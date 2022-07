Czy warto kupić Xiaomi Mi Band 7 Pro? 6 powodów na tak i 4, aby jeszcze poczekać

Xiaomi Band 7 Pro może okazać się ogromnym hitem. Za niewiele więcej niż zwykły Band 7 dostajemy opaskę, która równie dobrze mogłaby być standardowym smartwatchem. Sprawdzamy najważniejsze wady i zalety tego smartbanda.

Najnowszy Xiaomi Band 7 Pro ma ogromny potencjał. Spodziewaliśmy się, że firma zaprezentuje swoją standardową tabletkę z lekko powiększoną baterią i modułem GPS, ale w zamian dostaliśmy zupełnie inne urządzenie, które mocno nas zaskoczyło.

Nowy design, długo oczekiwane funkcje - wszystko wygląda świetnie. Podsumowujemy więc najważniejsze powody, dla których warto skusić się na zakup najnowszej opaski od chińskiego giganta. Ja jednak mam też kilka przeciwwskazań!

Dlaczego warto kupić Xiaomi Band 7 Pro?

1. Nowy design

Xiaomi Band 7 Pro został zaprezentowany z nowym wyglądem. Nie jest to już znana "tabletka", ale większy prostokąt - bardziej przypominający standardowy zegarek. Sprawiło to, że urządzenie jest szersze, ale także cieńsze od swojego mniejsze brata.

Fot. Xiaomi

Jednak nie tylko wymiary się zmieniły. Xiaomi stworzyło wersję Pro swojej opaski z metalową kopertą. Dzięki niej wygląda ona na sprzęt premium, którego nie powstydziłby się żaden entuzjasta estetycznych akcesoriów na nadgarstek. Polerowana koperta jest dostępna w złotym i czarnym kolorze, możemy więc dobrać ją do naszych upodobań. Oczywiście mamy też do wyboru wiele pasków - dzięki takiemu zestawowi Xiaomi Band 7 Pro to naprawdę dobrze wyglądająca maszyna!

2. Większy ekran

Nowy wygląd wiąże się też z nowym, zauważalnie większym ekranem. Band 7 Pro został wyposażony w wyświetlacz AMOLED 1,64" o rozdzielczości 280 x 456 pikseli. Jest to zauważalnie większa powierzchnia od poprzednika, w dodatku w bardziej standardowym, prostokątnym kształcie.

Fot. Xiaomi

Dzięki tej zmianie ekran nowego zegarka będzie zdecydowanie bardziej czytelny, możliwe będzie także umieszczenie na nim większej ilości informacji. Poza tym dostajemy aż 180 nowych tarcz zegarka, powraca też funkcjonalność Always on Display.

3. Moduł GPS

Od kilku lat fani smartbandów Xiaomi upominali się o wersję z GPS. W końcu producent spełnił te prośby! Dzięki temu dodatkowi już nigdy nie będziemy musieli myśleć o specjalnym miejscu na smartfon w czasie porannego biegu czy wieczornej jazdy na rowerze - opaska samodzielnie zmierzy nasz dystans oraz zapamięta trasę.

Fot. Xiaomi

Jest to świetna wiadomość dla osób najbardziej aktywnych - tracker pomoże im w codziennych treningach bez troszczenia się o zabieranie w każde miejsce telefonu. To ogromne ułatwienie, które wpłynie nie tylko na komforrt, ale też na dokładność tras wyznaczanych przez smartband.

4. Świetna bateria

Warto też wspomnieć o bardzo dobrej baterii, która znalazła się wewnątrz opaski. Ogniwo 245 mAh ma zapewnić aż do 12 dni działania na jednym ładowaniu! Oczywiście, jeśli będziemy aktywnie korzystać z GPSu, ten czas się skróci. Jednak według oficjalnych danych nawet wtedy możemy oczekiwać świetnego wyniku - intensywnie użytkowany zegarek wyładuje się po około 6 dniach. W porównaniu do zdecydowanie droższego Apple Watcha 7, który działa jedynie 18 godzin, jest to niesamowity wynik!

5. Idealna funkcjonalność

Seria Xiaomi Mi Band jest lubiana szczególnie za swoją funkcjonalność. Za niedużą cenę dostajemy wiele czujników oraz możliwości śledzenia aktywności. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Fot. Xiaomi

Wspominaliśmy już o wbudowanym GPSie, jednak to nie wszystko. Opaska zmierzy też nasze tętno oraz poziom tlenu we krwi, pomoże nam też monitorować sen, poziom stresu, ma też funkcję śledzenia miesiączki dla osób menstruujących. Dodatkowo znajdziemy tu NFC z Xiaomi Pay, powiadomienia z telefonu i kontrolę muzyki. Co ciekawe, opaska umożliwia też szybkie odpowiadanie na wiadomości - to bardzo wygodna funkcja, znana raczej ze świata smartwatchy. Na koniec - smartband może śledzić aż 120 trybów aktywności, w tym 5 z nich rozpoznaje samodzielnie.

6. Dobra cena

Na koniec warto wspomnieć też o cenie opaski - jest fenomenalna. Za 399 juanów (około 260 zł, do których należy w Polsce doliczyć podatki) dostajemy coś pomiędzy smartbandem a smartwatchem. Za tę cenę dostajemy świetne funkcje, GPS, dobry wygląd (aczkolwiek trochę zbyt mocno przypominający Apple Watch) - czego chcieć więcej? De facto dostajemy smartwatch ze średniej półki, który tylko w nazwie nie jest smartwatchem, a kosztuje tyle, ile smartwatch z niskiej półki. Świetny wynik.

Xiaomi Mi Band 7 Pro - dlaczego ja zrezygnuję?

1. Moduł GPS nie jest niezbędny

Jakkolwiek dodanie modułu GPS jest świetną wiadomością dla niektórych, dla mnie jest on zupełnie zbędny. Moje użytkowanie opaski nie polega na długich przebieżkach z nią - korzystam z niej na siłowni, ale raczej do zwykłego kontrolowania codziennej, życiowej aktywności.

Fot. Xiaomi

W tej życiowej aktywności pierwszą rzeczą, którą zawsze mam przy sobie, jest mój smartfon. Ze względu na to nie widzę powodu, aby wydać więcej na funkcję, która dla mnie jest zbędna, a która sprawi, że bateria rozładuje się dwa razy szybciej. Ta wyczekiwana zmiana jest dla mnie dodatkiem, z którego nie skorzystam - ale wynika to tylko i wyłącznie z mojego sposobu użytkowania opaski.

2. Czy to jeszcze smartband, czy już smartwatch?

A propos nazwy opaska fitness czy też smartband - czy to nadal jest Xiaomi Band 7 Pro? To prawda, że nowe akcesorium otrzymało wiele świetnych funkcji kojarzonych z wyższą półką cenową, to zostało to opłacone pogorszeniem na innym, ważniejszym dla mnie polu. Urządzenie jest większe i szersze od swoich mniejszych braci, co dla mnie jest dużym minusem.

Fot. Xiaomi

Szerokość opasek fitness zawsze pozostawała mniejsza z powodów funkcjonalnych. Przy korzystaniu z nich w czasie treningu, bez problemu można je założyć obok zegarka, ewentualnie zmieścić je nad rękawicami treningowymi. Mają one zajmować jak najmniej miejsca, nie zawadzać w czasie aktywności. Według mnie większy ekran wersji Pro zapomina właśnie o tym aspekcie tego typu przyrządów, co negatywnie odbije się na komforcie użytkowania w takich sytuacjach.

3. Starsze generacje nadal świetnie się sprawdzają

Jednakże głównym powodem, dla którego nie będę kupował nowego Xiaomi Mi Banda 7 Pro, jest to że cały czas korzystam z Mi Banda 5 i jestem z niego bardzo zadowolony. To prawda, że wiele funkcji zostało dodanych przez kolejne generacje, na lepsze zmieniła się też dokładność pomiarów. Sądzę jednak, że moja opaska cały czas sprawdza się idealnie do wszystkiego, do czego jej potrzebuję - nie brakuje mi funkcji treningowych, nigdy nie używałem i nie potrzebowałem pulsoksymetru, a moduł GPS byłby tylko dodatkiem zjadającym mi baterię.

To wcale nie oznacza, że najnowszy Xiaomi Band 7 Pro nie jest dobrym urządzeniem. Wręcz przeciwnie - uważam, że Xiaomi trafiło z tym modelem w dziesiątkę. Po prostu, jeśli coś co mam, nadal działa świetnie - nie będę kupował nowego modelu.

4. Starsze modele będą w promocji

Ostatnim powodem aby nie kupić nowego Xiaomi Banda 7 Pro są jego poprzednicy. To prawda, nie mają oni nowego designu ani niektórych funkcji - szczególnie modułu GPS - ale to nadal bardzo sprawne opaski. Co więcej, nie tylko są one sprawne, ale też coraz tańsze. Od czasu wprowadzenia na rynek zwykłego Xiaomi Banda 7, jego poprzednik, Band 6, stopniowo tanieje, a takżę coraz częściej znajduje się na promocjach. Opaskę, która zwykle kosztuje 219 zł, często kupimy na przecenie za mniej niż 150 zł. Oznacza to, że nadchodząca premiera Banda 7 Pro to też świetny mopment na kupienie starszego modelu za bezcen.