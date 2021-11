Czy warto przeprowadzić root telefonu z Androidem?

Rootując swoje urządzenie z Androidem możesz uzyskać wiele korzyści, jednak działanie to obarczone jest pewnym ryzykiem. Czym jest root i czy warto się na niego decydować? Przekonajcie się sami.

Na samym początku odpowiedzmy na najważniejsze pytanie: czym jest root? Samo słowo przetłumaczone z języka angielskiego oznacza korzeń. W odniesieniu do naszego Androida oznacza dojście do korzenia systemu, czyli przyznanie nam poziomu uprawnień, który otworzy szereg ukrytych i niedostępnych wcześniej funkcji i zabezpieczonych plików oraz umożliwi dostęp do tych plików zainstalowanym aplikacjom.

Nasuwa się od razu pytanie, dlaczego w ogóle mielibyśmy szukać takich uprawnień? Co mogą one nam dać? Rootowanie telefonu może okazać się pomocne w przypadku posiadania starego modelu telefonu z wersją systemu Android, który nie jest już wspierany, ani aktualizowany przez producenta. W takiej sytuacji rootowanie telefonu może pomóc nam zaradzić temu problemowi i wgrać nowszą wersję oprogramowania. Pozwala nam też na korzystanie z "czystej" wersji systemu, czyli bez nakładki producenta. To rozwiązanie może być także przydatne osobom, które chcą zyskać więcej swobody oraz kontroli nad swoim urządzeniem.

Zagrożenia związane z rootem

Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, że z rootowania telefonu płyną same korzyści. Nie jest to do końca prawdą. Jeżeli próbujemy zrootować smartfon po raz pierwszy w życiu i nie mamy o tym zielonego pojęcia, ani nikogo doświadczonego do pomocy, wiele rzeczy może pójść źle. A jeżeli już coś pójdzie, to wtedy nawet producent nie będzie w stanie nam pomóc, ponieważ rootowanie telefonu unieważnia naszą gwarancję.

Zdecydowana większość użytkowników Androidów nigdy nie będzie musiała decydować się na taki krok, co jest dla nich najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Sama procedura rootowania jest dość skomplikowana, a ryzyko z nią związane duże. Proces ingeruje w zabezpieczenia telefonu oraz pliki systemowe, więc niezwykle łatwo o błąd, który może sprawić, że urządzenie stanie się bezużyteczne. Możemy skończyć z telefonem, który utknie w pętli ponownego uruchamiania się (ang. boot loop). W najgorszym wypadku system nie uruchomi się już wcale.

TWRP: aplikacja umożliwiająca root.

Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że każda wersja systemu i każdy model telefonu zareaguje na rootowanie inaczej i przed podjęciem decyzji należy zaczerpnąć dokładnych informacji na ten temat. W związku z ingerencją w zabezpieczenia systemu możemy zablokować sobie korzystanie z niektórych funkcji, jak na przykład płatności zbliżeniowe. Pamiętajmy, że bez roota, telefon działa po prostu prawidłowo. Jeżeli jest to starszy model, oparty na starszej wersji Androida, pewnie będzie działał nieco wolniej, jednak wciąż będzie to sprawne urządzenie, które nie wymaga roota. Dlatego trzeba naprawdę dobrze zastanowić się przed podjęciem tak drastycznej decyzji.

Co daje nam root?

Oczywiście, jeżeli wiemy co robimy i root smartfona pójdzie po naszej myśli, może się to okazać bardzo pomocnym rozwiązaniem. Root z pewnością pomoże, jeżeli nasz smarfon korzysta ze starszej wersji systemu operacyjnego. W takim przypadku root może pomóc nam wymienić ją na nowszą wersję Androida, lub instalację tzw. custom ROM-u, czyli nieautoryzowanej wersji oprogramowania. Jednym z najbardziej popularnych systemów tego typu jest LineageOS. Może to znacząco przyspieszyć działanie telefonu.

Wielu producentów decyduje się na wprowadzenie autorskiej nakładki na system, często kosztem nieco wolniejszego działania urządzenia. Dzięki rootowi możemy z niej zrezygnować. Otrzymujemy też nieograniczoną wolność w wyborze aplikacji, które pozostaną w pamięci. Mamy więc możliwość usunięcia tych, z których nie korzystaliśmy do tej pory, a które, zdaniem producenta, były niezbędne i nie można było się ich pozbyć. W sieci dostępnych jest także wiele aplikacji, które działają na rootowanych urządzeniach, znacząco pomagają w obsłudze i przyspieszają jego działanie.

Czy warto przeprowadzać root Androida?

Jeżeli wiecie co robić, faktycznie jest to niezbędne w waszej działalności i godzicie się na ryzyko, z jakim ten proces się wiąże, to rootowanie może znacząco ułatwić pracę ze smartfonem. Jeśli jednak, jak zapewne zdecydowana większość użytkowników telefonów z Androidem, nie macie potrzeby uzyskiwania dodatkowych uprawnień, nie jesteście pewni, czy uda wam się przejść przez cały proces, lub po prostu boicie się ryzyka związanego z rootem, radzimy nie próbować i korzystać ze smartfona tak, jak robicie to do tej pory.

