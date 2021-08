Czy warto kupić Galaxy Z Fold3? Przedstawiamy najlepsze funkcje

Samsung w końcu zaprezentował Galaxy Z Fold3. Czy warto go kupić i jakie nowe funkcje wprowadza nowy model składanego smartfona?

Samsung zrezygnował w tym roku z Galaxy Note 21 i kolorowych zawiasów Z Fold, aby skupić się na budowaniu najlepszego możliwego składanego urządzenia. Efektem tych prac jest Galaxy Z Fold3, który został zaprezentowany na wczorajszym wydarzeniu Galaxy Unpacked. Oto najlepsze nowe funkcje tego smartfona.

fot. Paweł Goryniak

Wodoodporność i Armor Aluminum

Galaxy Z Fold 3 jest pierwszym - ale nie jedynym - składanym telefonem, który może pochwalić się certyfikatem IPX8. Kod ten oznacza, że Samsung nie testował smartfona w kwestii pyłoszczelności, ale ustalił, że jest on wodoodporny.

To nie wszystko, gdyż producent użył o 10% mocniejszego Armor Aluminum w konstrukcji telefonu, a wyświetlacz pokrywa Gorilla Glass Victus. Składany ekran jest również lepiej chroniony.

fot. Paweł Goryniak

Jaśniejszy składany wyświetlacz z trwalszą warstwą ochronną

W tym roku, 7,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOED 2X Infinity Flex Display ma nową warstwę ochronną na wierzchu i może być nawet powodem, dla którego dodanie kompatybilności z rysikiem S Pen było w ogóle możliwe. Samsung twierdzi, że nowa warstwa ochronna zapewnia wzrost trwałości aż o 80% w stosunku do folii stosowanej w poprzedniej generacji.

Składany wyświetlacz jest także o 29% jaśniejszy. Produkt Samsunga zawsze był ciemniejszy od ekranów AMOLED, więc ta poprawa sprawi, że korzystanie z Galaxy Z Fold3 w bezpośrednim świetle słonecznym będzie bardziej komfortowe. Wisienką na torcie jest to, że zewnętrzny ekran jest również o 25% jaśniejszy.

fot. Paweł Goryniak

Technologia UDC (Under-Display Camera)

Minęły już prawie trzy lata, odkąd Samsung zaprezentował pierwszy smartfon wyposażony w technologię wyświetlacza Infinity-O, czyli Galaxy A8s. Było to odpowiedzią na szeroko przyjęte w branży mobilnej wcięcia wyświetlacza. Pomysł Samsunga jest bardziej elegancką alternatywą dla tego wcięcia.

Technologia UDC (Under-Display Camera) obejmuje nowy aparat 4 MP z dużymi pikselami 2-mikronowymi, które są w stanie przyjąć więcej światła oraz wycięcie wyświetlacza Infinity-O z aktywnymi pikselami pokrywającymi czujnik. To połączenie pozwala 7,6-calowemu składanemu wyświetlaczowi świecić nieprzerwanie, bez widocznego wycięcia lub notcha.

fot. Paweł Goryniak

Oba wyświetlacze obsługują częstotliwość odświeżania 120 Hz

Składane telefony Samsunga w pełni wkroczyły w erę wyświetlaczy o wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Galaxy Z Fold2 był pierwszym, który zaadoptował tę technologię. Jednakże, była ona ograniczona do wewnętrznego, składanego wyświetlacza, co prowadziło do zauważalnego spadku płynności animacji UI przy przełączaniu na ekran pokrywy (60 Hz).

Galaxy Z Fold3 wyznacza nowy kamień milowy, gdyż oba jego wyświetlacze obsługują częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz.

fot. Paweł Goryniak

Kompatybilność z rysikiem S Pen

Dodanie obsługi rysika S Pen do serii Galaxy Z Fold wydawało się naturalną rzeczą do zrobienia od momentu, gdy pierwszy model został zaprezentowany w 2019 roku. Wtedy nie było to możliwe, ale dwa lata później, Galaxy Z Fold3 stał się pierwszym składanym urządzeniem, które obsługuje S Pen.

Samsung stworzył unikalny digitizer dla składanego wyświetlacza, a także dwa nowe modele rysika - S Pen Fold Edition i S Pen Pro. Ten pierwszy jest sprzedawany wraz z etui dla Galaxy Z Fold3 i zapewnia podstawowe funkcje. Nie posiada Bluetooth i Air Actions. S Pen Pro za to oferuje Bluetooth LE, Air Actions i Find My S Pen, ale nie jest dostarczany wraz z etui. Trzeba go nabyć osobno.

S Pen Fold Edition jest kompatybilny tylko z Galaxy Z Fold3, jednakże S Pen Pro działa z Galaxy Z Fold3 oraz innymi urządzeniami Galaxy, które oferują wsparcie dla tego akcesorium.

fot. Paweł Goryniak

Usprawnienia Multi-Active Window, Natural Switching, Drag & Split

Galaxy Z Fold3 przynosi garść ulepszeń dotyczących UI, opracowanych przy udziale grupy badawczo-rozwojowej Framework. Głównym celem działu Framework było ulepszenie Multi-Active Window3 - funkcji, która pozwala dwóm lub trzem aplikacjom działać jednocześnie na składanym wyświetlaczu.

Przejścia podczas obracania aplikacji w Multi-Active Window są teraz płynniejsze dzięki dodaniu tego, co grupa R&D Framework nazywa Natural Switching. Uruchamianie aplikacji w Multi-Active Window jest bardziej naturalne, ponieważ aplikacje, które są już otwarte, lepiej dostosowują się do zmian rozmiaru i proporcji ekranu.

Galaxy Z Fold3 wprowadza również nową i całkiem przydatną funkcję Drag & Split, która łączy się z ulepszeniami Multi-Active Window. Stosując Drag & Split, np. podczas przeglądania stron internetowych lub zakupów online, użytkownicy mogą otwierać linki na podzielonym ekranie bez opuszczania strony internetowej. Przypomina to nieco przyciąganie okna w Windows 10, z wyjątkiem tego, że działa z otwieraniem nowych linków internetowych w trybie split-screen.