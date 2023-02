Czy sztuczna inteligencja napisze za Ciebie pracę magisterską?

Ostatnie tygodnie to sporo informacji na temat ChatGPT oraz sztucznej inteligencji, a także zagrożeniach i zmianach, jakie ze sobą niesie. Czy obawy są słuszne?

Termin "sztuczna inteligencja" jest bardzo szeroki. Używa się go zarówno do map online, jak i systemów rozpoznawania twarzy czy zautomatyzowanych czynności wykonywanych przez sprzęty. Jednak nikt nie kojarzy tego ze świadomą istotą lub jej naśladowaniem. Bardziej zaawansowane są wirtualne asystentki - jak Siri czy Cortana, a także Asystent Google. Z nimi komunikujemy się za pomocą głosu, co niejako przypomina dialog z drugą osobą.

Jednak gdy amerykańskie OpenAI zaprezentowało ChatGPT, termin "sztuczna inteligencja" nabrał nowego znaczenia. Mamy tu bowiem do czynienia z chatbotem, który potrafi udzielać odpowiedzi w taki sposób, że można uwierzyć w rozmowę z innym człowiekiem. Czy oznacza to, że jest w stanie zastąpić żywą istotę w takich zadaniach, jak na przykład napisanie pracy doktorskiej czy treści na stronę www?

ChatGPT - początek nowej ery IT?

ChatGPT powstało w 2022 roku jako chatbot z kategorii "Generate AI". Termin ten oznacza, że zajmuje się gromadzeniem danych - zarówno pisanych, jak i w formie grafik, nagrań wideo, map 3D, kodów programistycznych, a nawet symulacji. Na ich podstawie jest w stanie generować nowe, unikalne rzeczy. Na tej zasadzie działa m.in. słynne Midjourney. Obie wymienione SI narobiły na świecie sporego zamieszania. Na przykład kilka grafik stworzonych przed Midjourney wygrało konkursy plastyczne i fotograficzne.

ChatGPT została wytrenowana na modelu językowym GPT-3 (Generative Pre-training Transformer), co oznacza, że obsługuje 175 miliardów parametrów. Przyszłe wersje mają przekroczyć obsługę tryliona. Ponieważ parametry można ze sobą łączyć w dowolnych konfiguracjach, mówimy tu o nieokreślonej, kolosalnej liczbie możliwości. Ponieważ ChatGPT skupia się na tekście, daje nam to choćby takie, jak pisanie w stylu określonego autora, tworzenie wierszy trzynastozgłoskowych, a także opisów produktów, treści informacyjnych, newsettlerów. Nie zapominajmy jednak, że to przede wszystkim chatbot, a więc ma za zadanie odpowiadać na pytania. Jakie? Praktycznie dowolne.

Dlatego właśnie jest w stanie wyjaśnić w prostych słowach, jak działają komputery kwantowe, podsunąć kreatywne pomysły na organizację urodzin dla dziesięciolatka, podać kod żądający HTTP w Javasrcipt, wyjaśnić inflację pięciolatkowi, a także udzielić bardziej skomplikowanych porad, jak pomysł na pięćdziesiątą rocznicę ślubu dla fanów architektury gotyckiej mieszkających w Brazylii czy stworzyć poemat pisany w stylu George Orwella. Czy to oznacza, że autorzy poradników, podręczników, a także osoby zajmujące się tworzeniem treści (jak artykuły, felietony czy recenzje) nie będą miały co robić?

ChatGPT zagrożeniem dla autorów?

Nie. A dlaczego? Zacznijmy od tego, że ChatGPT, choć potrafi już sporo, jest jeszcze w fazie rozwoju. Osoby, które jak dotąd miały z nim styczność, twierdzą, że w przypadku podawania konkretnych informacji (np. jak zmieniała się liczba mieszkańców Warszawy w latach 1972-2021) jest wysoce precyzyjny. Nie może to jednak dziwić, biorąc pod uwagę kolosalne ilości danych, które posiada w swoich zasobach. Jednak nie jest na bieżąco - wie tylko tyle, ile się do nich wprowadzi. Dlatego jeśli spytasz go pod wieczór o jakieś wydarzenie z rana (np. związane z wojną na Ukrainie), nie będzie w stanie go podać. Oczywiście to może się zmienić w przyszłości, ale mówimy o czasie teraźniejszym. Ponadto zdarza się, że podaje informacje nieprawdziwe, ale nie wynika to z jego "złej woli" i chęci wprowadzenie w błąd, ale po prostu z faktu, że ktoś takie mu wprowadził.

Ponadto w przypadku własnych, twórczych treści, SI jest jeszcze bardzo "koślawa". Można porównać ją do średnio rozgarniętego ucznia w trzeciej-czwartej klasie szkoły podstawowej, który wciąż wprawia się w pisaniu różnych wypracowań czy też autorskich opowiadań. Oczywiście należy mieć na uwadze, że ChatGPT jest cały czas trenowane i rozwijane, więc z biegiem czasu poziom będzie coraz bardziej wzrastał. Jednak wątpliwe jest, aby mogło zastąpić człowieka, który potrafi przedstawić analogie, stworzyć abstrakcyjne porównania czy też wzbogacić treść choćby własnymi pomysłami lub wywoływać emocje. Pamiętajmy cały czas, że SI wie tylko tyle, ile otrzyma z zewnątrz. Jak na razie nie ma żadnych śladów na to, aby była w stanie sama stworzyć cokolwiek. Dlatego też może napisać powieść przygodową, wykorzystując do tego schematy innych książek w tym stylu, jednak cały czas będzie to tylko mieszanie tego, co było.

Co przyniesie nam przyszłość?

SI z otrzymanych klocków może budować obiekty różnych kształtów, jednak sama żadnych klocków nie stworzy. Mówiąc krócej: nie ma kreatywności. W internecie można znaleźć liczne przykłady odpowiedzi niespójnych, nieścisłych, a nawet całkowicie nieprawdziwych. Dlatego nie należy obawiać się, że zabierze prace dziennikarzom, twórcom opisów czy też przedstawicielom innych kreatywnych zawodów. Odpowiadając na tytułowe pytanie - owszem, może napisać za Ciebie pracę magisterską, jednak trzeba będzie i tak nad nią przysiąść, aby wyłapać wszystkie pomyłki i lapsusy językowe, a efekt całości może być dość mierny.

Oczywiście w przyszłości może się to zmienić. Co wówczas? Jeżeli nastąpi wysyp tekstów stworzonych przez sztuczną inteligencję, wówczas w cenie stanie się to, co rzadkie - a więc teksty pisane przez autentycznych ludzi. A ChatGPT i podobne mu SI - jak Bard od Google czy Ernie od Baiud - będzie można praktycznie wykorzystać do tworzenia różnego rodzaju opisów, które nie wymagają kreatywności, np. dla sklepów internetowych czy tworzenia chatbotów na infoliniach i w pomocy technicznej.

Póki co - śpijmy spokojnie.