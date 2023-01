Czy to będzie przyszłość składanych ekranów? Apple opatentowało samoleczące się szkło

Nowy wynalazek Apple ma sprawić, że ekrany składanych smartfonów będą zdecydowanie bardziej odporne na zarysowania oraz odkształcenia.

Składany iPhone jest jednym z najbardziej wyczekiwanych telefonów od kilku już lat. Samsung co prawda wprowadził tę technologię na mainstreamowy rynek już parę lat temu, jednak wiele osób twierdzi, że może ona stać się popularna dopiero wtedy, gdy gigant z nadgryzionym jabłkiem w logo spróbuje swoich sił z elastycznymi ekranami. Wygląda na to, że Apple gorączkowo przygotowuje się do zaprezentowania takiego smartfona, jednak musi to zrobić w swoim stylu.

Według najnowszych informacji, firma z Cupertino przygotowuje się na ewentualne wprowadzenie na rynek telefonu ze składanym ekranem. Jednak producent chce na początku upewnić się, że jego wersja nie będzie musiała mierzyć się z podobnymi problemami, co konkurencja - głównie chodzi o zniekształcenia ekranu w miejscu zgięcia oraz podatność na uszkodzenia. W obu tych przypadkach pomóc ma nowy patent złożony przez Apple.

Firma dostała patent numer US-20230011092-A1 w Stanach Zjednoczonych, który przedstawia design specjalnej elastycznej powłoki ekranu. To, co wyróżnia ją od zwykłego szkła, to umiejętność samoleczenia. Powłoka składa się z trzech warstw, a pierwsza z nich jest w stanie wykonywać mikroskopijne ruchy, dzięki którym możliwe jest stopniowe "leczenie" małych ubytków czy też rys. Jako że powłoka dąży do równomiernego rozłożenia, po jakimś czasie rysy na niej stworzone powinny zniknąć.

Nie jest to pierwsze takie rozwiązania, gdyż zostało ono już wcześniej zastosowane w innych prototypach - nigdy jednak na masową skalę ze względu na koszty produkcji. Wygląda jednak na to, że Apple mogło znaleźć inny sposób na uzyskanie takiego efektu, dzięki czemu mogło też zdobyć nowy patent na taki ekran.

Co prawda na tę chwilę nie wiemy jeszcze, kiedy możemy się spodziewać składanego iPhone'a. Przecieki wskazują, że nie stanie się to jeszcze w 2023 roku. Natomiast patrząc na przygotowywane przez Apple nowości, które mogą trafić do tej konstrukcji, wydaje nam się, że warto poczekać na ten telefon - może to być jedna z najciekawszych konstrukcji w historii elektroniki mobilnej.