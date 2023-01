Czy warto kupić mopa parowego? Który model wybrać? Przeglądamy ofertę Neonet

Któż z nas lubi sprzątać? Niestety wiele domowych obowiązków spędza nam sen z powiek, a wynika to m.in. z wysiłku, nieodpowiedniego sprzętu i konieczności poświęcenia temu cennego czasu. W przypadku mycia podłóg, technologia może nam to znacząco ułatwić. Sprawdź, ile korzyści płynie z mopa parowego oraz na czym polega jego działanie.

Spis treści

Mycie podłóg - najbardziej znienawidzona część sprzątania?

Piękny dom to nie tylko gustowne meble i aranżacja ale również porządek. Niestety coraz częściej mamy niewystarczająco czasu i sił na to, aby cyklicznie wykonywać wszelkie obowiązki, dzięki którym nasze mieszkania mogą błyszczeć. Ponadto, naprawdę wśród nas jest niewielu sympatyków sprzątania. Świat zmienia się w mgnieniu oka, a nowoczesna technologia umożliwia wiele rozwiązań w aspekcie wykonywania prac domowych. Wszystko po to, aby zapewnić największą wygodę użytkowania, a przy tym zachować pełną efektywność. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez markę Kärcher, porządek ceni aż 96% Polaków, natomiast na sprzątaniu spędzamy w skali tygodnia blisko 4 godziny. W raporcie nie skonkretyzowano obowiązków, natomiast możemy przypuszczać, że znaczną część czasu zajmuje nam m.in. mycie podłóg. Jak zatem zaoszczędzić czas, a przy okazji nie obawiać się o skuteczność sprzątania?

Dziś skupimy się na...mopach parowych, pełniących ważną rolę w wielu nowoczesnych domach. Na tym etapie warto jednak zacząć od historii tradycyjnego modelu, która sięga aż XIX wieku. Dopiero po kilku dekadach rozpoczęły się poszukiwania nieco bardziej innowacyjnego produktu, aż finalnie - pierwszy parowy mop trafił do sprzedaży w 2004 roku. Na ten moment, dostępne na rynku modele zostały znacząco dopracowane i unowocześnione, stąd tak duża popularność.

Zobacz również:

Źródło: Adobe Stock/Drobot Dean

Mop parowy - istota działania i zalety

Wbrew pozorom, sprzęt działa w dość prosty sposób, a jego użytkowanie może kojarzyć się na pierwszy rzut oka z klasycznym myciem podłóg. Jak sama nazwa wskazuje, działanie jest możliwe poprzez wykorzystanie pary. Do funkcjonowania potrzebna jest woda, którą wlewamy do wyznaczonego pojemnika. Jednak w odróżnieniu od tradycyjnego rozwiązania, nie ma ona bezpośredniego kontaktu z powierzchnią, tak więc wykluczone jest możliwe jej zalanie.

Zmiana stanu skupienia wody w parę jest możliwa dzięki zainstalowaniu grzałki, która po podłączeniu sprzętu do prądu - podnosi temperaturę cieczy. Rozwiązanie zyskało sympatię m.in. ze względu na staranność sprzątania (para wyklucza powstawania smug), skuteczność (para może zabijać ponad 99% drobnoustrojów), a także wygodę. Wystarczy jedno napełnienie zbiornika, aby wyczyścić wszelkie podłogi bez konieczności schylania, wymiany wody i wyciskania ściereczki. Warto nadmienić o funkcji regulacji strumienia, który umożliwia dopasowanie pracy do aktualnych potrzeb. Gdy posadzka nosi na sobie ślady zacieków i większych zabrudzeń - wystarczy skorzystać z wyższego stopnia.

Rozwiązanie może przyczynić się zarówno do troski o środowisko, jak i oszczędności. Zważając na wcześniejsze właściwości pary wobec usuwania zabrudzeń, nie ma konieczności użytkowania jakichkolwiek środków chemicznych. Wbrew pozorom, są one dość drogie, a jednocześnie nie wszystkie gwarantują wysoką skuteczność. W skali roku, zaoszczędzimy nawet kilkaset złotych, tak więc zakup mopa parowego zwraca się dość szybko. Zwłaszcza, że mop parowy służy nie tylko do mycia podłóg ale również mebli, szczelin i nie tylko.

Źródło: Adobe Stock/dusanpetkovic1

Mop parowy - na co należy zwrócić uwagę?

Niewiele producentów podaje kluczowe parametry pracy takie jak m.in. ciśnienie pary (bar), wydajność (g) oraz długość pracy. Radą na to jest dokładne zapoznanie się ze specyfikacją, która podpowie nam z jakim modelem mamy do czynienia.

Moc urządzenia - im wyższa, tym szybciej mop będzie gotów do mycia podłóg. Większość modeli dostępnych na rynku nagrzewa się w około 30 sekund, jednak są również te, którym wystarczy zaledwie 15 sekund.

- im wyższa, tym szybciej mop będzie gotów do mycia podłóg. Większość modeli dostępnych na rynku nagrzewa się w około 30 sekund, jednak są również te, którym wystarczy zaledwie 15 sekund. Pojemność zbiornika - jeśli posiadasz większe mieszkanie lub dom, warto zwrócić szczególną uwagę na ten parametr. Od niego zależy, jaką powierzchnię będziesz w stanie oczyścić podczas jednego cyklu pracy.

- jeśli posiadasz większe mieszkanie lub dom, warto zwrócić szczególną uwagę na ten parametr. Od niego zależy, jaką powierzchnię będziesz w stanie oczyścić podczas jednego cyklu pracy. Waga/rozmiary - choć wydawałoby się, że może być to wyłącznie kwestia wizualna, nic bardziej mylnego. Pamiętaj, że to Ty sterujesz mopem, tak więc im będzie cięższy, tym trudniej będzie Ci sprzątać. Opór jest korzystny biorąc pod uwagę bezpośredni nacisk na powierzchnię, natomiast warto decydować się na lżejsze mopy. Aktualnie dostępne modele w sklepach ważą od około 1,6 kg do blisko 3 kg.

- choć wydawałoby się, że może być to wyłącznie kwestia wizualna, nic bardziej mylnego. Pamiętaj, że to Ty sterujesz mopem, tak więc im będzie cięższy, tym trudniej będzie Ci sprzątać. Opór jest korzystny biorąc pod uwagę bezpośredni nacisk na powierzchnię, natomiast warto decydować się na lżejsze mopy. Aktualnie dostępne modele w sklepach ważą od około 1,6 kg do blisko 3 kg. Długość przewodu - tak jak w przypadku tradycyjnych odkurzaczy, im dłuższy przewód, tym lepiej. Dzięki temu dotrzesz do mniej dostępnych kątów oddalonych od gniazdka, bez konieczności ponownego podłączania do bliższego źródła zasilania.

- tak jak w przypadku tradycyjnych odkurzaczy, im dłuższy przewód, tym lepiej. Dzięki temu dotrzesz do mniej dostępnych kątów oddalonych od gniazdka, bez konieczności ponownego podłączania do bliższego źródła zasilania. Wskaźniki - może być to wskaźnik gotowości do pracy, temperatury.

- może być to wskaźnik gotowości do pracy, temperatury. Filtr - wiele urządzeń posiada wkłady 3D, filtr HEPA. Jest to szczególnie korzystne dla pozbywania się szkodliwych związków, a tym samym - skuteczności mycia.

- wiele urządzeń posiada wkłady 3D, filtr HEPA. Jest to szczególnie korzystne dla pozbywania się szkodliwych związków, a tym samym - skuteczności mycia. Sterowanie parą - wybierając model z możliwością regulacji, możesz wybierać między wysokim lub niskim stopniem wypuszczania pary.

Na końcowym etapie warto przyjrzeć się dodatkowemu wyposażeniu. Są to m.in. dodatkowe nakładki mopujące, ale również końcówki do konkretnych powierzchni.

Mop parowy - przegląd produktów w Neonet

W Neonet znajdziesz mopy parowe w kilku wariantach, tak aby dopasować odpowiedni sprzęt do indywidualnych preferencji. Poza skutecznym sprzątaniem, z łatwością przechowasz go w pomieszczeniu gospodarczym, a nawet szafie. Wystarczy zaledwie moment, aby przygotować urządzenie do pracy.

BISSELL POWERFRESH SLIM STEAM 2234N

Parametry:

Pojemność zbiornika: 300 ml

Moc: 1500 W

Długość przewodu: 7,6 m

Waga [kg]: 1,86 kg

Sprzęt znajdziesz pod tym linkiem.

VILEDA Steam XXL PLUS

Parametry:

Pojemność zbiornika: 400 ml

Moc: 1550 W

Długość przewodu: 7 m

Waga [kg]: 2,3 kg

Sprzęt znajdziesz pod tym linkiem.

LEIFHEIT CleanTenso z 2 dodatkowymi nakładkami

Parametry:

Pojemność zbiornika: 550 ml

Moc: 1200 W

Długość przewodu: 6,5 m

Waga [kg]: 2,8 kg

Sprzęt znajdziesz pod tym linkiem.

DEERMA DEM-ZQ610

Parametry:

Pojemność zbiornika: 230 ml

Moc: 1300 W

Długość przewodu: 4 m

Waga [kg]: 2,3 kg

Sprzęt znajdziesz pod tym linkiem.