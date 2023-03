Czy szykuje się nam wojna SI?

Początek roku 2023 to nagły rozkwit zastosowań Sztucznej Inteligencji w interakcjach z człowiekiem. A ponieważ wielu producentów deklaruje swoje własne narzędzia, warto zastanowić się, czy dojdzie do wojny SI?

Sztuczna inteligencja - dostępne personifikacje

Sztuczna inteligencja nie jest żadnym bytem, a zbiorem danych, w których algorytmy wyszukują odpowiednie informacje związane z zapytaniem. Jednak aby stała się bardziej przyjazna, twórcy nadają jej imiona, co pozwala w pewien sposób ją "spersonifikować". Ma to znaczenie wyłącznie psychologiczne - człowiekowi łatwiej rozmawiać z Alexą czy Cortaną niż zbiorem informacji. Wyjątkiem ChatGPT, który nigdy nikogo nie miał przypominać, ale za to firmy z niego korzystające już dodają mu formę męską lub żeńską.

W chwili obecnej takie "postacie SI" są tylko trzy:

Bard - edycja SI przygotowana przez Google . Powstała przy użyciu LaMDA (Language Model for Dialogue Applications);

- edycja SI przygotowana przez . Powstała przy użyciu LaMDA (Language Model for Dialogue Applications); Ernie - sztuczna inteligencja trenowana przez chińskiego giganta internetowego Baidu . Choć nie jest jeszcze powszechnie dostępny, wyniki testów w specjalistycznych benchmarkach - jak General Language Understanding Evaluation - pokazują, że może być bardzo liczącym się graczem na rynku;

- sztuczna inteligencja trenowana przez chińskiego giganta internetowego . Choć nie jest jeszcze powszechnie dostępny, wyniki testów w specjalistycznych benchmarkach - jak - pokazują, że może być bardzo liczącym się graczem na rynku; My AI - sztuczna inteligencja stworzona przez Snapchat. Dostępna dla abonentów wersji Snapchat+.

Zauważmy jednak, że są to tylko trzy cyfrowe postacie, ale oprócz nich istnieją liczne rozwiązania nie mające nazw własnych. Doskonałym przykładem podrasowana wyszukiwarka Microsoftu - Bing - oraz strony takie, jak You.com, gdzie można porozmawiać ze sztuczną inteligencją.

Jak może wyglądać wojna SI?

Sztuczna inteligencja kojarzy się wielu osobom z robotami i maszynami, toteż ponure wizje pokazują nam bunty maszyn i sieci komputerowych prowadzące do zagłady cywilizacji. Doskonałym przykładem filmy z serii Terminator. W rzeczywistości taki bieg wydarzeń jeszcze przez lata nam nie grozi - a zapewne nigdy do niego nie dojdzie. Dlaczego? Główny powód jest taki, że wszystkie programy, systemy oraz maszyny powstały w celu służenia ludziom, a więc walka z nimi byłaby sprzeczna z podstawowym celem ich powstania.

Inny - planowana ewolucja i zastosowania SI. Nie ma żadnych informacji, aby którakolwiek armia świata szykowała humanoidalnych żołnierzy. Owszem, mamy bezzałogowe samoloty, zaś w zastosowaniach piechoty przewidywane są raczej takie wzmocnienia, jak egzoszkielety, jednak tworzenie kosztujących miliony dolarów maszyn w celu posyłania ich pod wrogi ostrzał mija się z celem. Na czym zatem będzie polegać wojna SI? Tutaj możemy wskazać dwa obszary działania: bezpieczeństwo oraz usługi.

Bezpieczeństwo - tutaj nic nowego ponadto to, co już znamy. A więc pomoc sztucznej inteligencji posłuży do tworzenia nowych sposobów ataków i omijania zabezpieczeń, które z kolei będą również ulepszane dzięki niej. Jest to bowiem narzędzie, zaś jego wykorzystanie zależy od intencji użytkownika. Dlatego zarówno producenci oprogramowania antywirusowego, jak i hakerzy będą jak najbardziej zainteresowani wykorzystaniem możliwości dawanych przez SI na tym polu.

Usługi - w tym aspekcie może czekać nas prawdziwa rewolucja. Jej pierwszym objawem jest Midjourney. Czyli - otrzymamy SI umożliwiające tworzenie nie tylko obrazów, ale także tekstów - co już jest wdrażane - oraz innych form sztuki, a więc muzyki itp. Ale ilość opcji jest w sumie nieograniczona - niedawno pisałem o pierwszej grze stworzonej przez sztuczną inteligencję (przeczytasz o tym tutaj).

Tak więc wojna SI nie tylko będzie, ale już trwa - choćby na polu usług. Mamy już liczne generatory grafik, do których jest używana (jedno z porównań tutaj), pojawiają się coraz sprawniejsze usługi w wyszukiwarkach i innych zastosowaniach. Jednak zauważam ponownie - we wszystkich przypadkach chodzi tu o dostarczenie człowiekowi jak najlepszych warunków, a nie o jego zagładę. Możemy zatem spać spokojnie.