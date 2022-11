Czy to koniec iPhone'a, jakiego znamy? Apple szykuje solidne zmiany

Według użytkownika Twittera @ShrimpApplePro, tylne krawędzie iPhone'a 15 będą zaokrąglone, aby stworzyć nową granicę, podobną do dolnych krawędzi na obudowie najnowszych 14-calowych i 16-calowych modeli MacBooków Pro firmy Apple. Dla odniesienia, modele iPhone 14 używają płaskiej konstrukcji z kwadratowymi krawędziami, które nawiązują do iPhone'a 4. Ostatnim modelem, w którym zastosowano zakrzywione krawędzie był iPhone 11.

Pomimo zastosowania tytanu, iPhone 15 będzie "nadal posiadał szkło z tyłu", twierdzi leaker, który dostarczył podobne, a zarazem dokładne informacje w przeszłości. Ostrzega jednak, że informacje te pochodzą z wczesnego źródła i mogą mocno odbiegać od stanu faktycznego.

