Czy w Teams pograsz w gry? Jest na to szansa

Teams i gry - to się nie kojarzy. Ale może kolejne miesiące przyniosą pewne istotne zmiany.

Teams przedstawiać nie muszę - z tego komunikatora korzysta się w szkołach, firmach oraz prywatnie. Microsoft regularnie dodaje do niego nowe funkcje i rozwiązania, dzięki czemu nie tylko zwiększa się komfort jego użytkowania, ale również przyciąga w ten sposób kolejnych użytkowników. Zaledwie kilka dni temu edycja na macOS otrzymała wyciszanie dźwięków tła, a teraz dochodzą nas słuchy, że producent chce ulepszyć integrację z aplikacjami oraz umożliwić korzystanie w komunikatorze z gier.

Takie informacje pojawiły się w serwisie The Verge, a wynika z nich, że nie będą to żadne rozbudowany tytuły, a zabawy casualowe, jak doskonale znany wszystkim Pasjans czy Wordament i Connect 4, które znajdziemy w MS Store. Ale oprócz możliwości zabawy solowej ma zostać wprowadzona także możliwość walki z innym uczestnikiem konferencji. Z pewnością będzie to kuszące rozwiązanie podczas nudnych spotkań, aczkolwiek inną kwestią pozostaje, jak będzie takie radosne zabawy widzieć organizator spotkania.

Źródło: The Verge, Neowin