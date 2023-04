Czy tegoroczna Motorola RAZR 2023 będzie bardziej przystępna cenowo? Z wstępnych przecieków wynika, że tak

Model RAZR 2022 jest jednym z najlepszych składanych smartfonów na rynku.

Na przełomie 2022 i 2023 roku miałem okazję testować Motorolę RAZR 2022. Urządzenie zrobiło na mnie świetne wrażenie, co wynikało nie tylko z niemalże niewidocznego zgięcia ekranu, ale i genialnej wydajności oraz funkcjonalnego wyświetlacza zewnętrznego. Recenzję smartfona podsumowałem wówczas w następujący sposób:

Największą przewagą modelu RAZR 2022 nad konkurencją jest duży ekran zewnętrzny, na którym możemy wykonywać większość zadań bez otwierania urządzenia. Istotną zaletą jest także niemalże niedostrzegalne zgięcie ekranu oraz akcesoria, które otrzymujemy w zestawie z flagowcem. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy te elementy warte są dopłaty do modelu RAZR 2022, ale z całą pewnością jest to świetne urządzenie, którego zakupu nie będziecie żałować.

W tamtym czasie flagowiec kosztował około 5900 zł, czyli prawie 1000 zł więcej niż konkurencyjny smartfon Samsunga. W tym momencie rozbieżności cenowe pomiędzy poszczególnymi składanymi modelami nie są aż tak duże, choć częściowo wynika to również z tymczasowych promocji w sklepach z elektroniką.

Motorola RAZR 2022

Cena: 4999 zł / Link

OPPO Find N2 Flip

Cena: 4999 zł / Link

Galay Z Flip 4

Cena: 4825.12 zł / Link

Najnowsze przecieki na temat tegorocznego flagowca Motoroli sugerują, że urządzenie zadebiutuje w dwóch wersjach, a jedna z nich ma być budżetowym wariantem z dopiskiem "lite". Trudno jednoznacznie powiedzieć, co oznacza w tym wypadku "budżetowy", ponieważ składane smartfony zdecydowanie nie należą do najtańszych. Na ten moment wiemy jedynie, że niższy model ma kosztować mniej niż topowa Motorola RAZR Plus 2023.

Zobacz również:

Osobiście mam nadzieję, że spekulacje przełożą się na prezentacje wariantu, który będzie mógł konkurować cenowo np. z Galaxy Z Flipem 5 od Samsunga. Więcej informacji na temat urządzenia poznamy bliżej jego premiery, która prawdopodobnie nastąpi w trzecim kwartale tego roku.