Czy to już #cameragate? Deweloper ujawnia, że Twój iPhone 14 Pro ma aparat do wymiany!

Dziś rano pisaliśmy o problemie z aparatami najnowszego iPhone'a 14 Pro. W skrócie - główny aparat w iPhonie 14 Pro i Pro Max, który jest zupełnie nowym modułem, w aplikacjach takich jak Instagram, TikTok czy Snapchat ma dziwne problemy z trzęsącym się obiektywem. Mechanizm optycznej stabilizacji obrazu uruchamia się samoczynnie i zaczyna drgać zarówno przed, jak i podczas nagrywania.

Jeszcze rano byliśmy przekonani, że jest to kwestia błędu w oprogramowaniu - już w pierwszym artykule spekulowaliśmy, że ze względu na inny podzespoły aparatu, deweloperzy aplikacji mogą być zmuszeni do szybkiego wypuszczenia łatki, która zapobiegnie temu problemowi ze stabilizacją. Jednakże według nowych informacji problem nie leży wcale po stronie oprogramowania.

This isn't an per-app problem; this is happening in apps where the sensor-shift stabilization is being turned on (typically video, and on photo capture).



These phones have a defective OIS module and need a camera replacement.