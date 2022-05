Czy smartwatch może być zagrożeniem?

Smartwatche i smartbandy są tak powszechne, że od dawna nikogo nie dziwi już ich widok. Analitycy przewidują, że rynek wearables będzie rósł o 12,5% rocznie, a jak każde powszechniejące zjawisko, także i tutaj będzie można obserwować wzmożoną liczbę ataków na urządzenia. Tym bardziej, że gromadzone w nich dane dotyczą wielu ważnych aspektów - od danych zdrowotnych po dane płatnicze. Nie można również zapomnieć, że smartwatche mogą łączyć się z inteligentnymi systemami innych urządzeń znajdujących się w najbliższym otoczeniu, więc przejęte są furtką do dalszych działań cyberprzestępców.

Jednym z kluczowych rodzajów danych rejestrowanych przez większość inteligentnych zegarków i opasek jest lokalizacja użytkownika. Te informacje umożliwiają przewidzenie ruchów, a to pozwala potencjalnie na fizyczne zaatakowanie nie tylko użytkownika, ale również włamanie się do jego domu lub samochodu w czasie, gdy nie znajduje się w pobliżu. Kamil Sadkowski z ESET zauważa:

Ostrzega także:

Na przestrzeni ostatnich lat odkryto liczne luki w urządzeniach wykorzystujących protokół Bluetooth Low Energy (BLE), które umożliwiają znajdującym się w pobliżu atakującym doprowadzić do awarii urządzenia, a w niektórych przypadkach nawet podglądać przesyłane dane lub manipulować nimi. Nierzadko oprogramowanie na samym urządzeniu wykazuje podatności na ataki zewnętrzne z powodu słabych zabezpieczeń. Nawet najlepszy zegarek może zawierać błędy prowadzące do wycieku i utraty danych. Aplikacje na smartfony powiązane z inteligentnymi zegarkami i opaskami to kolejny możliwy wektor ataku