jedna ze słuchawek wypadnie nam z ucha.

Czy mogę pływać ze słuchawkami AirPods?

Pomijając fakt, że prawdopodobnie wypadłyby one z ucha, nie należy używać AirPods'ów uprawiając sporty wodne z powodu braku wodoodporności.

Co by się stało, gdyby AirPods'y zmokły?

Na Reddit można znaleźć wiele historii użytkowników, których AirPods'y zamokły podczas używania lub zostały pozostawione na zewnątrz podczas opadów. Twierdzą oni, że po wysuszeniu słuchawki działają nadal bez problemu. Mimo wszystko zalecamy uważać na AirPods'y, ponieważ jak już wiemy oficjalnie nie są one wodoodporne.

Pocieszający jest fakt, iż wielu użytkowników przedstawia w sieci swoje historie związane z użytkowaniem słuchawek pod prysznice lub przypadkowym umieszczeniu ich w pralce i potwierdzają, że po wysuszeniu słuchawki nadal działają tak jak przed zamoczeniem.

Co zrobić, gdy nie wiemy gdzie są nasze AirPods'y?

Jeżeli nie możesz znaleźć swoich słuchawek AirPods nie wpadaj w panikę. Możesz je zlokalizować za pomocą aplikacji Znajdź mój iPhone. Pokaże ona na mapie gdzie znajdują się twoje słuchawki lub ostatnią znaną ich lokalizację oraz pozwoli odtworzyć dźwięk, który ułatwi ich zlokalizowanie.

Źródło: Macworld

Czy Apple może potwierdzić styczność z wodą słuchawek AirPods?

To pytanie nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Apple umieszcza wewnątrz iPhone'a i innych urządzeń wskaźnik LCI, który pokazuje, czy urządzenie mogło doznać kontaktu z wodą. Jak wyjaśnia Apple na swojej stronie "iPhone i większość urządzeń iPod, które zostały zbudowane po 2006 roku mają wbudowane wskaźniki kontaktu z wodą lub cieczą zawierającą wodę".

Niektórzy klienci mają nadzieje, że Apple wymieni ich AirPods'y, które uległy zalaniu, gdy zareklamują je z powodu problemów z ładowaniem. W tej sytuacji wszystko zależy od serwisanta, który będzie obsługiwał naprawę słuchawek.

Co zrobić, aby AirPods stały się wodoodporne?

Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli naprawdę chcesz mieć w pełni wodoodporne słuchawki AirPods proponujemy zaczekać do prezentacji nowego modelu AirPods, który według plotek ma zaoferować wodoodporność.