Czy to już koniec Destiny 2? Czy Lightfall zrujnował mi grę? Teraz już wiem (RECENZJA)

Premiera dodatku Lightfall już za nami. Teraz mogę wreszcie na spokojnie usiąść i odpowiedzieć na jedno proste pytanie - czy Lightfall zrujnował mi Destiny 2?

Z Destiny jestem od samego początku i nie ominął mnie żaden dodatek w całej historii marki. Śmiało mogę uważać się za weterana serii, jak i ogromnego fana uniwersum stworzonego przez Bungie. Najnowszy dodatek do gry - Lightfall („Upadek Światła”), miał nas przygotować na wielkie rozstrzygnięcie tzw. sagi „Światła i Ciemności”, którą obserwujemy od premiery pierwszego Destiny. Czy Bungie po znakomitym dodatku „Królowa Wiedźma” z zeszłego roku utrzymało poziom? Co oferuje nam Lighfall? Wreszcie – czy jest to dodatek, po który warto sięgnąć już teraz?

Początek końca (Destiny 2: Lightfall - recenzja)

Od pierwszych zapowiedzi dodatku Lightfall Bungie przedstawiało go jako „początek końca”. Co ciekawe, ostatecznie przełożyło się to nie tylko na historię gry, ale również na wiele innych systemów rozgrywki, które zostały całkowicie przebudowane.

Lightfall to bowiem nie tylko nowa kampania, ale również:

Zupełnie nowa podklasa postaci – Strand (Pasmo)

Przebudowany UI

Możliwość tworzenia i zapisywania loadoutów

Przebudowany system modyfikacji pancerza

Nowe bronie i pancerze egzotyczne (w tym kilka rewelacyjnych)

Nowy rajd

Nowy obszar – Neoumuna na Neptunie

Liczne pomniejsze zmiany w rozgrywce (część zwiększająca poziom wielu aktywności)

Niespełnione nadzieje

Królowa Wiedźma to dodatek, który śmiało można określić mianem Opus magnum Bungie (a już na pewno jeśli chodzi o markę Destiny). Tak naprawdę wszystko w tym rozszerzeniu się sprawdziło, a w szczególności znakomita i rozbudowana kampania.

Jak to wygląda w Lightfall? Cóż… dobrze nie jest. Bungie prowadziło nas do przybycia głównego czarnego charakteru całego uniwersum – Świadka (tutejszy Thanos), który do tej pory zasłynął z tego, że eksterminował całe planety, gatunki, rasy, czasami zostawiając sobie po jednym z ich przedstawicieli w roli „uczniów”. Oczywiście dochodzi do wielkiej konfrontacji i… tu się zaczyna robić dziwnie.

Kampania w Lightfall jest po prostu mocno poszatkowana i przez to traci na impecie. Ma ona kilka znakomitych misji i ciekawych momentów, ale luki w fabule, jak również zadania wypełniacze sprawiają, że po jej ukończeniu byłem głównie sfrustrowany, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co się stało i o co w niej tak naprawdę chodzi. W dużym skrócie - gracze ruszają do nowo odkrytego miasta Neomuny, gdzie ponoć ukryty jest potężny artefakt nazywany „całunem”. Nie mamy pojęcia, czym on jest, ale wiemy, że chce go Świadek, więc robimy wszystko, żeby wyprzedzić jego sługusów przed dotarciem do całunu. Czas nagli, trwa otwarta wojna, niektórzy z naszych towarzyszy zaginęli w boju, a my w tym czasie… robimy sobie przerwy na trening.

Wiadomo – w zdrowym ciele zdrowy duch itd., ale serio Bungie? Twórcy postanowili bowiem na siłę wpleść nową podklasę „Pasma” do kampanii, tyle tylko, że zrobili to nad wyraz nieudolnie. Każda misja „treningowa” to tak naprawdę rozbudowany samouczek, który uczy nas jak radzić sobie z nowymi zdolnościami. Zawsze docenię dobre wprowadzenie do gry, ale nie znoszę, gdy twórcy traktują graczy jak idiotów. Jedna – dwie, takie misje byłyby do zaakceptowania, ale Bungie postanowiło, że przetrenuje z nami każdy nawet najmniejszy aspekt nowej podklasy. Dodam, że nie jest ona w żaden sposób bardziej skomplikowana od innych i bez względu na to czy jesteście weteranami serii, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z Destiny bez problemu sobie z nią poradzicie.

Po kolejnym „samouczku” w kampanii myślałem, że zwariuję. Na szczęście finałowe zadania pozwoliły mi o tym, choć na chwilę zapomnieć. Muszę też przyznać, że poziom trudności w kampanii na poziomie legendarnym był przez większość czasu bardzo dobrze zbalansowany. No może z wyjątkiem finałowego starcia, które sprawiło, że poczułem się w Destiny 2 jak w Elden Ring.

Końcówka kampanii pozostawia nam więcej pytań niż odpowiedzi. Czy to dobrze? Z jednej strony jestem naprawdę ciekaw, czym tak naprawdę jest całun (chociaż mam już swoje teorie)? Co dalej ze Świadkiem i Wędrowcem? No i wreszcie czym jest ten cały „Ostateczny kształt” (to również tytuł kolejnego dodatku do Destiny 2). Z drugiej strony jednak te wszystkie luki fabularne sprawiły, że kampania Lightfall jest do bólu przeciętna i zdecydowanie nie spełniła pokładanych w niej nadziei.

Skąd ta krytyka? Co wyszło?

Główna Kampania w Lightfall nie wyszła i tyle, ma ona swoje momenty, ale to zdecydowanie za mało. W chwili pisania tego artykułu średnia opinii graczy o Lightfall na Steam wynosi 33% i jest w większości negatywna. Czy jednak zasłużenie? Zdecydowanie nie. Wydaje się, że większość komentarzy i opinii była tworzona pod wpływem emocji i po spędzeniu z grą zaledwie kilku godzin. Ja spędziłem już z Lightfall kilkadziesiąt godzin i śmiało mogę powiedzieć, że to bardzo dobry dodatek. Pomijając kampanię, praktycznie każda zmiana i nowość, którą wprowadza Upadek Światła, bardzo mi się podoba.

Strand? Nowa moc, którą otrzymała każda klasa w grze, jest rewelacyjna. Ci, którzy na nią narzekają, nie poświęcili jej po prostu odpowiednio dużo czasu. Mogę was zapewnić, że Pasmo nie tylko nie ustępuje innym podklasom, ale w niektórych przypadkach może je przyćmić. Dla przykładu – Tytani, nawet na wyższych poziomach trudności, mogą niemal w nieskończoność kontrolować pole bitwy, zawieszając w powietrzu przeciwników, przez co stają się oni całkowicie bezbronni. Niektóre buildy z tym związane są tak potężne, że obawiam się, iż Bungie je wkrótce osłabi. Moc Pasma jest odświeżająca, angażująca i niemal idealnie zbalansowana pomiędzy PvE i PvP.

Nowy system modyfikacji, to kolejna rzecz, która przypadła mi do gustu. Choć początkowo może wydawać się on nieco uboższy, to w rzeczywistości wreszcie mamy dostęp do ujednoliconego przejrzystego systemu, który pozwala na dostosowanie go do stylu rozgrywki i konkretnych aktywności. Z pewnością docenią go również nowi gracze. Wielokrotnie próbowałem namówić znajomych na dołączenie do Destiny 2, ale po kilku spędzonych godzinach zaczynali być zwyczajnie zagubieni we wszystkich tych modyfikacjach, statystykach i zdolnościach. Szczególnie że już wcześniej sporo modyfikacji, za którymi teraz niby tęsknią gracze, było tak naprawdę „martwych” i nikt z nich nie korzystał. Nowy system modyfikacji ma być również stale rozwijany i z całą pewnością deweloperom będzie łatwiej go balansować.

Neomuna – miasto na Neptunie to miejscówka, do której chce regularnie wracać, szczególnie że na jej powierzchni znajdziemy mnóstwo ciekawych aktywności. Będę jednak z wami całkowicie szczery spodziewałem się czegoś więcej. Więcej cyberpunkowych uliczek, starć pomiędzy otaczającymi nas wieżowcami itd., itp. Niemniej Neomuna to ciekawe, pięknie zaprojektowane miejsce.

Moją opinią na temat najnowszego dodatku do Destiny 2 chciałem się z Wami podzielić już wcześniej, ale czekałem na debiut pierwszego rajdu. Udało mi się dołączyć do drużyny, która postanowiła rzucić wyzwanie najnowszym bossom i okazało się, że jest bardzo dobrze, ale jakby… łatwiej. Jest to szczególnie zaskakujące, bowiem Bungie sprawiło, że wiele innych aktywności PvE w Lightfall jest wyraźnie trudniejszych. Tak naprawdę niemal nie ma już aktywności, które możemy ułatwić sobie, wbijając kolejne poziomy. Rajd tymczasem wydawał się być zaskakująco łatwy, jak na – teoretycznie, największe wyzwanie, z jakim mają zmierzyć się gracze w PvE.

W Lightfall pojawiło się również mnóstwo innych pomniejszych zmian i nowości, które w większości pozytywnie wpływają na rozgrywkę, jak choćby możliwość tworzenia loadoutów. Ta mogłaby się wydawać, drobna funkcja jest z kategorii „game changer”. Już dodatek Dragonflight do World of Warcraft pokazał mi, jak istotna jest to zmiana, a Destiny 2 tylko mnie w tym utwierdziło. Teraz wystarczy jedno kliknięcie, aby zapisać sobie wybór podklasy, jej zdolności, pancerzy, modyfikacji i broni. Mamy dostęp do kilku takich slotów, co sprawia, że przeskakiwanie pomiędzy różnego rodzaju aktywnościami np. PvP i PvE to teraz bajka. Co więcej, loadouty sprawiły, że znacznie częściej przeskakuje sobie pomiędzy poszczególnymi podklasami, co automatycznie pozytywnie wpłynęło na „świeżość” rozgrywki.

Destiny 2: Lightfall – czy warto?

Destiny 2: Lightfall zebrało sporo negatywnych opinii, ale zdecydowanie nie wszystkie są one zasłużone. Do gry trafiło mnóstwo nowej, atrakcyjnej zawartości. Pamiętajmy, że jest to gra MMO, która musi angażować graczy przez długie tygodnie, miesiące, a nie tylko kilkanaście godzin. Tak - kampania jest rozczarowująca, ale nie może ona przesłonić nam znakomitych decyzji deweloperów oraz licznych zmian i nowości, które zostaną z nami na długo. Jeśli lubicie markę Destiny, ale robiliście sobie od niej przerwę, to zdecydowanie warto wrócić do zabawy wraz z Lightfall. Nie słuchajcie malkontentów – Upadek Światła zapewni wam długie godziny znakomitej zabawy. To w końcu wciąż stare dobre Destiny 2, a przy tym mocno rozbudowane.