Czy to koniec Galaxy Note?! Samsung daje kolejne sygnały

Jeżeli najnowsze doniesienie okażą się prawdziwe, może to oznaczać kolejny rok bez smartfonów z linii Galaxy Note.

Czy Galaxy Note 20 będzie ostatnim smartfonem z tej serii wyprodukowanym przez Samsunga? Coraz więcej wskazuje na to, że może tak być.

Smartfon pojawił się na rynku w sierpniu ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że było to ostatnie urządzenie, jakie Samsung wypuścił pod tą nazwą. W podobnym okresie tego roku koreański producent zapowiedział i zaprezentował kolejne modele swoich składanych smartfonów: Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3. Wygląda na to, że to właśnie te dwa telefony zastąpią Note w portfolio producenta.

W sieci pojawiły się dzisiaj fotografie przedstawiające rzekomą listę nazw, które Samsung zastrzegł w koreańskim urzędzie. Znajdziemy na niej Galaxy A, Galaxy S, Galaxy Z oraz Galaxy M.

Jak możecie zobaczyć, brakuje nam nazwy Galaxy Note. Oczywiście nie jest jednoznaczne wskazanie tego, że to koniec tej linii smartfonów, jednak jest to kolejny element układanki, sugerujący, że tak właśnie może być. Pomimo wielu protestów i petycji użytkowników Samsung nie zdecydował się w tym roku na wypuszczenie na rynek kolejnego Galaxy Note'a, a ten wniosek sugeruje, że przyszły rok także będzie rozczarowujący dla osób czekających na następcę Galaxy Note 20.

Co to dla nas oznacza? Zdaje się, że Samsung planuje zastąpić te urządzenia smartfonem Galaxy Z Fold3 oraz jego kolejnymi odsłonami. Działania promocyjne i nacisk firmy położony na najnowsze składane smartfony zdaje się sugerować, że to właśnie w tą stronę koreański producent chce udać się w przyszłości i dalej rozwijać linie Fold oraz Flip. Chyba możemy powoli przyzwyczajać się do myśli, że Galaxy Note poszło w odstawkę.

Żródło