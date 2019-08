Czy wiesz, jaki kolor ma Twój smartfon?

Kolorowe smartfony nie są niczym nowym, ale ich nazwy mogą przyprawić o zawrót głowy.

Do póki na półkach sklepowych nie pojawią się składane smartfony takie, jak Samsung Galaxy Fold czy Huawei Mate X większość telefonów wygląda bardzo podobnie. Z przodu znajduje się duży ekran, a obecnym trendem jest minimalizacja ramek i dążenie do wprowadzenia w pełni bezramkowego urządzenia. Zabiegi te powodują, że coraz częściej prezentowane są smartfony z aparatami przednimi umieszczonymi w ekranie, jak we flagowym Galaxy Note 10 lub są umieszczone w wysuwanym module. Takie rozwiązanie zastosowano w Oppo Reno, OnePlus 7 Pro oraz Xiaomi Mi 9T.

Z tyłu najczęściej umieszczony jest czytnik linii papilarnych oraz kilka obiektywów. Jedynym sposobem na odróżnienie smartfona od konkurencyjnych urządzeń jest zastosowanie unikatowego koloru. Takie rozwiązanie zostało spopularyzowane między innymi przez Honor'a (submarkę Huawei) oraz Xiaomi, które chętnie wykorzystują holograficzne wzory oraz mieniące się kolory zmieniające barwę w zależności od ilości oraz kąta padanego na telefon światła.

To jednak nie koniec, ponieważ większość producentów chce podkreślić wyjątkowość swoich urządzeń nadając poszczególnym wersjom kolorystycznym wyszukane nazwy. Jeszcze kilka lat temu w sklepach można było znaleźć urządzenia w różnych kolorach, ale producenci nie nadawali im dziwnych nazw. Wszystko zmieniło się po premierze iPhone'a 5s, kiedy to Apple wprowadziło na rynek dwie nowe wersje kolorystyczne. Jedną z nich był kolor złoty (Gold), który wcześniej nie był popularny. Zaraz po premierze iPhone'a 5s na rynku pojawiło się wiele złotych urządzeń na przykład Samsung Galaxy S5, który zawierał również czytnik linii papilarnych, zastosowany przez Apple kilka miesięcy wcześniej. Gigant z Cupertino wprowadził na rynek również drugą nową wersję kolorystyczną po problemach z czarnymi modelami iPhone'a, z których w wyniku niedoskonałego procesu produkcyjnego odpadał lakier.

Mowa o nowym szarym kolorze, który został nazwany Space Gray (Gwiezdna szarość). Po tym zabiegu wielu producentów postanowiło również nadawać indywidualne nazwy do poszczególnych wersji kolorystycznych. Prym w tej dziedzinie wiedzie Samsung oraz Google, a niektóre z nazw są naprawdę śmieszne.

Przedstawiamy dwadzieścia najdziwniejszych nazw wariantów kolorystycznych popularnych smartfonów.

Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ - Aura Glow

Samsung w tym roku postanowił odświeżyć nieco swoją gamę modelową dzięki nowym wersjom kolorystycznym. Koreański producent od dawna oferuje swoje flagowe urządzenia w wielu konfiguracjach i wersjach. Nie brakuje również ciekawych i wyróżniających się wersji kolorystycznych, jak błękitny Galaxy S6 oraz zielony Galaxy S6 Edge.

Najnowsze urządzenia produkowane są w bardziej stonowanych czarnych i białych wersjach, ale nie brakuje również holograficznych odmian.

Zaprezentowany w tym miesiącu flagowy model Galaxy Note 10 dostępny jest w wersji kolorystycznej Aura Glow. Nazwa ta zupełnie nie odzwierciedla koloru urządzenia. Note 10 w tej odmianie posiada niebieski rysik i obudowę, która mieni się na różne rodzaje kolorów od srebrnego do purpurowego. W Polsce część sklepów ma problem z klasyfikacją tej wersji kolorystycznej. Note 10 Aura Glow sprzedawany jest jako srebrna wersja kolorystyczna.

Sony Xperia XZ - Warm Silver

Nieco inaczej do tematu podszedł japoński gigant technologiczny. Xperia XZ to flagowy smartfon zaprezentowany w 2016 roku. Urządzenie dostępne było w kilku wersjach kolorystycznych, które nie wyróżniały się zbytnio, ale posiadały bardzo chwytliwe nazwy. Nie widzieliśmy nigdy wcześniej, aby ktokolwiek nazywał kolor srebrny jako ciepłą barwę.

Xperia XZ w wersji Warm Silver jest po prostu srebrną wersją kolorystyczną. W sklepach model ten dostępny był również w kolorze Forest Blue.

Google Pixel 3 - Clearly White, Not Pink, Just Black

Google tworząc najnowsze smartfony z serii Pixel pomyślało nie tylko o ciekawych detalach takich, jak inny kolor włącznika w jasnych odmianach kolorystycznych, ale także o bardzo charakterystycznych nazwach, które na dodatek dobrze odzwierciedlają wygląd urządzeń. Google Pixel 3 w kolorze Not Pink jest w tym wypadku naszym faworytem. Urządzenie w tej wersji rzeczywiście nie jest do końca różowe. Obudowa posiada bardziej kolor łososiowy.

Model Clearly White faktycznie jest perłowo biały, a wersja Just Black po prostu czarna.

Xiaomi Mi A3 - Kind of Gray, Not just Blue, More than White

Mi A3 jest najnowszym modelem Xiaomi ze średniej półki cenowej. Na dodatek to smartfon wyposażony w czysty system Android One, który jest gwarancja długotrwałych aktualizacji. Xiaomi musiało uznać, że system, nieźle skalkulowana cena oraz wyważone podzespoły nie wystarczą, aby Mi A3 pokonało konkurencję, więc dodatkowo stworzono wyraziste nazwy kolorów.

Szare Xiaomi Mi A3 to wersja Kind of Gray. Białe egzemplarze to modele More than White, a niebieskie Not just Blue. W zasadzie wszystko się zgadza, ponieważ biała i niebieska wersja kolorystyczna dodatkowo mieni się w zależności od kąta patrzenia.

LG V50 ThinQ 5G - New Aurora Black

Raczej nie powinniśmy się spodziewać, że LG V50 ThinQ zadebiutuje w Polsce, a w szczególności w wersji z modemem sieci 5G. Czarna wersja kolorystyczna tego modelu została nazwana New Aurora Black. Nie wiemy, co zorza ma wspólnego z kolorem czarnym, ale specjaliści od marketingu dodatkowo dodali jeszcze słowo New. Nie przypominamy sobie, aby LG kiedykolwiek zaprezentowało już jakiś smartfon w kolorze Aurora Black.

OnePlus 6T - Mirror Black i Speed Orange

OnePlus 6T to znany i lubiany smartfon. Oferuje flagowe podzespoły i bardzo ciekawe oprogramowanie w przystępnej cenie. Dodatkowo urządzenie to można zakupić w kolorze lustrzanej czerni (Mirror Black). W rzeczywistości otrzymamy czarny telefon z błyszczącymi pleckami. Na rynku dostępne są również modele w kolorze Matte Black, więc OnePlus prawdopodobnie chciał rozróżnić te wersje. Jeszcze ciekawsza jest wersja limitowana, która powstała wraz z McLaren'em. Zaoferowała ona super szybkie ładowanie Dash Charge i obudowę z pomarańczowymi wstawkami. W wyniku połączenia tych elementów otrzymaliśmy wersję Speed Orange.

Huawei P30 Pro - Breathing Crystal

Huawei znany jest z tworzenia ciekawych odmian kolorystycznych swoich smartfonów. Chiński gigant potrafi zaskakiwać i oferować wyróżniające się z tłumu urządzenia. Dziwne kolory, których nie da się jednoznacznie opisać muszą mieć bardzo kreatywne nazwy. Dzięki temu model P20 Pro oferowany był w kolorze Twilight Blue, a najnowszy P30 Pro sprzedawany jest jako Breathing Crystal, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza oddychający kryształ.

HTC U11 - Amazing Silver

W HTC od kilku lat nie dzieje się najlepiej. Firma z jednego z największych producentów zamieniła się mało znaczącego gracza. Tajwańczycy nie poddają się i stale wprowadzają nowe urządzenia. Słaba sprzedaż nie przeszkadza im także w wymyślaniu kreatywnych wersji kolorystycznych. Flagowy model na 2017 rok HTC U11 sprzedawany był w kolorze Amazing Silver czyli niesamowitym srebrnym. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że urządzenie w rzeczywistości jest błękitne.

OPPO A9 - Ice Jade White

OPPO od stycznia 2019 roku oficjalnie sprzedaje na polskim rynku swoje smartfony. Urządzenia tego producenta wyróżniają się konstrukcją oraz oprogramowanie, ale posiadaj również błyskotliwe nazwy. Model OPPO A9 sprzedawany jest w kolorze Ice Jade White, Mica Green oraz Fluorite Purple.

Xiaomi Mi Mix 3 - Forbidden City Blue

Seria Mi Mix to pokaz możliwości chińskiego giganta. Xiaomi już w 2016 roku skupiło się na minimalizacji ramek okalających ekran. Dodatkowo flagowe urządzenia Mi Mix wyróżniają się ceramiczną obudową oraz świetną specyfikacją techniczną. Na rynku chińskim dostępna jest limitowana edycja Xiaomi Mi Mix 3 w kolorze niebieskim, który nazywa się Forbidden City Blue. Połączenie chińskiego zakazanego miasta z kolorem niebieskim nie brzmi najlepiej. Równie dobrze inni producenci mogliby pokusić się o stworzenie kolorów takich, jak Cupertino White lub Redmond Blue.

Motorola Moto E5 - Flash Grey

Moto E5 to jeden z najtańszych smartfonów od Motoroli, ale nie oznacza to, że nie może się wyróżniać. Obudowa jest szara i plastikowa, ale za to ma bardzo intrygującą nazwę. Z definicji szary jest kolorem, który nie wyróżnia się z tłumu, ale Motorola uważa inaczej. Moto E5 sprzedawana jest w kolorze Flash Grey.

OPPO R17 Pro - Radiant Mist

Ponownie wracamy do Chin i OPPO. Model R17 Pro posiada jeden z najdziwniejszych kolorów, jakie można spotkać, przez co nie dziwi nas, że producent miał problem z jego nazwaniem. Holograficzne plecki mienią się kolorami od jasno błękitnego do purpurowego, a całość została nazwania Radiant Mist, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza promienista mgła. Sam kolor jest nieco podobny do Note'a 10 w wersji Aura Glow. Nie zmienia to jednak faktu, że to jeden z niewielu modeli, w których nazwa wersji kolorystycznej nijak się ma do koloru urządzenia.

Huawei P10 - Greenery

Huawei projektując model P10 zaszalał nieco bardziej, niż w przypadku poprzedników i stworzył zieloną/limonkową wersję kolorystyczną. W tym przypadku producent nie poświęcił zbyt wiele czasu na tworzenie wyszukanej nazwy. Kolor obudowy otrzymał nazwę Greenery czyli po polsku zieleń.

Xiaomi Black Shark 2 Pro - Electric Black, Ice Ash

Sprzęt dla graczy nie może być być nudny i musi się wyróżniać. Producenci sprzętu gamingowego uwielbiają dodawać do niego różnego rodzaju wzory, chromowane listwy oraz podświetlane elementy. Nie inaczej jest w przypadku smartfona dla graczy od Xiaomi. Black Shark 2 Pro dostępny jest w kolorach Electric Black czyli eklektycznym czarnym, który w rzeczywistości jest kolorem czarnym z zielonymi wstawkami. Dużo ciekawsza jest wersja Ice Ash. Ciężko nam sobie wyobrazić popiół z lodu.