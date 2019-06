Czy używanie VPN jest bezpieczne?

Ochrona komputera, smartfona czy tabletu za pomocą sieci VPN wydaje się sensowna, jednak jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać.

Spis treści

W dzisiejszych czasach prywatność wymaga ochrony. Jeśli zdarza Ci się odwiedzać sklepy online czy serwisy sprzedażowe, zdajesz sobie sprawę, że Twoja aktywność jest odnotowywana i śledzona. Dlatego coraz więcej ludzi korzysta z sieci VPN, aby tego uniknąć. Technologia szyfrująca, jaką wykorzystują, zapobiega takiemu podglądaniu i pozwala na zachowanie prywatności. Ale czy darmowe sieci VPN są godne zaufania? Przyglądamy się, czy na pewno działają tak, jak obiecują?

Czym jest VPN?

VPN to skrót od Virtual Private Network. Oznacza zaszyfrowane łączenie się z serwerami w internecie. Po co? Po prostu po to, aby ukryć wszelkie przesyłane przez Ciebie dane (jakie strony odwiedzasz, na co klikasz, itp.). Dokładnie wyjaśniamy to w artykule "Czym jest tunel VPN?"

Czy darmowe sieci VPN mają sens?

Sieci VPN dzielą się na dwa rodzaje: darmowe oraz płatne w modelu subskrypcyjnym. Te pierwsze brzmią kusząco - nie ma nic fajniejszego, niż dostać coś za darmo, ale czy nie ma tam jakiś haczyków? Owszem - są. Jak można się spodziewać, mają ograniczenia, które nie występują w płatnych. Najczęściej to limit transferu danych, wolniejsze prędkości oraz mniejszy wybór dostępnych serwerów. Jeżeli masz zamiar obejść za pomocą VPN blokady regionalne takich serwisów, jak Netflix, może czekać Cię rozczarowanie.

Dobrym przykładem na darmowe VPN z ograniczeniami jest TunnelBear - w wersji bezpłatnej oferuje 500MB transferu, co wystarcza na obejrzenie jednego odcinka serialu. Można także skorzystać z hide.me - tu już mamy 2GB na miesiąc, ale... nie odblokujesz za jego pomocą serwisów streamingowych.

Nie warto również kupować w ciemno - dobrze, aby dany VPN miał możliwość testowania przez jakiś czas, co pozwoli na sprawdzenie w praktyce, co ma do zaoferowania. Jest także kilka innych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę.

Czy używanie darmowego VPN jest bezpieczne?

W naszym serwisie możesz znaleźć rankingi "5 najlepszych sieci VPN dla systemu Android" oraz "Najlepsze VPN w 2019 roku". Wszystkie wymienione tam usługi są sprawdzone i godne zaufania, jednak pojawiło się kilka informacji, które mogą podważyć zaufanie do darmowych serwisów.

Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem odkryli, że niektóre darmowe usługi zbierają dane dotyczące aktywności użytkownika i sprzedają je firmom marketingowym i reklamowym. Co gorsze - w kilku przypadkach znaleziono malware w samym oprogramowaniu, którego działanie mogło mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Patrząc na sprawę z praktycznego punktu widzenia - jeśli dostawca oferuje darmowe VPN, nie jest to działalność dobroczynna. Koszty muszą mu się zwrócić, dlatego pojawiają takie właśnie praktyki.

Czy powinno używać się darmowych sieci VPN?

Jeśli naprawdę chcesz zadbać o prywatność i bezpieczeństwo, używanie VPN jest jak najbardziej wskazane, ale - choć "darmowe" wydaje się atrakcyjną ofertą - lepiej zapłacić i mieć pewność, że korzysta się z tego rozwiązania bez żadnych negatywnych konsekwencji. Tym bardziej, że koszt takich serwisów, jak PureVPN czy NordVPN nie jest duży i warto rozważyć wybór oferowanych przez nie subskrypcji.