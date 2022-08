Czy warto kupić rower elektryczny na Amazon.pl? Przegląd modeli [24.08.2022]

Rower elektryczny to świetny wybór dla osób, które uwielbiają wycieczki rowerowe, ale długie trasy są dla nich zbyt męczące. Wygląda na to, że nie jest to jednak żadna przeszkoda! Na Amazon.pl znajdziemy zarówno lekkie rowery miejskie, jak i solidne modele górskie ze wspomaganiem – sprawdzamy, jak prezentuje się oferta w serwisie.

Szukasz roweru elektrycznego, by dojeżdżać do pracy? A może marzysz o modelu odpowiednim do wycieczek za miasto? Na Amazon.pl można znaleźć sprzęt odpowiedni do obu rodzajów aktywności. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej wielu rodzajom elektrycznych rowerów dostępnych na stronie serwisu. Znajdziesz tu propozycje dla kobiet, mężczyzn, a nawet dzieci i seniorów. Wśród nich pojawiają się propozycje składane, górskie, miejskie oraz stricte trekkingowe. Mając na względzie różniące się oczekiwania klientów, dostosowania parametrów i podzespołów pod rodzaj użytkowania - pozwala na wybranie niemal idealnego urządzenia. Co więcej, w serwisie są dostępne opinie użytkowników pozwalające przekonać się o funkcjonalności konkretnego modelu. Oto nasze propozycje!

Fafrees

Poszukujesz roweru w typie fat bike? Fafrees z powodzeniem posłuży podczas długodystansowych wycieczek. Maksymalny kąt nachylenia względem podłożona wynosi 30 stopni, co bywa pomocne zwłaszcza przy bardziej stromych, górskich ścieżkach. Maksymalna osiągalna prędkość wynosi 25 km/h (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wewnątrz umieszczono akumulator o pojemności 12,8 Ah (48 V).

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rozmiar kół: 20 cali

Bateria: 12,8 Ah

Wzrost: 150 - 210 cm

Waga: 28,8 kg

Eleglide M1 Plus E

M1 Plus E to budżetowa wersja elektrycznego roweru górskiego z błotnikami. Jednoślad wyposażono w przerzutkę Shimano, sa to 3 biegi z przodu oraz 7 biegów z tyłu (21 biegów). Maksymalna osiągalna prędkość wynosi około 25 km/h - w trybie mieszanym, może pokonać nawet 100 kilometrów. Dzięki temu, bez przeszkód dojedziesz nim zarówno do pracy, jak i w bardziej oddalone miejsca.

Moc: 250 W

Rozmiar kół: 27,5

Rama: aluminium

Biegi: 21

Akumulator: 36V 12,5 Ah

Happyrun HR-X40

Rower elektryczny wspomaga jazdę dzięki zainstalowanemu silnikowi bezszczotkowemu o mocy 250 Watt. Poruszanie się jest możliwe z prędkością do 25 km/h. Składak posiada 14-calowe opony oraz tylne, podwójne hamulce tarczowe, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Moc: 250 W

Rozmiar kół: 14

Rama: aluminium

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Akumulator: 36V, 6 Ah

ZÜNDAPP EBike Z510

Ananda M129 - silnik elektryka został umieszczony w tylnej piaście, podczas jazdy możemy skorzystać z 3-biegową przekładni. Rower elektryczny posiada 5 trybów wsparcia i nadaje się dla osób o wzroście 155 - 190 cm. Dzięki solidnym hamulcom Promax TX117 V-Brakes możemy bez obaw podróżować po szosach, wygodę zapewnia siedzisko Selle Royal Alpine Classic. Waga roweru to około 25 kg.

Moc: 250 W

Rozmiar kół: 28 cali

Ilość prędkości: 3

Akumulator: 10,4 Ah

Waga: 25 kg

HITWAY

Elektryk ważący 22,5 kg umożliwia przemieszczanie się z szybkością 25 km/h. Do dyspozycji pozostają 3 tryby jazdy, a prędkość oraz pozostałe parametry możemy doglądać na wyświetlaczu. Rower elektryczny po złożeniu mierzy zaledwie 77 x 43 x 70 cm, tak więc z łatwością spakujesz go nawet do bagażnika. Posiada 16-calowe, masywne opony oraz litową baterię o pojemności 7,5 Ah.

Rozmiar kół: 16 cali

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rama: aluminium

Liczba prędkości: 3

Waga: 22,5 kg

FISCHER Agilo 2.0

Składany model od firmy Fischer wyposażono w silnik Bafang Max Drive. Umożliwia 5-stopniowe wspomaganie jazdy, a maksymalna prędkość roweru to 25 km/h. Posiada podzespół od Shimano - jest to 7-biegowa przerzutka łańcuchowa Acera SGS. Rower jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych, 20-calowe opony pozwalają na komfortową jazdę, a kompaktowy rozmiar docenimy przy przechowywaniu lub w transporcie.

Parametry:

Akumulator: 10,5 Ah

Waga: 20 kg

Wielkość kół: 20 cali

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Silnik: 250 W

Cena: 5837,67 zł

Moma Bikes

Moma Bikes to górski rower w wersji elektrycznej w rozmiarze L-XL z 27,5- calowymi oponami Kenda. Jednoślad posiada aż 24 biegi (Shimano ALTUS RD-M310L) oraz hydrauliczne hamulce tarczowe. Jest to propozycja dla osób, które potrzebują elektrycznego roweru nie tylko dla dojazdów do pracy, ale i rekreacji - w tym bardziej wymagających tras.

Parametry:

Rozmiar koła: 27,5 cali

Moc: 250 W

Rama: stop aluminium

Przerzutka: Shimano, 24 biegi

Cena: 7283,11 zł

HYPER

Oto reprezentant MTB - rower, który z powodzeniem pokona górskie, wymagające trasy. W jednośladzie zastosowano przerzutki Shimano TY21 6 Speed Gear oraz przedni amortyzator dla większej wygody oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Silnik o mocy 250 Watt znajduje się w tylnej piaście. W pełni naładowany akumulator umożliwia pokonanie tras do około 32 kilometrów.

Parametry:

Ramy: aluminium

Waga: 24 kg

Wielkość kół: 24,5 cali

Akumulator: 7,8 Ah

Silnik: 250 W

Cena: 3526,99 zł

Yomisee

Yomisee to klasyczny pedelec w wersji składanej. Jego maksymalna prędkość sięga 25 km/h, a bateria o pojemności 7,5 Ah pozwala na przebycie około 35 - 45 kilometrów. Aby upłynnić jazdę, zastosowano 7-biegową przekładnię i trzy tryby jazdy. Zważając na parametry, będzie dobrym, a tym samym korzystnym cenowo - modelem przeznaczonym na dojazdy do pracy lub szkoły.

Parametry:

Ramy: aluminium

Waga: 24 kg

Wielkość kół: 16 cali

Akumulator: 7,5 Ah

Silnik: 250 W

Cena: 2663,20 zł

ZÜNDAPP Z503

Oto 28-calowa propozycja w stylu roweru holenderskiego dla kobiet. ZÜNDAPP Z503 posiada 7-biegową przekładnię łańcuchową, hamulce V Brake Promax TX117 oraz akumulator Greenway o pojemności 13 Dzięki bogatemu wyposażeniu (w tym reflektory, dzwonek, podpórka boczna, błotniki, zamek, osłona łańcucha), jest gotów nawet na bardziej wymagające trasy.

Parametry:

Rama: aluminium

Waga: 26 kg

Wielkość kół: 28 cali

Akumulator: 13 Ah/486 Wh.

Silnik: 240 W

Cena: 4897,10 zł

T750Plus

Rower elektryczny posiada 48V silnik bezszczotkowy o mocy 1000 Watt. Umożliwia jazdę w trybie w pełni elektrycznym na dystanse sięgające 50 kilometrów, maksymalna prędkość to około 35 km/h. Jednoślad składa się m.in. z podzespołu od Shimano, a mianowicie przerzutek M370 - dostosowywanie prędkości jest możliwe na 27 poziomach. T750Plus umożliwia podgląd danych na 3,5-calowym komputerze rowerowym.

Parametry:

Wielkość ramy: 17 cali

Waga: 29 kg

Maksymalna prędkość: 35 km/h

Maksymalny dystans: 50 km

Silnik: 1000 W

Cena: 8998 zł

The One Bicicletta

Chcesz zaoszczędzić miejsce w domu lub w garażu? Rozważ kompaktowy składak. The One Bicicletta to jednoślad z 20-calowymi oponami wyposażony w akumulator o pojemności 8 Ah. Rower elektryczny posiada 6-biegową przerzutkę firmy Shimano, tylne i przednie doświetlanie przestrzeni LEDami zapewnia należyte bezpieczeństwo nawet po zmroku.

Parametry:

Rozmiar koła: 20 cali

Moc: 250 W

Akumulator: 36 V – 8 Ah

Przerzutka: Shimano, 6 biegów

Cena: 4733,69 zł

Fiugsed

Budżetowa propozycja posiada aż 21 biegów umożliwiających zachowanie pełnej płynności jazdy. Ramę wykonano z aluminium uszczuplając wagę roweru (23 kg). Akumulator o pojemności 8 Ah pozwala na pokonanie tras sięgających 30 - 35 kilometrów. Jak w przypadku większości rowerów, maksymalna osiągalna prędkość wynosi 25 km/h, tak więc rower pozwoli stosunkowo szybko przedostać się z punktu A do punktu B.

Parametry:

Rozmiar koła: 26 cali

Moc: 250 W

Dopasowanie do wzrostu: 165-185 cm

Rama: stop aluminium

Przerzutka: Shimano, 21 biegów

Cena: 3433,99 zł

RACERONE R1 Go

Przy wyborze elektryka warto pomyśleć również o najmłodszych. W serwisie pojawił się model RACERONE R1 Go przeznaczony dla dzieci od 4 do 12 lat. Maksymalna prędkość wynosi około 11 km/h (jest więc bezpieczny dla dzieci). Ładowanie akumulatora zajmuje 3 godziny, natomiast jeden cykl pozwala na godzinę jazdy.

Parametry:

Rozmiar koła: 16 cali

Waga: 12 kg

Baterie w zestawie: ‎Tak

Przeznaczenie: od 4 do 12 lat, do 50 kg

Cena: 2500 zł

Ficyacto

Oto reprezentant górskich rowerów elektrycznych. Wbudowany akumulator o pojemności 17 Ah pozwala na pokonanie 45-55 kilometrów na jednym naładowaniu. Szerokie, 26-calowe opony sprostają nawet bardzo nierównym nawierzchniom, a 7 biegowy tryb pracy uprzyjemni jazdę.

Parametry:

Waga produktu: 29 kg

Rozmiar koła: 26 cale

Akumulator: litowo-jonowy 48 V 17 Ah

Liczba biegów: 7

Cena: 8888 zł

Shengmilo M90

Oto 29-calowa propozycja dla mężczyzn - dzięki regulowanej kierownicy i siodełku, rower elektryczny może być dopasowany do indywidualnych preferencji. Płynność jazdy zapewnia 7-biegowy system oraz trzy tryby pracy.

Parametry:

Waga produktu: 32 kg

Rozmiar koła: 29 cale

Materiał ramy: aluminium

Liczba biegów: 7

Cena: 6690 zł

RECORDARME

Składany rower elektryczny z lekkiego aluminium. Posiada bezszczotkowy silnik przekładniowy o mocy 500 W, dzięki któremu rower może poruszać się z prędkością maksymalną 38 km/h (tryb elektryczny po pełnym naładowaniu). Zasięg roweru na jednym ładowaniu wynosi 45 km.

Parametry:

Moc silnika: 500 W

Średnica koła: 20 cali

Maksymalna prędkość: 30-50 km/h

Zasięg zasilania: 31-60 km

Cena: 8996,24 zł

HIMO ZB20 Fat Tire E-Bike

Rower elektryczny z akumulatorem o mocy 10 Ah, dwoma trybami pracy i sześcioma biegami. Koła posiadają średnicę 20 cali i są wyposażone w grube opony zapewniające dobrą przyczepność.

Parametry:

Rama: aluminium

Liczba biegów: 6

Moc silnika: 250 W

Akumulator: 10 Ah

Rozmiar koła: ‎20 cali

Cena: 8999 zł

Fox NARA LG 504W

Damski rower elektryczny z 7-biegową przekładnią łańcuchową. Posiada ramę w rozmiarze 46 centymetrów i koła o średnicy 28 cali. Aby zachować komfort nawet podczas długich podróży, producent postawił na żelowe siedzisko Selle Royal Wave.

Parametry:

Moc silnika: 250 W

Akumulator: 36 V

Rozmiar koła: 28 cali

Waga produktu: ‎27.7 kg

Cena: 10739,79 zł

Reasumując, Amazon posiada doprawdy szeroką ofertę rowerów elektrycznych od różnych sprzedawców. Czy warto? Biorąc pod uwagę wiele propozycji, z pewnością każdy może znaleźć na platformie coś dla siebie - niezależnie od budżetu i wieku. Warto zaznaczyć, że oferowane rowery pochodzą często od międzynarodowych firm i mogą być tak samo funkcjonalne, jak produkty pojawiające się w polskich sklepach.

