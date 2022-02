Czy właśnie poznaliśmy ceny europejskich Xiaomi 12? Lepiej zacznijcie oszczędzać!

Xiaomi 12 już niedługo trafią do Europy. Teraz natomiast pojawiły się przecieki dotyczące ich ceny. Tanio z pewnością nie będzie.

Flagowce Xiaomi na 2022 rok pojawiły się na rynku jeszcze w 2021 roku. W grudniu producent zaprezentował smartfony Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X podczas konferencji w Chinach i od tej pory to właśnie w tym kraju prowadzona była ich sprzedaż. Spodziewamy się jednak, że najpóźniej w marcu opuszczą swój rodzimy rynek i będą mogli kupić je chętni na całym świecie.

W chwili obecnej nie dysponujemy jednak żadną konkretną datą ich premiery. W sieci pojawiły się jednak przecieki dotyczące cen europejskich wariantów wszystkich trzech modeli. Przeciek pochodzi z Chin, a jako pierwszy przekazał go portal mysmartprice.com. Czego możemy się więc spodziewać?

Podstawowy model, czyli Xiaomi 12 ma być dostępny w dwóch wariantach: za urządzenie z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej mieszkańcy Europy zapłacą od 800 euro, czyli przynajmniej 3600 złotych. Ceny mocniejszego modelu, czyli Xiaomi 12 Pro, mają wahać się od 1000 do 1200 euro, czyli w przedziale 4500-5400 złotych. To urządzenie ma być dostępne w wariantach 8/128 oraz 12/256. Za najsłabszy model, czyli Xiaomi 12X zapłacimy od 600 do 700 euro, czyli 2700-3200 złotych. Dostępne będą takie same warianty, jak w przypadku Xiaomi 12.

Warto jednak pamiętać, że powyższe informacje pochodzą z przecieku, a nie bezpośrednio od producenta, a cena w złotych jest efektem bezpośredniej konwersji walut. Oznacza to, że ostateczna cena smartfonów na sklepowych półkach może różnić się od podanych tutaj. Wszystkie smartfony mają być dostępne w trzech kolorach: błękitnym, szarym i fioletowym.

Smartfony mają być wyposażone w procesor Snapdragon 8 Gen 1 i pracować pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13. Każdy z nich wyposażony będzie w trzy aparaty na pleckach, a w Xiaomi 12 Pro wszystkie będą oferować 50 MP rozdzielczość.

