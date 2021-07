Czy właśnie tak będzie wyglądał Samsung Galaxy Z Flip 4?

Samsung nie przedstawił jeszcze oficjalnie składanego smartfona Galaxy Z Flip 3, a w sieci już zaczynają pojawiać się informacje dotyczące jego potencjalnego następcy.

Wielkimi krokami zbliża się do nas wydarzenie Galaxy Unpacked, na którym Samsung ma zamiar przedstawić światu dwa nowe składane smartfony: Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Fold 3. Nieoficjalnie jednak o obu tych telefonach wiemy już niemal wszystko, a kolejne przecieki ujawniają więcej szczegółów.

Tym razem jednak w sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące Samsunga Galaxy Z Flip 4. Tak, dobrze widzicie. Mimo tego, że do oficjalnej premiery modelu oznaczonego numerem 3 pozostały ponad dwa tygodnie, już teraz otrzymujemy wiadomości o jego potencjalnym następcy. Dziś upubliczniono wnioski patentowe, które jeszcze w styczniu Samsung składał w World Intellectual Property Organization. Do dokumentów dotarli dziennikarze portalu Letgodigital.

Jak się okazuje, Samsung opatentował urządzenie, które jest składanym smartfonem z obrotową kamerą. Telefon swoim wyglądem przypomina mającego niedługo zadebiutować na rynku Galaxy Z Flip 3. Posiada duży składany ekran główny oraz drugi, mniejszy na pleckach jednej ze składanych połów. Tym, co jednak znacząco go wyróżnia jest wystający zawias który łączy w sobie obie połowy głównego ekranu. To właśnie w nim ma znaleźć się obrotowa wyspa z aparatem o dwóch obiektywach.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby na tworzenie zdjęć oraz nagrywanie filmów pod różnymi kątami. Oczywiście Galaxy Z Flip 3 także ma posiadać mały wyświetlacz znajdujący się obok wyspy z aparatami, jednak jego następca ma pójść o krok dalej. Dzięki przeniesieniu aparatu na wystający z tyłu zawias, Samsung będzie mógł zamienić górną część plecków na kolejny wyświetlacz, o dużo większych rozmiarach. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli korzystać z większej ilości funkcji bez konieczności otwierania głównego wyświetlacza. Niewykluczone, że możliwe będzie odpowiadanie na wiadomości oraz być może robienie zdjęć.

Wystający zawias i wyspa na aparaty ma także swoje wady. Przez taki zabieg nie będziemy mieli możliwości płaskiego położenia rozłożonego telefonu. Znacząco powiększy to także rozmiar telefonu, kiedy jest on złożony. Obecnie Samsung stosuje zawias, który chowa się, kiedy rozkładany telefon. W urządzeniu, które powstanie wedle tego projektu, nie będziemy mieli takiej możliwości.

Czy jest to projekt Samsunga Galaxy Z Flip 4? Tego na ten moment nie wiemy, jednak jest to ciekawy pomysł koreańskiego producenta na wykorzystanie przestrzeni na pleckach składanego telefonu. Warto także podkreślić, że nie jest to pierwszy tego typu patent. Jeszcze w 2020 roku Samsung złożył wniosek, w którym zawarty był projekt innego składanego smartfona z dużym wyświetlaczem oraz potrójnym aparatem z tyłu.

Źródło: letsgodigital.org