Czy to będzie koniec Tesli? Xiaomi już pali gumę przed wejściem na rynek motoryzacyjny

Chińskie samochody elektryczne zdobywają sobie coraz więskze poważanie. O krok od wejścia na rynek motoryzacyjny jest też firma, która jużdawno wygrałą bitwę o smartofny w kieszeniach wielu osó - Xiaomi. Czy powtórzy swój sukces z samochodami?

Firma Xiaomi, znana głównie z produkcji smartfonów i elektroniki użytkowej, wchodzi na rynek samochodów elektrycznych. Już w przyszłym roku ma zostać zaprezentowany nowy model, który zachwyci nie tylko swoją stylistyką, ale również zaawansowaną technologią i wyposażeniem.

Samochód, który aktualnie znamy pod nazwą Modena lub nazwą produktową MS11, będzie wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak autonomiczne prowadzenie, ale też typowe dodatki dla wysokiej klasy pojazdów elektrycznych - szklany dach panoramiczny, możliwość indywidualnego pomalowania hamulców czy też ciekawą stylistykę nadwozia.

Zobacz również:

Już teraz dzięki publikacji Rushlane w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia nadchodzącego samochodu. Możemy zobaczyć ciekawą stylistykę tylnych świateł samochodu, ale też duże skupienie na detalach ważnych dla fanów motoryzacji - na przykład możliwość dobrania koloru hamulców. Oczywiście do naszej dyspozycji będą adaptacyjne światła LED, ale też cały zestaw radarów i senorów zbliżeniowych.

Fot. Rushlane.com Fot. Rushlane.com

Nie znamy jeszcze specyfikacji silnika nadchodzącego samochodu, jednak pojawiają się już pierwsze plotki na temat napędzających go ogniw elektrycznych, które mają być dostarczane przez BYD Blade. Alternatywą są jeszcze akumulatory od CATL. Oba te warianty mają dawać duże możliwości, jeśli chodzi o zasięg samochodu, ale też obsługiwać szybkie ładowanie - Xiaomi podobny szykuje się na wypuszczenie najszybciej ładującego się pojazdu elektrycznego na rynku.

Firma Xiaomi zapewnia, że nowy samochód będzie dostępny w atrakcyjnej cenie, co sprawi, że będzie on dostępny dla szerokiej gamy klientów. Jest to kolejny krok w stronę realizacji celu firmy, jakim jest stworzenie innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów, które będą dostępne dla każdego. Pierwszy samochód ma wejść na rynek w jednym z najpopularniejszych typów nadwozi, szczególnie dla rynków rozwijających się - sedanie.

Wiele osób już z niecierpliwością oczekuje premiery nowego samochodu od firmy Xiaomi. Jest to nie tylko ważne wydarzenie dla branży motoryzacyjnej, ale także kolejny krok w kierunku ekologicznej przyszłości dla nas wszystkich. Trzeba przyznać, że dzięki dużej rozpoznawalności marki możemy spodziewać się sporego sukcesu tej konstrukcji. Z drugiej strony - tak jak było w przypadku najciekawszych flagowych telefonów firmy - zapewne samochód na początku trafi wyłącznie na chiński rynek, nie powinniśmy więc mieć dużych nadziei na jego premierę w Polsce w najbliższej przyszłości. Oczywiście nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby takie auto sprowadzić do nas do kraju.

Cena takiego cacka? Pierwsze przecieki mówią o około 260 000 Juanach za podstawową wersję samochodu, co aktualnie przekłada się na około 170 000 zł. Nie jest to zdecydowanie budżetowa konstrukcja. Trzeba jednak pamiętać, że samochód ma rywalizować w podobnym segmencie co Tesla, której Model 3 w Polsce kupimy za co najmniej 219 990 zł.