Czy warto kupić Galaxy Z Flip 3? Przedstawiamy najlepsze funkcje

Samsung w końcu zaprezentował Galaxy Z Flip 3. Czy warto go kupić i jakie nowe funkcje wprowadza nowy model składanego smartfona?

Chociaż nowy Galaxy Z Flip3 nie jest tak bogaty w funkcje, jak jego większe rodzeństwo, to jest to prawdopodobnie bardziej ekscytujące wydanie. Głównie ze względu na brak modelu Galaxy Z Flip 2, bez którego Samsung nie stworzył mostu pomiędzy tymi smartfonami. Sprawia to, każda wprowadzona zmiana jest właściwie bardzo gwałtowna.

Samsung poświęcił ten czas, aby poprawić kompaktowy składany telefon w taki sposób, aby miało to widoczne znaczenie. Oto wszystkie najlepsze nowe funkcje, które pojawiły się w Galaxy Z Flip 3.

fot. Paweł Goryniak

Bardziej wytrzymała konstrukcja i wodoodporność

Samsung poświęcił dużo energii na udoskonalenie jakości wykonania i konstrukcji Galaxy Z Flip 3, dając najnowszemu modelowi 10% mocniejszą ramę wykonaną z Armor Aluminum oraz składaną folię ochronną, która jest o 80% bardziej wytrzymała w stosunku do poprzedniego modelu. Smartfon jest również odporny na wodę, gdyż otrzymał certyfikat IPX8.

Jeśli chodzi o ogólny projekt, Samsung postanowił dopracować nawet najmniejsze szczegóły. Projektanci firmy spojrzeli nawet na to, jak światło odbija się od krawędzi telefonu, aby stworzyć najbardziej atrakcyjne kształty. Ostatecznym akcentem jest bardziej matowe wykończenie, które powinno przyciągać mniej odcisków palców niż lustrzany lakier poprzednich generacji.

fot. Paweł Goryniak

Większy ekran zewnętrzny, który obsługuje Samsung Pay

Powiększony ekran pokrywy jest jednym z najbardziej znaczących ulepszeń wprowadzonych wraz z nowym Galaxy Z Fold 3. Jest to 1,9-calowy panel Super AMOLED, który zastąpił mało użyteczny, 1,1-calowy ekran poprzedniego modelu.

Ten dodatek znacznie poprawia wrażenia użytkownika. Zewnętrzny ekran obsługuje sterowanie za pomocą gestów i może być używany do odczytywania powiadomień oraz interakcji z aplikacjami Samsunga, takimi jak Muzyka, Pogoda, czy Samsung Health.

Posiadacze Galaxy Z Flip 3 mogą również dokonywać płatności mobilnych bez konieczności rozkładania telefonu. Mogą użyć ekranu pokrywy, aby wybrać konto Samsung Pay przed zabezpieczeniem transakcji za pomocą zamontowanego z boku telefonu czujnika linii papilarnych.

fot. Paweł Goryniak

Bardziej wytrzymały, składany ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz

Oryginalny Galaxy Z Flip i model 5G, który został wydany jakiś czas później, miały wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 60 Hz. Jednak odkąd nawet tanie telefony Galaxy obsługują wyższą częstotliwość odświeżania, naturalnym było, że seria Galaxy Z Flip w końcu zacznie korzystać z tej technologii.

Galaxy Z Flip jest pierwszym smartfon w tej serii, który otrzymał ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz. W istocie, wyświetlacz ten może renderować więcej klatek na sekundę - dwa razy więcej niż ekran poprzedniego modelu. Dzięki temu uzyskujemy znacznie płynniejsze animacje w całym interfejsie i grach mobilnych (o ile obsługują one tak dużą częstotliwość).

Głośniki stereo

Kolejną nowością w serii jest dodanie głośników stereo. Ani oryginalny Flip, ani wersja 5G, nie miały tej funkcji, ponieważ były ograniczone do pojedynczego głośnika skierowanego w dół i słuchawki na górze.

Samsung wprowadza zmiany wraz z premierą Galaxy Z Flip 3, dając klientom przyjemniejsze doświadczenia podczas oglądania filmów lub słuchania muzyki.

fot. Paweł Goryniak

Personalizacja zewnętrznego ekranu i synchronizacja tarcz Galaxy Watch 4

1,9-calowy ekran Super AMOLED jest nie tylko bardziej użyteczny, ale Samsung potraktował go również jako okno, przez które użytkownicy Galaxy Z Flip 3 mogą wyrazić siebie.

Ekran ten oferuje różne opcje personalizacji i pozwala użytkownikom na zmianę zegara oraz koloru tła. Co ważniejsze, może on wyświetlać galerie do 15 zdjęć użytkownika. Pliki GIF również są obsługiwane.

Cztery modele etui ochronnych z mnóstwem opcji kolorystycznych

Samsung poszedł na całość w kwestii ochronnych etui dla Galaxy Z Flip 3, przedstawiając aż cztery różne rodzaje i wiele opcji kolorystycznych.

Pierwszym z nich jest konwencjonalne dwuczęściowe skórzane etui dostępne w trzech kolorach. Towarzyszy mu inny wariant, który ma ten sam kształt, ale posiada wykończenie z włókna węglowego. Następne są dwa inne modele futerałów o sportowym wyglądzie z nylonowymi paskami i breloczkami.

Co do samego telefonu, jest on dostępny w sumie w siedmiu opcjach kolorystycznych: kremowy, zielony, lawendowy, czarny, szary, biały i różowy, z których trzy ostatnie mają czarne metalowe ramki i są dostępne wyłącznie online. Dla każdego, kogo interesują specjalne wydania, Samsung przedstawił Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition.