Czy to będą najlepsze słuchawki w 2023 roku? Po tej firmie możemy spodziewać się wszystkiego

Słuchawki TWS to coraz bardziej rosnący segment rynku. Teraz Poco, firma znana ze stawiania na świetny stosunek jakości do ceny, wchodzi na europejski rynek bezprzewodowych słuchawek. Może być bardzo ciekawie!

POCO to firma, która w ciągu ostatnich kilku lat doszła z jednego telefonu-hitu do ogromnej instytucji znanej ze świetnego stosunku ceny do jakości. Co ciekawe, marka-córka Xiaomi stawia na coraz szerszy rozwój swojego katalogu produktów. Zaczęło się oczywiście od telefonów, a dokładniej segmentu tzw. zabójców flagowców. Po jakimś czasie POCO weszło także na rynek budżetowy, na którym oferowało niespotykane możliwości, szczególnie jeśli chodzi o moc sprzedawanych telefonów. Jednak teraz producent ma zamiar zawojować zupełnie inny rynek.

W przecieku zaprezentowanym przez stronę 91mobiles we współpracy ze znanym analitykiem zajmującym się sprzętem Xiaomi, Kubą Wojciechowskim, pojawiły się najnowsze słuchawki TWS, które trafią na rynek właśnie pod nazwą POCO. Według strony, zobaczymy je w dwóch wariantach.

Jako że Xiaomi często korzysta z produktów swoich marek-córek naprzemiennie, podobnie też stanie się z najnowszymi słuchawkami TWS. Zostaną one wydane zarówno jako POCO Pods, jak i kolejna odsłona serii Redmi Buds - Redmi Buds 4 Active. Mają to być dokładnie te same słuchawki, jedynym wyróżnikiem będzie ich kolorystyka. Jako że submarka POCO znana jest z odważnego designu i kolorystyki, Poco Pods będą czarne z żółtymi elementami. Redmi Buds 4 Active z kolei postawią raczej na stonowane kolory - beżowy oraz czarny.

Niestety na tę chwilę te dwie informacje - kolorystyka oraz wykorzystanie słuchawek przez dwie marki-córki Xiaomi - to jedyne definitywne informacje o sprzęcie, które mamy. Oczywiście na podstawie specyfikacji Redmi Buds 4 możemy się spodziewać, że urządzenie zostanie wyposażone w aktywną redukcję szumów czy też tryb transparentny. Możemy też liczyć na przynajmniej 30 godzin pracy na baterii, w tym 6 godzin pracy samych słuchawek.

Spodziewamy się jednak, że Xiaomi przygotowało coś specjalnego dla swoich pierwszych słuchawek ze stajni POCO w Europie. Czy to dodatkowe ciekawe funkcje, czy może świetna, konkurencyjna cena - więcej informacji jeszcze przed nami.