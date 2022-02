Czy warto czekać na iPhone'a SE 3 (2022)? Sprawdź, jakiego budżetowego iPhone'a kupić

iPhone SE 3 może pojawić się na początku 2022 roku. Warto się więc zastanowić, czy warto czekać na nowy model, czy może jednak zdecydować się na zakup zeszłorocznego.

Spis treści

Najnowsza linia smartfonów firmy Apple, iPhone 13, jest pełna niesamowitych specyfikacji, ale jego wysoka cena sprawia, że dla wielu jest to niepraktyczny wybór. W opozycji można rozważyć zakup iPhone'a 11, iPhone'a 12 lub budżetowego iPhone'a SE (2020). Ostatecznie warto również rozważyć iPhone'a SE 3, który ma pojawić się na początku przyszłego roku.

W cenie 2199 zł, iPhone SE (2020) pozostaje najbardziej przystępnym cenowo wejściem do świata iPhone'ów i iOS. Warto jednak zauważyć, że niedawna obniżka ceny iPhone'a 11 do 2599 zł oraz stosunkowo niska cena iPhone'a 12 mini (3149 zł), to wciąż bardzo dobre oferty. Niemniej jednak, w tych i niższych kwotach można znaleźć wiele smartfonów działających w oparciu o system Android. Pojawia się zatem pytanie, czy iPhone SE (2020) jest wart Twojej uwagi?

Źródło: Apple

Czym jest iPhone SE (2020)?

Cały zamysł na linię iPhone SE, to próba stworzenia przez Apple przystępnych cenowo iPhone'ów, które będą oferować jak najlepszy stosunek jakości do ceny. Niestety, niższa cena wiąże się tutaj z zastosowaniem starszej konstrukcji (znanej z iPhone'a 8), a także kilkuletnich podzespołów.

Specyfikacja iPhone'a SE (2020) obejmuje:

4,7-calowy wyświetlacz

procesor Apple A13

pojedynczy 12-megapikselowy aparat tylny

minimalne 64 GB pamięci masowej

bezprzewodowe ładowanie Qi

brak 5G

Źródło: Apple

Ile kosztuje iPhone SE (2020)?

Na oficjalnej stronie Apple, zupełnie nowego iPhone'a SE (2020) można kupić za 2199 zł. Jest to obecnie najniższa cena i jednocześnie najtańszy iPhone, jaki wciąż jest dostępny w ofercie Apple. Chociaż firma deklarowała, że zrobiła wszystko, aby iPhone 13 mini był jak najbardziej przystępny cenowo, ten wciąż kosztuje conajmniej 3599 zł.

Kolejny w kolejce jest iPhone 11, który pomimo wydania w 2019 roku, wciąż jest dostępny w oficjalnej dystrybucji Apple. Używa on starszego procesora A13 Bionic i - podobnie jak iPhone SE (2020) - oferuje minimalne 64 GB pamięci masowej oraz bezprzewodowe ładowanie. To co go jednak odróżnia, to podwójny tylny aparat, a także znacznie większy ekran - 6,1 cala w porównaniu do 4,7 cala.

iPhone SE (2020) posiada tylko jeden tylny aparat

Podczas gdy większość telefonów uruchomionych w zeszłym roku miały tendencję do posiadania wielu, iPhone SE otrzymał tylko jeden tylny aparat. Jest to prawdopodobnie jeden z największych kompromisów, jakie należy zaakceptować przy wyborze tego smartfona.

Choć pojedynczy aparat może robić świetne zdjęcia - komfortowo rywalizując z iPhone'em 11 - to brakuje mu elastyczności i kreatywnego potencjału aparatów z wieloma opcjami obiektywów. iPhone 11 ma standardowy aparat i dodatkowy ultraszeroki obiektyw, który świetnie nadaje się do fotografowania szerokich kadrów. Jeśli ważne jest dla Ciebie posiadanie wielu obiektywów, może lepszym rozwiązaniem będzie wybór telefonu z Androidem.

iPhone SE (2020) / Źródło: Apple

iOS vs Android

Chociaż iPhone SE (2020) jest najtańszym iPhonem, to w żadnym wypadku nie jest to najtańszy smartfon. Wiele marek oferuje znacznie mniej kosztowne telefony z Androidem, które zazwyczaj posiadają nawet bardziej atrakcyjne specyfikacje, w tym wiele obiektywów tylnych kamer, większe wyświetlacze, więcej pamięci masowej, a nawet 5G.

Odwrotną stroną argumentu jest to, że telefony Apple mają tendencję wolniejszego starzenia się, gdyż firma oferuje dedykowane i wieloletnie aktualizacje oprogramowania. iPhone'y pozostają także najlepiej sprzedającymi się smartfonami na rynku wtórnym, gdzie można je sprzedać za nie wiele mniej od ich ceny detalicznej.

iPhone 11 / Źródło: Apple

Wydajność iPhone'a SE (2020)

iPhone SE dzieli wiele fizycznych cech i specyfikacji sprzętowych iPhonem 8 z 2017 roku, z wyjątkiem procesora. Zarówno iPhone SE (2020), iPhone 8m, jak i iPhone 11, korzystają z A13 Bionic. Jak jednak wykazują testy benchmarków, pod względem wydajności, iPhone SE (2020) plasuje się ponad iPhonem 8.

Budżetowy iPhone jest wystarczają potężny, aby móc obsłużyć stanowczą większość aplikacji i gier, jakie są dostępne w App Store. Pomimo bycia najtańszą opcją, nie jest wcale najgorszy. Procesor tego smartfona poradzi sobie również z najnowszymi aktualizacjami iOS.

iPhone 12 mini / Źródło: Apple

5G vs 4G

iPhone SE (2020) nie jest wyposażony w łączność 5G. Oznacza to, że te ekscytujące potencjalne prędkości pobierania pozostaną poza zasięgiem tego telefonu. Niektóre plotki sugerują, że przyszłoroczny iPhone SE 3 może posiadać łączność 5G. Niestety jednak, w związku z tym, sugerowana cena detaliczne tego modelu może się z tego powodu zwiększyć.

Wszystko zależy od tego, czy w Twoim życiu czujesz potrzebę korzystania z łączności 5G. Warto jednak wziąć pod uwagę, że obecnie w Polsce usługa ta jest mocno ograniczona.

iPhone 13 mini / Źródło: Apple

Podsumowanie

iPhone SE (2020) wciąż pozostaje najbardziej przystępnym cenowo, a jednocześnie oferującym - pojawiające się na przestrzeni ostatnich lat - flagowe specyfikacje iPhonem. Jeśli jednak zastanawiasz się nad zakupem swojego pierwszego smartfona od Apple, obecnie najlepszą opcją pozostaje iPhone 11, który za niewielką dopłatą oferuje dodatkowe funkcje i usprawnienia, a także zwiększone o kilka lat wsparcie producenta.

Jeśli jednak nie śpieszysz się z zakupem nowego smartfona, szukasz budżetowej opcji, a jednocześnie jesteś zdecydowany na zakup smartfona od Apple, najlepszą decyzją będzie poczekanie na premierę iPhone SE 3, która ma się odbyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.