Czy właśnie tak będzie wyglądać kontrowersyjny Galaxy S22 Ultra?

Do sieci trafiły nowe rendery koncepcyjne, która wprowadzają świeże spojrzenie na kontrowersyjny design wyspy aparatów w nadchodzącym flagowcu Samsunga.

Na przestrzeni ostatni tygodni, otrzymywaliśmy przeróżne informacje i rendery niezapowiedzianego jeszcze Galaxy S22 Ultra. Były one pozornie oparte na przeciekach oficjalnych specyfikacji tego urządzenia, według których Galaxy S22 Ultra ma być wyposażony w wyświetlacz Infinity-O, dedykowany slot na rysik S Pen i wystający moduł aparatu w kształcie litery P. Ten ostatni szczegół projektu jest ostatnio punktem spornym - większość ludzi zgadza się, że nie jest to najlepszy design, zwłaszcza w porównaniu do obudowy aparatu Galaxy S21 Ultra.

Źródło: Technizo Concept / LetsGoDigital Źródło: Technizo Concept / LetsGoDigital

Jednak te pierwsze rendery mogą nie być całkowicie dokładne. Same ich źródło - leakster OnLeaks - przyznał w pewnym momencie, że drobniejsze szczegóły dotyczące wyspy aparatu są dość niepewne. Zazwyczaj jesteśmy pewni co do tego, jak będzie ona wyglądać, szczególnie na podstawie zdjęć produkowanych etui ochronnych. W tym przypadku jest jednak inaczej.

Źródło: Technizo Concept / LetsGoDigital Źródło: Technizo Concept / LetsGoDigital

Źródło: Technizo Concept / LetsGoDigital Źródło: Technizo Concept / LetsGoDigital

Do tej pory fani i leaksterzy analizowali dwie możliwości projektowe. W pierwotnej wizji, główne kamery mają być zamknięte w jednej obudowie w kształcie litery P. W późniejszych koncepcjach, obudowa kamery została rozdzielona.

Żaden z tych projektów nie został jednak przyjęty z entuzjazmem fanów Samsunga, ale podzielona obudowa kamery wydaje się być bardziej optymistyczną opcją. Tym bardziej teraz, gdy Technizo Concept (za pośrednictwem LetsGoDigital) dopracował projekt podzielonej obudowy aparatu.

Źródło: Technizo Concept / LetsGoDigital

Najnowsza koncepcja wyglądu Galaxy S22 Ultra pozornie próbuje udoskonalić niezwykłą obudowę aparatu, cofając się w linii czasu urządzeń Samsunga jeszcze bardziej. Koncepcja ta wydaje się przypominać wiekowy Galaxy Note 10+, który posiadał podobny - lecz nieco bardziej widoczny - projekt obudowy aparatu i rozmieszczenie czujników. Ten nowy projekt wydaje się również pasować do etui ochronnych, które widzieliśmy do tej pory.

Poniżej znajduje się film, w którym bliżej przedstawiony został ten nowy koncept.