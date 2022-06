Czy warto kupić PS Plus Premium? Oto kilka powodów za i przeciw

Już dzisiaj PS Plus Premium, Extra i Essential trafią do Polski. Jeśli jesteście ciekawi czy warto dopłacić do nowego abonamentu, to mamy dla was kilka powodów przemawiających za kupnem nowego abonamentu i kilka przeciw.

Spis treści

Sony poniekąd zostało zmuszone przez Microsoft do zmiany swojej strategii. Xbox Game Pass sprawił, że wielu graczy znacznie przychylniej patrzy na konsole Xbox. Abonament PlayStation Plus (choć nie powinien), to siłą rzeczy często był zestawiany z Game Passem. W Tym starciu produkt japońskiego producenta nie miał szans. Sony musiało zatem stworzyć nowy abonament, który przynajmniej w założeniu, mógłby nawiązać realną rywalizację z ofertą Microsoftu. Zaprezentowany kilka tygodni temu nowy PlayStation Plus trafi do Polski już dzisiaj. Postanowiliśmy przyjrzeć się dokładnie ofercie i sprawdzić czy warto w nią zainwestować

PS Plus Premium, Extra i Essential – zawartość i cena

Nowy PlayStation Plus będzie dostępny w trzech wariantach: Premium, Extra i Essential. Różnią się one nie tylko zawartością, ale i ceną.

Zobacz również:

Jeśli cały czas korzystacie z PS Plus, to już 22 czerwca wasz dotychczasowy abonament zostanie przekonwertowany na wersje Essential. Jeśli pozostaniecie w tym wariancie, to wiele się dla was nie zmieni. Wciąż będziecie mogli liczyć na darmowe gry każdego miesiąca, liczne zniżki na zakupy w PS Store i możliwość gry online. Cena PlayStation Plus Essential prezentuje się następująco:

1 miesiąc – 37 zł

3 miesiące – 100 zł

12 miesięcy - 240 zł

PS Plus Extra zawiera wszystkie korzyści z Essential, a dodatkowo umożliwi wam dostęp do ponad 400 gier z PS4 i PS5 oraz wybranych produkcji z Ubisoft+ Classics. W zależności od wybranego przez was wariantu, za PS Plus Extra zapłacicie:

1 miesiąc – 58 zł

3 miesiące – 165 zł

12 miesięcy 400 zł

Wreszcie przechodzimy do PS Plus Premium, czyli najdroższego abonamentu Sony. W założeniu to właśnie ten wariant ma nawiązać rywalizację z Xbox Game Pass. Co zatem oferuje nowa usługa Sony? Oprócz wszystkich korzyści z niższych abonamentów możecie dodatkowo liczyć na: ponad 300 gier ze starszych konsol Sony (PS, PS2, PS3 i PSP), streaming gier za pośrednictwem „chmury” (również na PC) oraz dostęp do wersji demonstracyjnych i trial premierowych wydań gier od PlayStation Studios. W sumie, w dniu startu usługi w Polsce będziecie mogli liczyć na ponad 700 gier do wyboru. PS Plus Premium to jednak dość kosztowna usługa.

1 miesiąc – 70 zł

3 miesiące – 200 zł

12 miesięcy - 480 zł

Czy warto kupić PlayStation Plus Premium?

Jako iż to właśnie PlayStation Plus Premium oferuje nam najwięcej i (przynajmniej w założeniu) ma stanowić przeciwwagę dla Xbox Game Pass, to właśnie jemu postanowiliśmy przyjrzeć się się bliżej i ocenić, czy warto kupić PS Plus Premium.

Przede wszystkim PS Plus Premium oferuje mnóstwo zawartości. Zniżki, promocje, możliwość gry online, dostęp do wersji trial i streaming gier - to wszystko brzmi i wygląda super, ale ostatecznie to gry zadecydują o sukcesie (bądź porażce) nowego PlayStation Plus. Spośród kilkuset produkcji dostępnych w nowym abonamencie postanowiliśmy wybrać kilka, w które powinien zagrać każdy gracz.

Ghost Of Tsushima Director’s Cut

Jeśli lubicie historie o samurajach to Ghost Of Tsushima jest pozycją obowiązkową. Olśniewająca grafika, wciągająca historia i przede wszystkim angażująca rozgrywka sprawiają, że ciężko na rynku znaleźć lepszą pozycję w tych klimatach. Co istotne, wydanie Director’s Cut pozwoli wam cieszyć się najlepszą wersją gry (z dodatkiem Iki Island) zarówno na PS4, jak i PS5.

Bloodborne

Bloodborne, czyli jedna z najlepszych gier ósmej generacji konsol wciąż pozostaje na wyłączność PlayStation (niestety plotki o wersji PC wciąż się nie potwierdziły). Jeśli cenicie sobie klimaty rodem z twórczości Lovecrafta i chcecie zagrać w jedną z najbardziej wyjątkowych produkcji From Software (tak, to Ci od Dark Souls i Elden Ring), to koniecznie musicie spróbować Bloodborne.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy to moje największe "growe" zaskoczenie 2021 roku. Po przeciętnych do bólu Avengersach, nie miałem żadnych oczekiwań względem "Strażników Galaktyki". Tymczasem okazało się, że studio Eidos Montreal (m.in. Deus Ex), po raz kolejny udowodniło, że potrafi tchnąć "magię" w niemal każdą swoją produkcję. Mogę was zapewnić, że Marvel’s Guardians of the Galaxy wciągnie was bez reszty, a szalone przygody Star Lorda i jego ekipy będziecie wspominać jeszcze długo (m.in. dzięki znakomitej ścieżce dźwiękowej). „Strażnicy Galaktyki” od Eidos Montreal to jedna z najlepszych, najświeższych i najciekawszych gier nie tylko 2021 roku, ale kilku ostatnich lat.

Red Dead Redemption 2

Jeśli z jakiegoś (niezrozumiałego) powodu nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Red Dead Redemption 2, to dzięki PS Plus Premium musicie nadrobić tę zaległość. Ostatnia oryginalna (nie będąca remasterem czy odświeżeniem) produkcja Rockstar Games, to jedna z najlepszych gier w historii. Znakomicie zaprojektowany otwarty świat i rewelacyjna, emocjonalna historia sprawią, że przepadniecie na co najmniej kilkadziesiąt godzin - choć śmiało mogę założyć, że będą to i setki. Red Dead Redemption 2 to tytuł, w który po prostu trzeba zagrać.

God of War

God of War był pierwsza grą, od której nie mogłem odejść bez wbicia platyny na PS4. Fabuła i przede wszystkim rozgrywka wciągnęły mnie tak mocno, że mimo zakończenia głównego wątku uganiałem się po świecie w poszukiwaniu Walkirii i Kruków Odyna. God of War to pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów serii, ale także dla nowych graczy. Jeśli nie miałeś okazji poznać historii Kratosa, który trafił do świata nordyckiej mitologii, nie zastanawiaj się dłużej, bo ominęła Cię jedna z najlepszych historii w grach.

Spider-Man Miles Morales

W pierwszego Spider-mana od Insomniac grałem zaraz po premierze i muszę przyznać, że bawiłem się znakomicie. Mimo powtarzalności i poszczególnych misji, które opierają się na podobnych schematach, sama rozgrywka jest tak dobra, że nie można obok gry przejść obojętnie. Żałuję, że nie miałem okazji zagrać w kolejną część, czyli Spider-Man Miles Morales. Wiem, że to praktycznie to samo tylko w nowym wydaniu, jednak obecność tej gry w PS Plus Premium wkrótce sprawi, że ponownie wypuszczę sieci z nadgarstka.

Seria Uncharted

Każdy, kto wychował się na filmach i książkach przygodowych marzył w dzieciństwie, żeby być dzielnym poszukiwaczem przygód, który przemierza świat i odkrywa pradawne artefakty. Na kilka dobrych lat te marzenia we mnie zniknęły, jednak wróciły z podwójną mocą, kiedy zagrałem w Uncharted. Każdą z części mam już dawno za sobą, jednak nie omieszkam wrócić do przygód Nathana Drake’a i sprawdzić, jak poszczególne tytuły radzą sobie na PC przez chmurę. Jeśli jeszcze nie grałeś w serię Uncharted to ominęły cię godziny wspaniałej przygody, którą po prostu trzeba nadrobić.

Demon’s Souls

Od dawna uważam się za fanatyka gier soulsborneowych, jednak muszę odkryć teraz wszystkie karty i przyznać się do pewnego wstydliwego faktu. Demon’s Souls jest jedyną odsłoną głównej serii From Software, z którą nie miałem większej styczności. Pobawiłem się chwilę, jednak nigdy nie zagłębiłem się mocniej w historię i muszę powiedzieć z ręką na sercu, że jest mi z tym bardzo źle. Teraz jednak dzięki PS Plus będę mógł naprawić błędy młodości.