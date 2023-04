Czy twój smartfon OPPO działa na aktualnej wersji systemu? W tym krótkim poradniku dowiesz się, jak to sprawdzić

W tym krótkim poradniku podpowiadam, jak zweryfikować, czy urządzenie, z którego korzystasz, posiada najnowszą wersję nakładki ColorOS.

Najnowsza wersja oprogramowania na smartfony OPPO została zaprezentowana w sierpniu poprzedniego roku. Producenci podkreślili, że wygląd nakładki został silnie zainspirowany naturą i trzeba przyznać, że popularna marka wydaję się być bardzo konsekwentna w swoich założeniach, ponieważ tematem przewodnim wielu aspektów wizualnych jest woda. Najciekawszym z nich jest według mnie "żywa tapeta", która pozwala w intuicyjny sposób kontrolować czas spędzony na smartfonie.

Funkcja polega na interaktywnym tle, które zmienia się w zależności od tego ile godzin ekran naszego telefonu jest włączony. Na załączonym poniżej screenie widzimy kwiat, który kwitnie wraz z przybliżaniem się do dziennego limitu czasu spędzonego na smartfonie, który możemy modyfikować w ustawieniach. Co więcej, kolor tapety będzie dostosowywał się do barwy aplikacji, której używaliśmy tego dnia najczęściej.

Źródło: OPPO

Nowości związanych z nakładką ColorOS 13 jest znacznie więcej, a szerzej możecie przeczytać na ich temat w moim artykule, który został napisany zaraz po prezentacji oprogramowania.

Jak sprawdzić, czy Twój smartfon posiada aktualną wersję systemu?

Większość urządzeń instaluje wszelkie aktualizacje automatycznie w nocy. Jeśli jednak nie jesteś pewien, czy Twój smartfon pobierał w ostatnim czasie nową wersję systemu, to możesz zweryfikować tę informację własnoręcznie.

W tym celu wystarczy wejść w ustawienia telefonu, a następnie otworzyć zakładkę nazwaną Informacje o urządzeniu. Ostatnim krokiem będzie wybranie opcji wyświetlającej więcej danych na temat samego systemu, która sprawdzi, czy Twój smartfon korzysta z aktualnego oprogramowania.

