Czym jest Android One?

Android One to seria smartfonów z preinstalowanym czystym systemem operacyjnym Android. Wyjaśniamy, na czym polega idea tego programu i czy warto zainteresować się telefonami z Android One.

Android One to seria smartfonów opartych o czysty niezmodyfikowany system operacyjny Android. Jest to sprzętowy i programowy standard techniczny stworzony przez Google, który ma na celu zapewnienie użytkownikowi telefonu z możliwie najnowszym systemem operacyjnym, bez zbędnego bloatware'u - więcej informacji uzyskasz tutaj, z częstymi poprawkami bezpieczeństwa, systemu oraz Google Play Protect. Projekt został uruchomiony po raz pierwszy w 2014 roku i początkowo skupiał mało znanych producentów produkujących podstawowe urządzenia na rynku mobilnym, ale podczas ponad czterech lat obecności na rynku znacznie ewoluował.

Historia Android One

Micromax Canvas A1 Źródło: Amazon.in

Android One został uruchomiony przez Sundar Pichai - dyrektora generalnego Google. Inicjatywa powstała głównie z myślą o rynku indyjskim oraz rynkach wschodzących, gdzie potrzebne było stworzenie taniego, sprawnie działającego urządzenia klasy podstawowej dla użytkownika, który wcześniej nie miał styczności ze smartfonami. Było to w 2014 roku, kiedy najnowszą wersją systemu Android było wydanie 4.4 KitKat, a sam system miał wtedy problemy z płynnością działania na słabszych urządzeniach wyposażonych w niezbyt wydajne procesory oraz małą ilość pamięci operacyjnej RAM wynoszącą często mniej niż 1GB.

Początkowo wszystkie urządzenia oparte były na referencyjnej platformie sprzętowej, która składała się z czterordzeniowego procesora MediaTek MT6582. Większy zakres urządzeń i przekazanie większej dowolności co do doboru parametrów producenci mieli dostać w przyszłości.

Pierwsze telefony Android One dostępne były na w Indiach, Pakistanie, Bangladeszu, Nepalu, Indonezji, Filipinach, na Sir Lance i w innych krajach Azji Południowej.

Pierwsze smartfony zostały zaprezentowane przez mało znaną w Europie firmę Micromax we wrześniu 2014 roku. Jeszcze w tym samym roku swoje urządzenia pokazali producenci tacy jak: Spice, Karbonn oraz Symphony.

W lutym 2015 roku pierwsze urządzenia zostały zaktualizowane do systemu w wersji 5.0 Lollipop. Do grona producentów dołączyli: Nexian, Evercross, Mito, Cherry Mobile, Lava, QMobile oraz kilku innych lokalnych producentów. Uruchomiono sprzedaż w Nigerii oraz Afryce. Zaprezentowano pierwsze urządzenia ze zmienioną specyfikacją techniczną - wprowadzono telefony oparte o procesor Snapdragon 410 oraz wyposażone w 2GB pamięci operacyjnej RAM.

Aktualizacja do 5.0 Lollipop dla Android One Źródło: theandroidsoul.com

W 2016 roku operator telefonii komórkowej SoftBank ogłosił, że jako pierwszy operator w Japonii wprowadzi na rynek telefon z Android One. Urządzeniem tym był Sharp 507SH, który został wprowadzony na rynek pod koniec lipca 2016 roku. Android One zaczął pojawiać się w rozwiniętych krajach. W Europie pojawił się w Holandii i Włoszech. Sprzedażą urządzeń zajął się Media Markt.

Sharp 507SH Źródło: notebookcheck.net

5 września 2017 roku Google wraz z Xiaomi zaprezentowało model Mi A1, który jako pierwsze urządzenie Xiaomi oparte zostało na czystej wersji Android'a pozbawionej autorskiej nakładki MIUI. Mi A1 zostało wprowadzone na 36 rynków na całym świecie. Od tej pory Android One zaczął być implementowany nie tylko w tanich urządzeniach, ale także smartfonach ze średniej i wyższej półki cenowej.

Xiaomi Mi A1 w wersji złotej Źródło: Mi.com

W sierpniu 2017 roku zaprezentowano pierwsze urządzenie z Android One dostępne w USA - Moto X4 (sprzedawana w Polsce wersja Moto X4 nie należy do programu Android One).

Moto X4 Źródło: motorola.com

W lutym 2018 roku HMD Global właściciel marki Nokia poinformował, że jego urządzenia dołączają do programu Android One.

Obecnie najnowszym zaprezentowanym urządzeniem z Android One jest Nokia 8.1 wyposażona w procesor Snapdragon 710, ekran IPS LCD o przekątnej 6.18" i proporcjach 19:9 o rozdzielczości Full HD, 4GB lub 6GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64GB lub 128GB pamięci wewnętrznej.

Źródło: Android.com

Główne cechy Android One

Głównymi cechami charakteryzującymi Android One są:

Szybkie aktualizacje systemu operacyjnego Android

Aktualizacje bezpieczeństwa przez trzy lata od premiery urządzenia

Czysty system operacyjny

Google Play Protect

Brak bloatware (preinstalowanych aplikacji od producentów)

Większość telefonów z Android One już od dłuższego czasu działa na najnowszej wersji system operacyjnego 9.0 Pie.

System, bezpieczeństwo i aktualizacje

Google zapewnia, że urządzenia z Android One będą dostawać aktualizację systemu operacyjnego Android przez dwa lata od daty premiery oraz regularne aktualizacje bezpieczeństwa przez trzy lata. Zapewnienia te nie zostały zmienione od początku istnienia programu Android One.

Dalsze losy Android One

W grudniu 2018 roku ze strony Google zniknęła informacja o zapewnieniu aktualizacji systemu przez dwa lata. Rzecznik prasowy Google ujawnił jednak, że firma nie zamierza wycofywać się z zapewnienia dwuletniego wsparcia aktualizacji systemu operacyjnego oraz, że usunięcie informacji ze strony nie ma wpływu na rozwój programu.

Witryna informacyjna Android One

Android One powstał także z drugiego równie ważnego dla Google powodu, jakim jest fragmentacja Androida. Dostęp do szybkich aktualizacji systemu, dla telefonów Android One może poprawić statystyki.

Od czasu zaprezentowania przez Google smartfonów z linii Pixel w 2016 roku telefony firmowane logo Google stały się droższe i ciężej dostępne na niektórych rynkach, co spowodowało, że wiele osób poszukiwało następców swoich Nexus'ów właśnie w urządzeniach z Android One.