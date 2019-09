Czym charakteryzuje się wyświetlacz LTPO?

Apple Watch Series 5 posiada nowy wyświetlacz LTPO. Oto wszystko, co trzeba o nim wiedzieć.

Chociaż najnowszy Apple Watch może wyglądać bardzo podobnie do poprzedników to Apple gruntownie odświeżyć jego środek. Na zewnątrz zmiany są niemal niezauważalne pomijając jedynie inne rozmiary koperty. W obudowie ukryto jednak nowy wyświetlacz LTPO.

Źródło: apple

Wyświetlacz LTPO. Co to?

LTPO to skrót od Low Temperature Polycrystalline Oxide, co oznacza, że jest to niskotemperaturowy wyświetlacz z tlenku polikrystalicznego. Brzmi, jak technologia rodem z NASA. W rzeczywistości ten typ wyświetlacza zaprojektowany został przez Apple specjalnie na potrzeby najnowszego Apple Watch. Jako baza posłużył klasyczny panel OLED.

Jak to działa?

W tym momencie musimy zagłębić się nieco w technologię i technikę produkcji. Postaramy się jednak wyjaśnić wszystko w jak największym uproszczeniu.

Zasadniczo normalne wyświetlacze LCD i OLED opierają się na niskotemperaturowych tranzystorach polikrystalicznych (LTPS) oraz cienkowarstwowych (TFT). Te elementy służą jako baza do konstrukcji płyty montażowej. Są jeszcze ekrany AMOLED, których produkcja jest prostsza, ale wymaga większych nakładów pieniężnych.

Apple projektując nowe wyświetlacze LTPO dla Apple Watch wybrało mieszankę LTPS TFT z Oxide TFT. Ostatni element wykorzystuje IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide). W świecie wyświetlaczy panel IGZO są razem z AMOLED’ami uznawane za następców LCD.

Panele LTPO są drogie i trudne do wyprodukowania. IGZO nie ma tego problemu i ułatwia produkcję mikroskopijnych paneli bez utraty jakości wyświetlanego ekranu.

IGZO jest też znacznie tańsze w produkcji i pozwala na stworzenie ekranów o większym zagęszczeniu pikseli.

Czy LTPO to inna nazwa dla IGZO?

Niezupełnie. To nie jest kolejny ekran Liquid Retina znany z iPhone’a Xr oraz 11. W telefonach Apple faktycznie wykorzystuje IGZO, które nazywane jest jako Liquid Retina.

Jak może wskazywać akronim, LTPO jest hybrydą LTPS oraz IGZO. Panel ten posiada cechy charakterystyczne dla obu technologii.

Według Apple, nowe zegarki Apple Watch Series 5 mają “jedyny w branży niskotemperaturowy wyświetlacz polikrystaliczny i tlenkowy (LTPO), sterownik wyświetlacza o bardzo niskim poborze prądu oraz wydajny układ scalony zarządzania energią i nowy czujnik oświetlenia”.

To właśnie te ostatnie komponenty pozwalają nowemu wyświetlaczowi pracować w trybie Always-on, którego nie posiadają starsze zegarki Apple Watch.

Które urządzenia Apple mają ekrany LTPO?

Dotychczas jedynie zegarki Apple Watch Series 4 oraz Series 5 wyposażone zostały w wyświetlacze LTPO.

Biorąc pod uwagę stosowność tej technologii w urządzeniach ubieranych tylko kwestią czasu jest pojawienie się urządzeń innych firm z ekranami LTPO.

Dlaczego ekrany LTPO są dobre?

W przypadku Apple Watch Series 5 główną zaletą wyświetlacza LTPO jest możliwość dynamicznej zmiany częstotliwości odświeżania ekranu.

Oznacza to, że w trybie czuwania zegarek bardzo rzadko wykorzystuje energię, aby zmienić treść wyświetlaną na ekranie. Jednocześnie po nadejściu powiadomienia, dotknięciu ekranu lub podniesieniu nadgarstka częstotliwość ekranu płynnie wzrasta do 60 Hz.

Efekt jest taki, że ekran jest zawsze włączony, ale pobiera energię jedynie wtedy, gdy użytkownik korzysta z Apple Watch.