Czy to nowa konsola Microsoftu? Szef marki Xbox "prezentuje" nowy sprzęt dla graczy

Microsoft potwierdził oficjalnie, że pracuje nad nową konsolą o nazwie roboczej "Xbox Keystone". Sprawdź, co już wiemy na temat nowego urządzenia.

Spekulowano o tym już od miesięcy, ale dopiero teraz otrzymaliśmy pierwsze oficjalne potwierdzenie, że Microsoft pracuje nad nową konsolą o nazwie kodowej "Xbox Keystone". Czym jest rzeczony sprzęt? Ile będzie kosztował? Kiedy odbędzie się jego premiera? Sprawdźmy.

Xbox Keystone następcą Xbox Series X|S?

Już na wstępie musimy podkreślić, że konsola Xbox Keystone nie będzie następcą modeli Xbox Series X|S. Nie będzie to zatem konkurent domniemanego PS5 Pro. Zadaniem nowego Xboxa będzie wzbogacenie portfolio urządzeń oferowanych przez Microsoft i otwarcie się na nowych użytkowników.

Xbox Keystone nie zastąpi nam klasycznych konsol, jak choćby Xbox Series X (fot. Microsoft)

Czym jest Xbox Keystone?

Chcąc odpowiedzieć na powyższe pytanie warto najpierw przypomnieć sobie wypowiedzi Jeffa Grubba i Jeza Cordena - doświadczonych branżowych dziennikarzy, którzy jako pierwsi informowali o nowej konsoli Microsoftu. Według Grubba Xbox Keystone to urządzenie stworzone z myślą o streamingu treści. Wtóruje mu Corden, który podkreśla, że nowy sprzęt "giganta z Redmond" to coś na wzór Chromecasta lub Google Stadia.

W założeniu Xbox Keystone ma być zatem urządzeniem znacznie prostszym, mniejszym i tańszym od standardowych konsol jak Xbox Series X|S. Jego główny zadaniem będzie strumieniowanie treści przy wykorzystaniu Xbox Cloud Gaming. Sprzęt ten ma nam pozwolić również na pełne wykorzystanie możliwości biblioteki Xbox Game Pass.

Tak może prezentować się Xbox Keystone (fot. @ElrondGaming)

Warto przypomnieć, że przedstawiciele Microsoftu już wielokrotnie podkreślali, iż ich celem jest dotarcie z Xbox Game Pass do jak największej liczby użytkowników. Co więcej, amerykański producent chce, aby dostęp do jego usług był możliwy w jeszcze bardziej intuicyjny sposób (np. bez konieczności posiadania PC czy konsoli). Pomóc w zrealizowaniu tego planu ma właśnie Xbox Keystone, którego istnienie potwierdzili już oficjele Microsoftu.

Nasza wizja Xbox Cloud Gaming jest niezachwiana - naszym celem jest umożliwienie ludziom grania w gry, w które chcą, na urządzeniach, na których chcą i gdziekolwiek chcą. Zgodnie z zeszłorocznymi zapowiedziami, pracowaliśmy nad urządzeniem do strumieniowania gier o nazwie kodowej Keystone, które można by podłączyć do dowolnego telewizora lub monitora bez konieczności posiadania konsoli - Microsoft.

Xbox Keystone - specyfikacja

Na temat specyfikacji Xbox Keystone nie wiemy zbyt wiele, ale nie mamy co liczyć na podzespoły nawet zbliżone do tego co oferują Xbox Series X|S. W swoim założeniu "Keystone" ma być urządzeniem prostym, intuicyjnym i wykorzystującym "potęgę" chmury.

Render Xbox Keystone - nowej konsoli Microsoftu (fot. @ElrondGaming)

Xbox Keystone - data premiery

Kiedy odbędzie się premiera Xbox Keystone? Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Microsoftu nie mamy co nastawiać się na rychły debiut nowego urządzenia. Jest to spowodowane m.in. anulowaniem pierwszej wersji projektu i rozpoczęciem go od nowa.

Podjęliśmy decyzję o wycofaniu się z obecnej wersji urządzenia Keystone. Wykorzystamy zdobyte doświadczenia i skoncentrujemy nasze wysiłki na nowym podejściu, które pozwoli nam w przyszłości udostępnić usługę Xbox Cloud Gaming większej liczbie graczy na całym świecie - Microsoft.

Xbox Keystone - cena

Choć jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o cenie Xbox Keystone, to śmiało możemy założyć, że będzie ona znacznie niższa od kwoty, którą trzeba zapłacić za Xbox Series S (obecnie ~1350 zł). Należy jednak wziąć pod uwagę, że oprócz ceny samego urządzenia będziemy najprawdopodobniej zobligowani do wykupienia miesięcznego abonamentu Xbox Game Pass Ultimate (albo czegoś podobnego), aby móc cieszyć się dostępem do gier.

Aktualizacja - Phil Spencer "niechcący" zaprezentował prototyp Xbox Keystone

Dawno już nie mieliśmy żadnych nowych wieści na temat nowego urządzenia Microsoftu, które kryje się pod nazwą Xbox Keystone. Tymczasem Phil Spencer (nie po raz pierwszy zresztą) w specyficzny sposób pokazał nam prototyp nowego sprzętu. Jak do tego doszło?

Otóż lider marki Xbox postanowił na Twiterze pochwalić się zdjęciem swojego nowo wyposażonego biura. Jak podkreślił w wiadomości, gości u niego obecnie Vault Boy, który godnie reprezentuje serię Fallout w jej rocznicę 25-lecia. Mogłoby się wydawać, że ten niewinny tweet nie kryje za sobą nic więcej, tymczasem uważni użytkownicy Twittera szybko dostrzegli ciekawe urządzenie na jednej z górnych półek. Z całą pewnością nie jest to żadna z dotychczasowych konsol Microsoftu, co więcej wyglądem przypomina dotychczasowe rendery Xbox Keystone.

Prototyp Xbox Keystone (fot. Twitter/Phil Spencer)

"Wtopę" swojego szefa, w żartobliwy sposób, skomentował nawet oficjalny profil marki Xbox na Twiterze, publikując taką oto wiadomość wkrótce po niefortunnym zdjęciu:

Now what did we say about putting old prototypes on your shelf boss — Xbox (@Xbox) October 10, 2022

Warto przypomnieć, że już po prezentacji Xbox Series S okazało się, że Phil Spencer wielokrotnie pokazał nam konsolę podczas swoich wystąpień i publikacji w mediach społecznościowych, wówczas jednak gracze nie wyłapali ukrytego przekazu.

To na razie wszystko, co wiemy na temat nowej konsoli Microsoftu, możecie być jednak pewni, że gdy tylko dowiemy się czegoś nowego, to od razu damy wam znać.