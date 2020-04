Czy wiesz, że masz w Windows 10 dział poświęcony koronawirusowi?

W ramach walki z dezinformacją oraz w celu informowania użytkowników na bieżąco o pandemii, Microsoft wprowadził do systemu Windows 10 specjalny dział w systemowej wyszukiwarce.

Wraz z rozwojem Covid-19 wielu producentów oprogramowania udostępniło specjalne aplikacje i narzędzia do śledzenia rozwoju pandemii. Microsoft wprowadził mechanizm tego typu bezpośrednio do systemowej wyszukiwarki. Gdy klikniesz na ikonkę lupy (obok przycisku Start), zobaczysz, że pojawiła się funkcja związana z najświeższymi doniesieniami o koronawirusie. Pierwsza opcja to interaktywna mapa świata (poniżej), dzięki której możesz dowiedzieć się o ilości zachorowań, wyleczonych pacjentach oraz ilości ofiar śmiertelnych w ujęciu kraju, konkretnego regionu lub miasta.

Opcja druga to najświeższe, zweryfikowane doniesienia z WHO oraz mediów. Korzysta ona z wyszukiwarki producenta, czyli Bing. Nowa funkcja pojawia się u wszystkich użytkowników Windows 10 z aktualizacją Październik 2019. Jeśli ktoś ma dość informacji o koronawirusie z innych mediów, może ją wyłączyć, klikając na X po prawej stronie. Warto jednak ją pozostawić - zużywa śladowe ilości zasobów, a dzięki niej możesz w każdej chwili sprawdzić, jak ma się sytuacja w Twoim rejonie.

Źródło: BetaNews