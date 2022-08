Czy to już czas wymienić iPhone'a 11 na iPhone'a 14? Sprawdzamy, co Apple zmieniło przez trzy lata

Już niedługo premiera najnowszych telefonów Apple. Wraz z tym wydarzeniem przyjdzie czas na zastanowienie się nad wymianą naszego obecnego "jabłuszka". Czy po trzech latach warto już wymieniać poczciwą jedenastkę? Sprawdzamy różnice między iPhonem 11 a najnowszym iPhonem 14.

Spis treści

Od wielu miesięcy z niecierpliwością oczekujemy na premierę najnowszego iPhone'a. Na szczęście to oczekiwanie nie potrwa już długo. Apple w końcu postanowiło oficjalnie ogłosić datę swojej najbliższej konferencji, na której spodziewamy się tej premiery - odbędzie się ona już 7 września. Oznacza to, że czas już zastanowić się, czy w tym roku będziemy wymieniać naszego iPhone'a na nowszy model. Sprawdzamy, czy dla iPhone'a 11 przyszedł już czas na zmianę.

Trzeba przyznać, że trzy lata to naprawdę sporo czasu, jeśli chodzi o technologię - powinno być więc sporo zmian. Z drugiej strony iPhone to jeden z najbardziej długowiecznych telefonów na rynku, więc korzystanie z niego przez długie lata wcale nie jest czymś dziwnym. Może się więc okazać, że nawet po tak długim czasie jedenastka będzie zupełnie wystarczająca.

Fot. TechAdvisor

Oczywiście na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej specyfikacji iPhone'a 14 - bazujemy na przeciekach i informacjach zza kulis. Jednakże ich ogromna ilość (wszystkie podsumowujemy w tym artykule) pozwala nam dość dokładnie przewidzieć, jak będzie wyglądał najnowszy iPhone. Warto jednak pamiętać, że pomniejsze szczegóły mogą jeszcze się zmienić.

iPhone 11 czy iPhone 14 - najważniejsze różnice

W 2019 roku Apple zaprezentowało 3 iPhone'y z 11. serii - iPhone 11, 11 Pro oraz 11 Pro Max. Ten pierwszy bardzo szybko stał się najpopularniejszym modelem - łączył on wiele nowości w serii z najbardziej przystępną ceną. Sprawdźmy więc, jak zwykła jedenastka radzi sobie w porównaniu do nadchodzącej następczyni, czyli serii 14 bez dopisku Pro. Oczywiście warto pamiętać, że do czternastej serii dołączy też wariant Max, jednak od zwykłej czternastki będzie się on różnił tylko rozmiarem - skupimy się więc na porównaniu 14 do 11.

Wygląd

Jeśli chodzi o wygląd, różnice między iPhonem 11 a 14 są dość zauważalne. Mimo bardzo podobnego charakteru iPhone 14 kontynuuje tradycję ostrych kątów, stosując prostą ramkę i płaskie ekrany. To spora różnica w porównaniu do mocno zaokrąglonej jedenastki. Co prawda w podstawowej czternastce nadal dostaniemy notch, jednak jest on zdecydowanie węższy niż w starszym modelu - dzięki temu ekran będzie się wydawał o wiele większy.

Fot. TechAdvisor

Warto też wspomnieć o wielkości telefonu. Co prawda oba telefony mają ekran tej samej wielkości, ale iPhone 14 jest jednak trochę mniejszy. Stanie się tak dzięki zmniejszeniu ramek telefonu, które zauważalnie odchudzą nadchodzącą wersję. Z kolei czternastka powiększy się trochę z tyłu. Moduł aparatu w najnowszym modelu nie tylko będzie większy, ale też może o wiele bardziej odstawać, niż miało to miejsce w jedenastej generacji.

Ekran

Jedną z największych różnic pomiędzy iPhonem 11 a nadchodzącą czternastką będzie ekran. Już w czasie premiery wyświetlacz jedenastki był dość kontrowersyjny - nie dość, że jest to panel LCD, to jeszcze jego rozdzielczość (1792 x 828 pikseli) wcale nie powala na kolana. Jest to co prawda bardzo dobrej jakości panel, ale szczególnie dziś, w dobie panowania ledowych wyświetlaczy, jego jasność i kontrasty nie powalają.

Ze względu na to iPhone 14 ma ogromną przewagę. Jest on wyposażony w ekran o tej samej przekątnej wynoszącej 6,1". Jednakże jest to już panel OLED, który obsługuje technologię HDR10 i osiąga maksymalną jasność wynoszącą aż 1200 nitów. Co prawda nadal operuje jedynie w 60 Hz ale zarówno jego kolory, jak i kontrast dynamiczny są zauważalnie lepsze. Oferuje on też znacząco ulepszoną rozdzielczość - wynosi ona 2532 x 1170 pikseli.

Aparat

Możliwości robienia zdjęć to kolejna ważna zmiana, która dotyczy osób przesiadających się z iPhone'a 11 na 14. Zmiany te dotyczą dwóch bardzo istotnych obszarów - zarówno algorytmów używanych w fotografii, jak i samej matrycy znajdującej się w głównym aparacie. Po pierwsze, z roku na rok Apple coraz bardziej ulepsza swoje algorytmy, dzięki którym zdjęcia i filmy robione smartfonami filmy są coraz lepszej jakości, a ich przetwarzanie daje coraz lepsze efekty.

Fot. TechAdvisor

Jednakże sam algorytm nie wystarcz i to robienia coraz lepszych fotek potrzebny jest też coraz lepszy sensor. Dlatego w iPhonie 14 znajdziemy matrycę o rozmiarze 1/1.9" - znacznie większą od 1/2.55" w jedenastce. Ta zmiana sprawia, że do matrycy dociera więcej światła i jest ona w stanie wykonywać lepsze zdjęcia w nocy, a także lepiej radzi sobie z tworzeniem naturalnego rozmycia tła na zdjęciach. Jest to zmiana, którą na własnej skórze odczuje każdy amator fotografii mobilnej.

Podzespoły

Oczywiście nowa generacja iPhone'a przynosi też ze sobą lepsze podzespoły - nie mówiąc już o trzech latach różnicy. Jednakże tutaj zwiększenie szybkości może być nie aż tak znaczne jak się tego spodziewaliśmy. Okazuje się bowiem, że iPhone 14 ma pracować pod kontrolą czipu A15 - tego samego, który odpowiadał za działanie iPhone'a 13. Znajdą się w nim co prawda drobne poprawki, jednakże jest to dość zaskakująca decyzja - Apple po raz pierwszy w podstawowej wersji iPhone'a skorzysta z innego czipu niż w wersji Pro.

Jednakże nadal A15 powinien być około 40-50% szybszy od znajdującego się w iPhonie 11 procesora A13. Największą różnicę powinniśmy odczuć w wymagających graficznie aplikacjach - dlatego entuzjaści mobilnego gamingu mogą chcieć zainwestować w najnowszy model "jabłuszka".

Fot. TechAdvisor

Jest jeszcze jedna istotna zmiana, która z roku na rok będzie nabierała coraz większego znaczenia. iPhone 11 był ostatnim telefonem od Apple, który nie obsługuje sieci 5G. Oznacza to, że w miarę przełączania się operatorów na ten standard telekomunikacji, jedenastka może stopniowo coraz gorzej radzić sobie z połączeniami. Oczywiście nie czeka nas zaraz utrata możliwości dzwonienia, jednak 5G w iPhonie 14 jest zdecydowanie bardziej przyszłościowe.

Zmieni się także wielkość pamięci - zarówno RAM, jak i miejsca na dane. Jedenastka mogła pochwalić się 4 GB RAMu oraz 64/128/256 GB pamięci wewnętrznej. Z kolei w przypadku iPhone'a 14 dostaniemy 6 GB pamięci RAM, a dostępne konfiguracje pamięci wewnętrznej to 128/256/512 GB. Dzięki temu dostaniemy nie tylko więcej miejsca na pliki, ale też lepsze możliwości multitaskingu dzięki zwiększonej pamięci RAM.

Cena

Na końcu trzeba też powiedzieć kilka słów o cenie obu telefonów. W dniu premiery iPhone 11 kosztował 3599 zł za wersję 64 GB. Dziś nadal możemy go zakupić prosto od Apple - na oficjalnej stronie kosztuje 2599 zł. Można go też znaleźć u innych autoryzowanych sprzedawców, a jego ceny często rozpoczynają się od około 2200 zł. Jeśli zaś zdecydujemy się na używaną jedenastkę, możemy ją znaleźć już nawet za około 1000 zł.

Z kolej nowy iPhone 14 nie jest jeszcze oficjalnie dostępny w sklepach, jednak wiemy już trochę o jego spodziewanej cenie. Według wielu raportów ma on się zaczynać od 799 dolarów, co przekłada się na około 3780 zł. Oznacza to, że możemy spodziewać się podwyżki względem ceny iPhone'a 11. Jeśli zaś interesować nas będzie wersja 14 Max, jej koszt ma zaczynać się od około 899 dolarów - 4250 zł.

iPhone 11 Pro czy iPhone 14 Pro - najważniejsze różnice

Największe zmiany - zarówno przy premierze 11. generacji iPhone'a, jak i 14. - Apple przygotowało dla swojej serii Pro. W obu przypadkach telefony te różniły się nie tylko wielkością i materiałami użytymi do ich budowy, ale także funkcjami i możliwościami. Zarówno trzy lata temu, jak i teraz, Apple zdecydowało się na zaoferowanie dwóch wariantów modelu - Pro oraz Pro Max. Różnice między nimi istnieją tylko w wielkości, ze względu na to skupimy się na porównaniu mniejszego z tych wariantów.

Wygląd

Różnice w wyglądzie pomiędzy iPhonem 11 Pro a 14 Pro będą jeszcze większe niż w przypadku ich nie-Pro odpowiedników. Stanie się tak nie tylko za sprawą znanych nam już różnic, jak zaokrąglone brzegi w 11 i proste w 14, czy też wyraźnie zmniejszone ramki, którymi może pochwalić się czternastka. Jest jeszcze jedna, duża zmiana, która zdecydowanie rzuci nam się w oczy.

Fot. TechAdvisor

Mowa oczywiście o notchu, który w 14 Pro w końcu zniknie. Ma on zostać zastąpiony dwoma wycięciami na FaceID oraz przedni aparat, które razem przypominać będą literę i. To jednak nie koniec zmian dotyczących wyglądu apratów. Co prawda nadal do naszej dyspozycji będą trzy moduły, jednak w czternastce będą one zdecydowanie większe i masywniejsze niż w przypadku jedenastki. Mają jednak zachować swoje ułożenie w trójkąt.

Warto też wspomnieć o samych wymiarach telefonów. Nie będą one drastycznie różne - iPhone 13 Pro ma być nieznacznie większy od swojego starszego brata, jednak spowodowane jest to umieszczeniem w nim o wiele większego ekranu i jednoczesnym zmniejszeniem ramki. Dostajemy więc urządzenie o praktycznie tej samej wielkości, ale mogące pochwalić się znacząco większym ekranem.

Ekran

Jeśli już jesteśmy przy temacie ekranu - tutaj też znajdziemy sporo różnic między tymi dwoma modelami. Co prawda, w przeciwieństwie do podstawowego modelu, 11 Pro był już wyposażony w ledowy ekran, jednak jakość i możliwości wyświetlacza zdecydowanie się zwiększyły w iPhonie 14. Warto jednak zacząć od rozmiaru - zmienił się on z 5,8" w 11 Pro na 6'1" w 14 Pro (6,5" w 11 Pro Max na 6,7" w 14 Pro Max). Dodatkowo wspominaliśmy juzo odejściu od natcha na rzeczy wycięcia w ekranie - to też spowoduje, że wyświetlacz będzie się wydawał większy.

Jeszcze ciekawsze jednak są nowe możliwości ekranu czternastki. Po pierwsze jest on jeszcze jaśniejszy niż poprzednik, a do tego może się pochwalić wyższą rozdzielczością - 2532 x 1170 pikseli w porównaniu do 2436 x 1125. Jednak największą zmianą jest jednak częstotliwość odświeżania. Podczas gdy ekran 11 Pro pracował cały czas z prędkością 60 klatek na sekundę, panel LTPO w iPhonie 14 Pro zapewnia adaptacyjną częstotliwość odświeżania w zakresie 1-120 Hz. Oznacza to, że animacje będą jeszcze bardziej płynne, a przy tym telefon będzie potrafił jeszcze efektywniej oszczędzać baterię.

Aparat

Aparaty to kolejna znacząca zmiana, która czeka na użytkowników wersji Pro nowego iPhone'a. Już jedenastka miała naprawdę dobry system kamer, jednak iPhone 14 ma w końcu wznieść możliwości fotograficzne iPhone'ów na wyżyny. Ten model dostanie trzy zupełnie nowe sensory o rozdzielczości 48 MP i zdecydowanie zwiększonej rozdzielczości. Dzięki temu nowe aparaty będą mogły pochłonąć zdecydowanie więcej światła, co otworzy możliwości do jeszcze bardziej szczegółowego przechwytywania obrazu - szczególnie w słabym oświetleniu czy w nocy.

Fot. TechAdvisor

Oczywiście zupełnie nowe aparaty będą szły w parze z ulepszeniami algorytmów przetwarzania obrazu. Warto też wspomnieć o nowych możliwościach dla osób lubiących nagrywać filmy. W iPhonie 14 Pro dostępne będzie nagrywanie w formacie ProRes, który jest idealny do późniejszej obróbki wideo - może to być naprawdę ciekawa propozycja np. dla osób często kręcących vlogi.

Podzespoły

Specyfikacja techniczna 14 i 11 sporo się różnie - trzeba przyznać, że 3 lata w świecie flagowców naprawdę robią swoje. Na pierwszy rzut oka warto zwrócić uwagę na procesory obu telefonów - to przecież one w głównej mierze odpowiadają za sprawną pracę tych urządzeń. iPhone 11 Pro działa pod kontrolą czipu A13, podczas gdy 14 Pro będzie korzystał z najnowszego procesora A16. Jak można się spodziewać, różnica w prędkościach między tymi układami jest dość znacząca - według pierwszych przecieków może ona dochodzić nawet do 60% szybszych benchmarków ze strony A16.

Jeśli chodzi o resztę specyfikacji - tutaj tez mamy zmiany. iPhone 11 Pro dostępny był z 4 GB pamięci RAM oraz z 3 wariantami pamięci wewnętrznej: 64/256/512 GB. Z kolei iPhone 14 Pro będziemy mogli dostać z 6 GB RAMu oraz z pamięcią wewnętrzną na poziomie 128/256/512 GB oraz 1TB. Dzięki zwiększeniu tych parametrów nowy model nie tylko będzie mógł przechowywać więcej danych, ale też lepiej poradzi sobie z otwieraniem wielu aplikacji na raz.

Fot. TechAdvisor

Kolejnym istotnym elementem na korzyść iPhone'a 14 Pro jest obecność modułu 5G. Niestety iPhone 11 jest ostatnim przedstawicielem flagowców Apple bez tego standardu łączności, co może zaboleć użytkowników tego telefonu w ciągu kilku lat. Oczywiście na tę chwilę wyłączenie LTE nie jest planowane, jednak nie można zaprzeczyć, że posiadanie 5G w czternastce jest zdecydowanie bardziej przyszłościowe.

Warto też wspomnieć o szybkości ładowania - ona również się zmieni. 11 Pro oferuje jedynie 20 W ładowanie (nieoficjalnie maksymalna prędkość to 23 W). Zostanie to w końcu zwiększone w modelu 14 Pro, który będziemy mogli naładować ładowarkami o mocy do 30 W. Powinno to zapewnić zdecydowanie szybsze uzupełnienie baterii.

Cena

Cena wersji pro najnowszych iPhone'ów od zawsze zwala z nóg. Nowa 11 Pro kosztowała 5199 zł w najtańszej konfiguracji. Aktualnie możemy ją kupić jeszcze w kilku sklepach za około 3000 zł, a używane egzemplarze oscylują w granicach 1500 zł. Jeśli z kolei zainteresujemy się zakupem najnowszego iPhone'a 14, musimy być przygotowani na wydanie około 1099 dolarów - to w przeliczeniu 5200 zł. Z kolei najnowszy iPhone 14 Pro Max kosztować będzie około 5700 zł.

Czy już czas wymienić jedenastkę na czternastkę?

Spróbujmy więc odpowiedzieć sobie na pytanie - czy czas już wymienić iPhone'a 11 (Pro) na iPhone'a 14 (Pro)? Oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna i najbardziej zależy od tego, czego oczekujemy od naszego telefonu. Jeżeli potrzebna jest nam jedna z najnowszych funkcji - jak np. MagSafe czy też wideo ProRes - po trzech altach jak najbardzie jwarto wymienić telefon. Dostaniemy zdecydowanie szybszy sprzęt, którego ulepszenia zauważymy na każdym kroku.

Z drugiej strony jednak ciężko powiedzieć, żeby mimo tych trzech lat przerwy, iPhone 11 i 14 różniły się od siebie diametralnie. Koniec końców jest to bardzo podobny iPhone, który przez te lata otrzymywał raczej ulepszenia niż ogromne, rewolucyjne zmiany. Ze względu na to, jeżeli nie czujemy palącej potrzeby wymiany naszej jedenastki, warto może wstrzymać się jeszcze rok. Będzie to nie tylko dobre dla naszego portfela, lecz też dla środowiska, a w przyszłym roku Apple może w końcu zdecyduje się wprowadzić do iPhone'a na tyle znaczące innowacje, aby zdecydowanie warto było go kupić.