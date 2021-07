Czy weganki i wegetarianki mogą karmić piersią?

Najnowsze naukowe doniesienia wyjaśniają, czy kobiety stosujące dietę roślinną mogą wytwarzać pełnowartościowe mleko do karmienia niemowląt.

Mleko matki jest bardzo istotne w pierwszych miesiącach życia malucha i stanowi nie tylko pokarm, ale także źródło ochrony za sprawą m.in. przeciwciał, enzymów, hormonów, białych krwinek, białka i wielu innych, ważnych dla niemowlaka składników. Tym samym pożywia, chroni i wspomaga rozwój dziecka, a co więcej – sam proces karmienia piersią ma również wymiar psychologiczny, np. wzmacniając więź pomiędzy matką i dzieckiem. Nic więc dziwnego, że tak istotny dla dziecka element już od dawna skupia na sobie uwagę naukowców z całego świata. Ich zdania potrafią się jednak znacznie różnić, szczególnie w kwestii diety świeżo upieczonych matek.

Dieta roślinna matki karmiącej

Pewne rzeczy są raczej oczywiste, a specjaliści wobec nich zgodni (przynajmniej względnie). Kobiety karmiące powinny więc:

unikać alkoholu

absolutnie wyeliminować wyroby tytoniowe - dotyczy to zarówno aktywnego, jak i biernego palenia

Dieta jednak bywa kością niezgody, bowiem są różne poglądy na to, jakie odżywianie sprawia, że pokarm matki jest pełnowartościowy dla dziecka. Zbalansowana dieta i suplementy sprawią, że mleko matki będzie pełnowartościowe Przykładowo, często można trafić na opinie, iż dieta roślinna, czyli wegetariańska oraz wegańska sprawia, że ilość wartości odżywczych w produkowanym mleku jest niewystarczająca. Informacje te postanowiły zweryfikować m.in. prof. Barbara Królak-Olejnik oraz doktorantka Karolina Karcz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i według nich, powyższe stwierdzenie… to prawda. Jednakże badaczki oznajmiły, że nie stanowi to powodu do dyskwalifikacji weganek i wegetarianek z roli matek karmiących. Jak to możliwe?

Zbalansowana dieta

Badaczki z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wyjaśniają, że to prawda, iż dieta roślinna może być uboższa w niektóre składniki, które są istotne dla dziecka. Dlatego ważne jest, aby była ona zbalansowana, a młode matki zwiększyły uwagę skierowaną na swoje posiłki w okresie karmienia i to, jakich wartości odżywczych one dostarczają.

Są jednak elementy, które nie występują w żadnych pokarmach pochodzenia roślinnego, jak np. witamina B12. To jednak można skorygować za pomocą suplementów diety, a także odpowiednio dobranych zestawów witamin i watro w tej kwestii zwrócić się o pomoc do lekarza specjalisty. Dla dobra dzieci i ich prawidłowego rozwoju niezbędny jest rozsądek rodziców Tym samym badaczki wykazały, że mleko matek wegetarianek i weganek może być w pełni wartościowe dla dziecka i dla jego rozwoju, pod warunkiem, że ich dieta będzie zbilansowana oraz wzbogacona o uzupełniające elementy. Czyli jak we wszystkich kwestiach, dla dobra dziecka wystarczy zachować zdrowy rozsądek i korzystać z pomocy specjalistów.

