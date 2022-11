Czy tak będzie wyglądał Galaxy A54? Sprawdź pierwsze rendery smartfona

Nowy smartfon Samsunga zadebiutuje już wkrótce.

Źródło: OnLeaks / 91Mobiles

Zaledwie tydzień temu informowaliśmy was o tym, że Galaxy A54 najprawdopodobniej pojawi się na rynku szybciej niż poprzednie modele z serii. Urządzenie zostało zauważone na stronie chińskiej organizacji zatwierdzającej certyfikacje dla debiutujących telefonów. W przypadku poprzednich modeli, czas pomiędzy uzyskaniem certyfikatu 3C, a debiutem na rynku wynosił zawsze 2 miesiące. Wszystko wskazuje więc na to, że premierę Galaxy A54 zobaczymy już w styczniu.

W sieci pojawiły się także pierwsze rendery, które sugerują wygląd nowego smartfona. Trzeba przyznać, że jest on bardzo podobny do swojego poprzednika, a różnice w wyglądzie dotyczą głównie plecków urządzenia. Galaxy A53 posiadał wyspę z obiektywami, która miała wypukły kształt. Kolejna odsłona smartfona będzie raczej przypominała model Galaxy S22 Ultra, a obiektywy - podobnie jak we flagowym modelu - zostaną wtopione w obudowę. Subiektywnie jest to moje ulubione rozwiązanie jeśli chodzi o rozmieszczenie aparatów.

Źródło: OnLeaks / 91Mobiles

Pozostałe elementy dotyczące designu nie zmienią się za mocno. Kamera do selfie nadal będzie umieszczona w drobnym wcięciu w ekranie, a dolna ramka urządzenia najprawdopodobniej pozostanie nieco większa niż pozostałe.

Źródło: OnLeaks / 91Mobiles

Do sieci wyciekło także kilka informacji dotyczących specyfikacji Galaxy A54. Smartfon otrzyma baterię o pojemności 5100 mAh (o 100 mAh więcej niż poprzedni model) oraz aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix. Jest to intrygująca zmiana, ponieważ Galaxy A53 posiadał obiektyw główny o rozdzielczości 64 Mpix. Wygląda więc na to, że Samsung postawi większy nacisk na oprogramowanie, które będzie wspierało możliwości fotograficzne urządzenia.