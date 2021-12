Czy tak wyglądałby Pixel Watch? Wear OS 3 w wersji deweloperskiej

Ideą serii Pixel Buds jest pokazanie systemu Android i wszystkich jego funkcji w taki sposób, jak zaprojektował go sam Google. Tym razem mamy okazję zobaczyć również, jak wyglądałby, gdyby Google wydało oczekiwanego Pixel Watcha.

Na początku tego roku Samsung zaszokował wiernych fanów serii Galaxy Watch, porzucając Tizen na rzecz Wear OS. Ta wersja systemu operacyjnego od Google zawiera jednak nakładkę Samsunga. W ten sposób nie byliśmy w stanie poznać pierwotnej wersji Wear OS 3 - aż do teraz. Jak zauważyła redakcja 9to5Google, Google wydało Wear OS 3 w wersji deweloperskiej.

Nowa aktualizacja została wydana z całkowitym przeprojektowaniu menu, które zawiera okrągłe przyciski. Ekran stanu baterii również został odnowiony, aby dopasować go do Androida 12. Zostało dodane także specjalne menu aplikacji, które pokazuje Ostatnie aplikacje na górze ekranu z listą wszystkich zainstalowanych aplikacji poniżej.

Zobacz również:

Źródło: Google Źródło: Google

Źródło: Google Źródło: Google

Alphabet, czyli firma-matka Google, kupiło Fitbit w listopadzie 2019 roku. Miało to na celu pozyskanie wyspecjalizowanych funkcji tej firmy i wprowadzenie ich do Wear OS. Do tej pory żadne funkcje związane z Fitbit nie zostały jednak zauważone na nowej wersji tego systemu. Pamiętajmy jednak, że mogą one zostać wprowadzone dopiero w finalnej wersji, a nie w podglądzie dla deweloperów.

Jak zostaliśmy kiedyś poinformowani, Google nie zdecydowało się do tej pory na wydanie Pixel Watcha, gdyż firma uważała, że Wear OS nie jest odpowiednio dopracowany, aby zdecydować się na taki krok. Jednak wraz z wydaniem Pixela 6 w tym roku, pojawiły się spekulacje, że Google jest wreszcie gotowe na podjęcie tego kroku. Czy tak się stanie, pozostaje nam tylko czekać.