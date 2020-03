Czy tak będzie wyglądało nowe Menu Start Windowsa 10 bez Live Tiles?

Jeżeli to prawda, to nowe Menu Start prezentuje się niezwykle minimalistycznie.

Po wieloletnich plotkach Microsoft oficjalnie przyznał się do tego, że wraz z jedną z nadchodzących aktualizacji z systemu Windows 10 znikną Live Tiles.

Źródło: macworld.com

Live Tiles to aktywne kafelki, które na bieżąco pobierają i wyświetlają informacje z kompatybilnych aplikacji takich, jak News, Pogoda czy Poczta. Całość zadebiutowała pod koniec 2010 roku wraz z Windowsem Phone 7. Rozwiązanie nie przyjęło się, ale Microsoft liczył, że zmieni się to w 2012 roku, kiedy to na rynek trafił Windows 8 oraz Windows Phone 8. Niestety również w tym przypadku się pomylono, a o Live Tiles w systemie operacyjnym Windows 10 mało kto już pamięta.

Z tego właśnie powodu Microsoft postanowił, że pozbędzie się niechcianej funkcji z systemu Windows 10. Nie poinformowano jednak kiedy się to stanie oraz jak wyglądać będzie odświeżone Menu Start bez Live Tiles.

Teraz na Twitterze pojawiło się zdjęcie, które rzekomo pokazywać ma nowe Menu Start systemu Windows 10 już bez aktywnych kafelków Live Tiles. Cóż o nowym Menu Start nie można powiedzieć za wiele, ponieważ wcale nie jest nowe. Jedyną różnicą jest brak aktywnych ikonek i zastąpienie ich statycznymi odpowiednikami. Microsoft nie zdecydował się na żadne radykalne zmiany wyglądu, ani tym bardziej funkcjonalności jednego z podstawowych elementów systemu operacyjnego Windows.

Spekulacje o tym, że Microsoft usunie Live Tiles z systemu Windows 10 pojawiały się regularnie już w zeszłym roku. Funkcja Live Tiles chociaż działa w systemie Windows 10 i jest kompatybilna z kilkoma aplikacjami zewnętrznych deweloperów to nie była aktualizowana od czasu zakończenia prac nad systemem Windows Phone 7 jakieś sześc lat temu. W międzyczasie kolejni producenci oprogramowania stopniowo usuwają kompatybilność z Live Tiles w swoich aplikacjach.

Możliwe, że nowe Menu Start bez Live Tiles pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Kawałek zrzutu ekranu wrzucony do sieci nie informuje, w której kompilacji Microsoft usunął Live Tiles.

Źródło: techspot.com