Czy można uciec przed sprzątaniem? Zapewnie nie, ale robot sprzątający może je znacznie ułatwić. Przejrzeliśmy ofertę AliExpress w celu poszukiwania najciekawszych i stosunkowo tanich modeli. Sprawdź, na które warto się zdecydować.

Roboty sprzątające

Stale rozwijająca się technologia ułatwia wiele procesów, o których nawet nie mamy pojęcia. Wypracowywane innowacje są stosowane w sprzętach, które zna niemal każdy z nas! Wiele procesów wymaga nieustannych badań, analiz oraz współpracy specjalistów wielu sektorów, co doprowadza do rozwoju także produktów AGD, RTV czy elektroniki. W tym wpisie skupimy się na innowacyjnych robotach sprzątających, które są tego idealnym przykładem. Aby przybliżyć proces prac, które doprowadzają do produkcji sprzętu o coraz lepszych osiągach, warto przyjrzeć się firmie iRobot. Temat poruszaliśmy m.in. we wpisie: Świętujemy 20 urodziny iRobot Roomba - sprawdź, co wydarzyło się przez dwie dekady. Tymczasem, skupiamy się na alternatywach i bierzemy pod lupę roboty sprzątające z AliExpressAliExpress. Czy na platformie uda nam się znaleźć dobry sprzęt w atrakcyjnej cenie? Sprawdziliśmy to, a teraz przedstawiamy najciekawsze modele!

Czy warto kupić robota sprzątającego na AliExpress? Przeglądamy oferty

Dreame Bot L10

Powyższy model może okazać się idealnym sprzętem dla dużych wnętrz, a to dzięki długiej pracy wynoszącej 150 minut (pojemność akumulatora to aż 5200 mAh). Dreame Bot L10 kompleksowo sprząta mieszkanie, a to dzięki 4-stopniowemu systemowi czyszczenia oraz funkcji mopowania. Robot sprzątający poradzi sobie w pełni umeblowanych powierzchniach, a to w wyniku zastosowania inteligentnego systemu nawigacji LiDAR. Mapowanie 3D pozwala na wykrywanie wszelkich przeszkód, urządzenie może pracować również w trybie niestandardowym (indywidualnym).

NEATSVOR x520

Dla dobrego robota wyzwaniem nie będą nawet duże zabrudzenia, w tym przypadku odpowiada za to parametr mocy ssania wynoszący 6000 Pa (możliwość regulacji). Gdy powierzchnia zostanie prawidłowo oczyszczona, robot sprzątający rozpocznie precyzyjne mopowanie - zbiornik na wodę to aż 350 ml pojemności. Wszystko to jest zasługą dopracowania podstawowych funkcji, a w tym m.in. inteligentnego planowania trasy, mapowania w czasie rzeczywistym oraz 4-rdzeniowego chipa. Wyposażenie urządzenia w wiele czujników zapewnia bezpieczeństwo podczas sprzątania i minimalizowanie możliwości otarć o przedmioty. Sprzątanie może odbywać się w 6 trybach.

Liectroux C30B

C30B pozwala na zaplanowanie sprzątania całego mieszkania wraz z ostatecznym mopowaniem. Wyposażenie w algorytm bioniczny umożliwia mapowanie przestrzeni w 2D, co jednoznacznie wpływa na dokładność i precyzję. Wśród funkcji znajdziemy m.in. czyszczenie stałych punktów, ścieżka zygzakiem oraz wymiatanie narożników. Pozwala na to wiele czujników, które nieustannie panują nad dogodnym systemem pracy. Wracając do oczyszczania na mokro, producent umieścił w robocie zbiornik o pojemności 350 ml, a efektywność poprawia możliwość regulacji pracy.

ILIFE V7s Plus

V7s Plus jest zdolny do sprzątania przez około 120 minut, a tuż po tym - automatycznie wraca do bazy. Poruszanie się jest możliwe w jednym z czterech domyślnych trybów, w tym m.in. punktowy oraz automatyczny. Wyposażenie w antykolizyjne czujniki pozwalają dogodnie omijać przeszkody znajdujące się na oczyszczanych powierzchniach. Kółka RoadRover poradzą sobie również z nachyleniem podłóg. Wewnątrz robota znajduje się ceniony filtr HEPA. Ponadto, urządzenie zadba również o dokładne umycie wybranych pomieszczeń za pomocą dopasowanej ściereczki z mikrofibry.

ABIR X6

Model od marki ABIR pozwala nawigować przestrzeń poprzez inteligentny algorytm SLAM i wizualną potrójną nawigację. Możliwe jest ustawienie wyznaczonego obszaru wymagającego oczyszczania oraz zablokowania tego, który ma zostać wykluczony z mapy. Aż 12 trybów sprzątania pozwala dopasować parametry do indywidualnych potrzeb, a dodatkowe mopowanie - pozbyć nas nielubianego obowiązku mycia podłóg. Warto dodać, że regulacji podlega moc ssania (maksymalnie 6000 Pa). Praca robota sprzątającego nie zakłóca domowych obowiązków, ponieważ generowany hałas wynosi maksymalnie 55 dB.

Roboty sprzątające z AliExpress - czy warto?

Źródło: Adobe Stock/Quality Stock Arts

Niewykluczone, że po przejrzeniu naszych faworytów zastanawiasz się, czy rzeczywiście warto zakupić urządzenie sprzątające na AliExpress. Choć trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, należy zaznaczyć, że są to sprzęty pochodzące od zarejestrowanych i nierzadko znanych marek. Część z nich możemy znaleźć również w polskich sklepach, a platforma jest wyłącznie jednym z serwisów dystrybucyjnych. Co więcej, w przeszłości mogliśmy natknąć się na wiele niecodziennych okazji w kwestii cen sprzętu - więcej przeczytasz we wpisie: AliExpress: dzień Roborock - nawet 50% zniżki na roboty sprzątające!

Znaczna część sprzedawców umożliwia darmową dostawę nawet w przeciągu kilku dni, tak więc nie ma konieczności długiego oczekiwania na przesyłkę. Pamiętajmy, aby przed zakupem zapoznać się ze specyfikacją produktu, opisem oraz opinią klientów. Wówczas, zakup sprzętu na odległość może być zarówno dogodny, jak i satysfakcjonujący.