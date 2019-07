Czym jest Google Fuchsia?

Google Fuchsia to kolejny po Androidzie i Chrome OS system operacyjny od wyszukiwarkowego giganta.

Spis treści

Google zasłynął na rynku dzięki wyszukiwarce internetowej. Od jej wprowadzenia firma rozwija się i tworzy nowe narzędzie oraz usługi, które są użytkowane przez setki milionów użytkowników. Od ponad 10 lat Google zaangażowane jest także w tworzenie najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie - Androida. Świat pokochał to rozwiązanie, dzięki czemu praktycznie wszystkie nowe smartfony z wyłączeniem iPhone'a posiadają zainstalowanego Androida, który często ma znacznie zmodyfikowany interfejs użytkownika.

Źródło: techadvisor

Google oferując światu system operacyjny Android wykonał kawał świetnej roboty. Duże możliwości personalizacji bardzo przypadły do gustu producentom, którzy mogą dostosowywać system do własnych potrzeb. Na dodatek Android jest projektem typu Open Source, który nie wymaga opłat. Z drugiej strony Android to także wszystkie powiązane z nim usługi takie, jak konto Google, Gmail. Zdjęcia Google. Dysk Google oraz przede wszystkim Sklep Play.

Dodatkowo na rynku obecny jest również drugi system operacyjny od Google - Chrome OS, który został stworzony specjalnie dla tanich komputerów, mniej zaawansowanych użytkowników oraz sektora edukacyjnego. Chrome OS, jak sama nazwa wskazuje jest systemem operacyjnym, który w dużej mierze opiera się na przeglądarce Google Chrome. Jądro systemu oparte zostało na Linux'ie, a od pewnego czasu możliwe jest instalowanie aplikacji z Androida, które bezproblemowo działają na komputerach z Chrome OS.

Google rozwija także kolejny system operacyjny o nazwie Fuchsia.

Sprawdzamy, jak będzie wyglądał nowy system, do czego będzie służył oraz na jakich urządzeniach będziemy mogli zobaczyć go w przyszłości.

Czy Google potrzebuje trzeciego systemu operacyjnego?

Zważywszy na wstępne informacje, jakie posiadamy o nowym systemie operacyjnym wydaje się, że Fuchsia będzie platformą zaprojektowaną nieco inaczej, niż Android oraz Chorme OS i w rzeczywistości nie będzie dla nich konkurencją. Przynajmniej nie w początkowej fazie rozwoju.

Podczas, gdy Android oraz Chrome OS zbudowane są w oparciu o doskonale znane jądro Linux'a nowy system Fuchsia wykorzystuje mikrokernel Zircon.

Taka informacja daje nam wskazówkę, do czego może być wykorzystany nowy system. W dokumentacji Google Fuchsia można znaleźć informacje na temat nowego kernela. Zapisane w nich jest, że Zircon został zaprojektowany dla małych systemów, które mogą być wykorzystywane w aplikacjach wbudowanych. Takie systemu często mają bardzo ograniczoną ilość RAM'u oraz ściśle określony zestaw urządzeń peryferyjnych i zadań.

Oznacza to, że Google Fuchsia może być świetnym kandydatem do zaimplementowania w małych urządzeniach takich, jak elementy smart home. Potencjalnie Google Fuchsia może znaleźć się również w głośnikach i podobnych urządzeniach, które maja posiadać inteligentne funkcje.

Część dziennikarzy i osób twierdzi, że Google Fuchsia może być początkiem rozwoju znacznie większego i rozbudowanego ekosystemu, który w przyszłości zastąpiłby Androida.

Czytając dalszą część dokumentacji można stwierdzić, że jest to prawdopodobne. Projektanci wspominają o tym, że Zircon (jądro Google Fuchsia) skierowany jest również do nowoczesnych telefonów komórkowych i potężnych komputerów osobistych.

Źródło: techadvisor

Na jakich urządzeniach będzie działać Google Fuchsia?

W chwili obecnej nie wiemy na jakich urządzeniach będzie instalowany nowy system operacyjny Google Fuchsia. Tak, jak pisaliśmy wyżej bardzo możliwe jest, że Fuchsia będzie implementowana w urządzeniach smart home oraz IoT (Internet of Things). Takie działanie byłoby logiczne, ponieważ Android oraz Chrome OS mają już dobrze ugruntowaną pozycję i są bardzo rozpoznawalne na całym świecie. Z drugiej strony dalsze informacje o jądrze Zircon wskazują, że Google buduje bardzo wszechstronne rozwiązanie.

Pierwsze informacje na temat Google Fuchsia pojawiły się na platformie GitHub w 2016 roku. Wydarzenie to nie zostało spopularyzowane, a Google od tamtej pory rzadko komentował temat nowego systemu operacyjnego.

Fuchsia otrzymała regularne aktualizacje, co wskazuje na to, że prace cały czas trwają.

Projekt stał się bardziej rozpoznawalny za sprawą Ars Technica. W styczniu 2018 roku udało się uruchomić Google Fuchsia na jednym z Pixelbook'ów od Google. Następnie w listopadzie 2018 roku Huawei rozpoczął testy systemu na smartfonie Honor Play.

Źródło: techadvisor

Google Fuchsia ma mieć nowoczesny, a zarazem bardzo przejrzysty interfejs użytkownika, który dostosowywał się będzie do typu urządzenia, na którym zainstalowany został system. Fuchsia podobnie, jak Chrome OS również ma mieć możliwość uruchamiania aplikacji zaprojektowanych na Androida, dzięki czemu Google pozbędzie się problemy z dostępnością popularnych aplikacji w początkowej fazie rozwoju. Informacje te zostały potwierdzone przez zmiany w Android Open Source Project i ujawnione prze 9t05Google.

Posiadanie nowego systemu operacyjnego, który nie jest oparty na Linuxie to wielka sprawa dla Google. Dzięki temu wyszukiwarkowy gigant mógłby pozbyć się problemów, które związane są ze stosowaniem Androida.

Czy Google Fuchsia pojawi się na istniejących urządzeniach jako aktualizacja?

Nie trzeba mieć szczególnie zaawansowanej wiedzy technicznej, żeby stwierdzić, że system Fuchsia nie zadebiutuje w najbliższej przyszłości. Mając na uwadze, że Google musi poświęcić jeszcze kilka lat na rozwój systemu - Fuchsia znajduje się obecnie w fazie wczesnego rozwoju można założyć, że system ten nie pojawi się na urządzeniach pracujących aktualnie na systemie Android.