Czy zmienić taryfę za prąd? Czy to się opłaca?

Opłaty za energię elektryczną mogą być liczone na różne sposoby. Jeżeli chcesz, możesz poprosić zakład energetyczny o zmianę taryfy.

Zależnie od tego, jak i kiedy korzystasz z energii elektrycznej, możesz płacić za nią różne stawki. Wystarczy prosty wniosek do Twojego dostawcy i gotowe – opłaty za prąd „magicznie” ulegną zmianie. Zakłady energetyczne zazwyczaj oferują odbiorcom w gospodarstwach domowych dwie taryfy:

G11 – taryfa jednostrefowa, w której obowiązuje stała stawka 1 kWh przez całą dobę;

G12 – taryfa dwustrefowa, w której rozróżnia się wyższą stawkę za dzienne zużycie energii (14 godzin) oraz niższą, za nocne (8 godzin plus 2 godziny wczesnym popołudniem);

G12W – taryfa wprowadzająca nocne stawki przez cały weekend lub święto.

Wysokość skalkulowanych w nich opłat zależy od proporcji naszego zużycia w dzień i w nocy oraz kosztów tak zwanej „dystrybucji”. Jest to opłata, którą płacimy właścicielowi sieci przesyłowej (nie sprzedawcy energii) i jej wysokość również zależy od wybranej przez nas taryfy.

Wracając do kosztów zakupu energii od sprzedawcy – przykładowo, jeżeli mieszkamy w Gdańsku i zużywamy rocznie 3000 kWh, to przy dziennym poborze energii równym 50% zużycia dobowego, w taryfie G12 nasz roczny rachunek za prąd wyniesie około 200 zł mniej niż w taryfie G11.

Ciekawostką jest fakt, że gdy nasze dzienne zużycie energii wyniesie 60% poboru dobowego, to w obu taryfach zapłacimy tyle samo, a przy 70% zużyciu różnica wyniesie zaledwie kilkadziesiąt złotych rocznie na korzyść taryfy G12.

Ile można zaoszczędzić na zmianie taryfy?

Rzut oka na dane z innych miast przekonuje, że w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania, najwięcej skorzystamy przy zmianie taryfy na G12, zużywając 50% energii w dzień. W tym przypadku, przy rocznym poborze 3000 kWh, możemy zaoszczędzić maksymalnie około 300 zł rocznie, co daje mniej więcej 30 zł miesięcznie.

Jak widać, zmiana taryfy za prąd niekoniecznie musi zwiększyć zamożność zwykłego konsumenta i na pewno nie to było celem wprowadzenia taryf do rozliczeń. Być może jednak ktoś dojdzie do wniosku, że warto taryfę zmienić. Jeżeli tak, to jej zmianę warto połączyć ze zmianą dostawcy. Możliwe, że ten ruch pozwoli na zwiększenie miesięcznych oszczędności z 30 na 40 zł? Wszak w cennikach sprzedawców energii występują pewne różnice.

Miesięczny zysk o wielkości 40 zł już można uznać za dobre uzasadnienie zmiany taryfy z G11 na G12, zwłaszcza jeżeli sprowadza się to tylko do wypełnienia prostego wniosku.