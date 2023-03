Czy to koniec ery The Sims 4? Life by You może pogrzebać popularną serię

Life by You to nowa gra, która jeszcze w tym roku pojawi się na rynku w ramach wczesnego dostępu. Czy sprawi, że to będzie koniec ery popularnego The Sims?

The Sims 4 to niezwykły fenomen. Gra, która miała swoją premierę w 2014 roku nadal, 9 lat od premiery cieszy się ogromną popularnością. Na pewno złożyło się na to m.in. przeniesienie gry do modelu free-2-play, jednak nie można odebrać twórcom tego, że wciąż dbają o ciągły rozwój i nowości. Tylko w tym miesiącu pojawił się nowy dodatek do The Sims 4 o nazwie Razem Raźniej.

Life by You (fot. Paradox Interactive)

W produkcji jest już także kolejna odsłona, czyli The Sims 5, określane także jako Project Rene. Gra aktualnie znajduje się jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju i data premiery, nawet przybliżona nie jest jeszcze znana.

Nie można tego jednak powiedzieć o Life by You, które jeszcze w tym roku, a dokładnie we wrześniu, pojawi się na rynku w ramach wczesnego dostępu. Dlaczego uważam, że ta gra może odnieść sukces?

Na początek zastanówmy się, czym właściwie będzie Life by You.

Life by You (fot. Paradox Interactive)

Life by You, czyli symulator życia

Life by You ma być nowoczesnym symulatorem życia, w którym będziemy mieć pełną kontrolę nad tworzonymi przez nas ludźmi, budowanymi miastami czy opowiadanymi historiami. Twórcy oddadzą nam do dyspozycji w pełni otwarty świat, który będzie pozbawiony ekranów ładowania.

Co ciekawe, poszczególnych bohaterów będziemy mogli przemieszczać po świecie samodzielnie, z perspektywy trzeciej osoby. Tylko od nas ma zależeć, czy będziemy kontrolować jednostki, czy jednak całe grupy. Będziemy mieć wpływ na każdy aspekt życia stworzonych przez nas ludzi. Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie gry na platformie Steam:

Zrób karierę. Zakochaj się. Załóż rodzinę.

Life by You (fot. Paradox Interactive)

Poszczególnych bohaterów bądź całe rodziny będziemy tworzyć w specjalnych kreatorach. Tutaj ustalimy nie tylko ich wygląd zewnętrzny, ale także wykreujemy indywidualne cechy charakteru czy osobowość.

Raj dla moderów

Life by You zdecydowanie będzie rajem dla moderów. Twórcy gry mówią wprost, że zapraszają graczy do współtworzenia swojej produkcji. Od samego początku deweloper udostępni odpowiednie narzędzia dla wszystkich kreatywnych osób, które będą chciały tworzyć modyfikację do gry. W opisie przeczytamy:

Chcemy, by gra Life by You była jednym z najbardziej modyfikowalnych i otwartych symulatorów życia, i nie możemy doczekać się ludzi, historii i dzieł, jakei stworzycie.

To zdecydowanie może przesądzić o sukcesie gry. Już po The Sims 4 widać, jakim zainteresowaniem cieszą się przeróżne modyfikacje. Jeśli dodamy do tego pełne wsparcie twórców, scena moderska tego typu gier może wejść zdecydowanie na wyższy poziom.

Life by You - wymagania sprzętowe

Minimalne

System - Windows 10

- Windows 10 Procesor - Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600

- Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600 Pamięć - 16 GB

- 16 GB Karta graficzna - NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon R9 380 4GB

- NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon R9 380 4GB Dysk - 25 GB

Life by You (fot. Paradox Interactive)

Rekomendowane