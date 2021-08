Czy tak będą wyglądać najnowsze Apple Watch Series 7?!

Zobaczcie najnowsze rendery zegarków Apple Watch Series 7! Gigant z Cupertino przygotowuje spodziewaną zmianę wyglądu.

Portal 91mobiles opublikował dziś nowe rendery nadchodzących zegarków Apple Watch Series 7. Zdaniem dziennikarzy portalu, grafiki te zostały stworzone w oparciu o pliki CAD zegarków. Mogą więc być one najdokładniejszym przedstawieniem urządzeń, które najprawdopodobniej będziemy mogli zakupić już we wrześniu tego roku.

Spodziewamy się, że zegarki zostaną zaprezentowane razem z nową linią smartfonów iPhone 13 podczas wydarzenia, które odbędzie się już we wrześniu. O ile dysponujemy już pokaźną ilością informacji dotyczących smartfonów, tak do tej pory Apple dość dokładnie pilnowało przecieków na temat inteligentnych zegarków.

Dziś możemy zobaczyć nowe grafiki prezentujące Apple Watch Series 7. Jak widać, są one bardzo podobne do grafik koncepcyjnych, które kilka miesięcy temu stworzyli Jon Prosser i Ian Zelbo. Widzimy na nich płaski ekran zegarków i zaokrąglone brzegi koperty, które zbliżają wygląd zegarków do iPada Pro oraz ubiegłorocznych iPhone'ów.

Jest to także ogromna zmiana w designie zegarków, w porównaniu do ich poprzedniej generacji. Apple zrywa z zaokrągloną konstrukcją oraz wypukłym ekranem. Cała konstrukcja ma być w związku z tym cieńsza od poprzednika. Wygląda na to, że podobnie jak w obecnych modelach silikonową opaskę będziemy mogli łatwo usunąć i wymienić na inną.

Dowiadujemy się także, że nowy zegarek będzie dostępny w rozmiarze 44 mm, a jego pełne wymiary to 44 x 38 x 9 mm. Wyświetlacz będzie posiadał przekątną 1,8 cala.

Po więcej informacji dotyczących nadchodzących zegarków Apple Watch Series 7 zapraszamy do naszego materiału zbiorczego.

Źródło: 91mobiles.com