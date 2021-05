Czym jest Harmony OS? Wyjaśniamy i odpowiadamy na pytania [PORADNIK]

Lada dzień Harmony OS pojawi się na milionach urządzeń od Huawei, a w dłuższej perspektywie czasowej trafi również do innych chińskich marek. Wyjaśniamy czym jest Harmony OS oraz czy to godny konkurent dla Androida. Jak wygląda i działa najnowszy system operacyjny dla smartfonów, tabletów, urządzeń ubieranych oraz sprzętu Smart Home/IoT?

Spis treści

Plotki o autorskim systemie operacyjnym krążyły w sieci od lat. Sprawa nabrała rozpędu w 2019 roku po utracie przez Huawei dostępu do usług Google. Firma szybko uniezależniła się od amerykańskiego giganta i zaimplementowała do czystego Androida autorski zestaw usług HMS (Huawei Mobile Services) ze sklepem App Gallery na czele.

Logo Harmony OS

Od 2019 roku widzimy, że Huawei odchodzi od stosowania Androida. Firma nie rozpoczęła procesu aktualizacji smartfonów do Androida 11. Wszystkie flagowce z serii P oraz Mate pracują pod kontrolą Androida 10 z nakładką EMUI 11.

W międzyczasie inżynierowie Huawei stworzyli własny system operacyjny o nazwie Harmony OS. Pierwsze urządzenia otrzymają go w ramach aktualizacji, która wykasuje z nich Androida już w czerwcu 2021 roku.

Zastanawiasz się jak wygląda Harmony OS oraz czym różni się od Androida z EMUI? Dziś odpowiadamy na najważniejsze pytania konsumentów dotyczące nadchodzącego systemu operacyjnego od Huawei.

Czym jest Harmony OS?

Zaczniemy od najprostszego i zarazem najważniejszego pytania - czym jest Harmony OS? Sam producent używa określenia "przyszłościowy, rozproszony system operacyjny". W praktyce oznacza to jedno oprogramowanie (Kernel), które w zależności od zastosowanej nakładki (interfejsu graficznego) jest w stanie działać na różnych urządzeniach oraz oferować odmienną funkcjonalność.

Harmony OS

Harmony OS to system operacyjny (tak jak Windows, Android czy macOS), ale w przeciwieństwie do konkurentów działać będzie na wielu typach urządzeń. Oprogramowanie od Huawei uruchomimy na smartfonie, tablecie, zegarku, opasce fitness, telewizorze, samochodzie, routerze czy nawet lodówce. Celowo pominąłem komputery i laptopy. W chwili obecnej Huawei w przypadku tych urządzeń nadal stosować będzie Windowsa.

Oczywiście w zależności od typu urządzenia możemy liczyć na różne funkcje i stopień zaawansowania systemu operacyjnego. Z drugiej strony dzięki obecności tego samego jądra programiści będą mieli ułatwione zadanie z pisaniem nowych programów i gier na różne urządzenia.

Na jakich urządzeniach zadziała Harmony OS?

Wiemy już, że Harmony OS zadziała na prawie każdym sprzęcie, ale jakie są jego wymagania?

Huawei od dłuższego czasu posiada Harmony OS w wersji 1.0. Oprogramowanie to trafiło do urządzeń wbudowanych. Mowa między innymi o routerach AX3, które są już dostępne w sprzedaży w naszym kraju lub telewizorach (niedostępnych w Polsce).

Harmony OS

Kolejna wersja - Harmony OS 2.0 trafi na smartfony i tablety, a kolejne wydania na dodatkowe typy urządzeń. W planach jest aktualizacja dla zegarków i opasek fitness, która zastąpi obecny system operacyjny Lite OS.

Poniżej mapa drogowa udostępniania HarmonyOS 2.0 w zależności od specyfikacji technicznej sprzętu:

Od 10 września 2020 r. - urządzenia z 128 KB do 128 MB pamięci RAM

Od 21 kwietnia 2021 r. - urządzenia z pamięcią RAM od 128 MB do 4 GB

Od października 2021 r. - urządzenia z 4GB lub więcej pamięci RAM

Jak widać dostępność Harmony OS związana jest z ilością pamięci operacyjne w urządzeniu. W chwili obecnej nie wiemy dlaczego Huawei zdecydował się na takie powiązanie.

Instalacja Harmony OS beta

Producent zapowiedział, że do końca 2021 roku pod kontrolą Harmony OS 2.0 pracować będzie ponad 200 milionów urządzeń. Co ważne mowa nie tylko o sprzęcie produkowanym przez Huawei. Ogromny wkład w rozwój oprogramowania mieć będą partnerzy (firmy trzecie z Chin).

Kiedy zadebiutują pierwsze urządzenia z Harmony OS 2.0?

Pierwotnie myśleliśmy, że pierwszym urządzeniem z Harmony OS 2.0 będzie flagowy smartfon Huawei P50. Najnowsze plotki sugerują jednak inny przebieg wydarzeń. Pierwszymi urządzeniami z Harmony OS 2.0 mają być tablety Huawei MatePad 2 oraz MatePad 2 Pro. Zostaną one zaprezentowane wraz z zegarkami Huawei Watch 3 oraz Watch 3 Pro, które również pracować będą pod kontrolą Harmony OS.

Czy Harmony OS 2.0 zastąpi Androida na moim smartfonie?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Harmony OS 2.0 trafi na wiele smartfonów firmy Huawei, które obecnie pracują pod kontrolą Androida. Dokumentacja techniczna producenta zakłada, że Harmony OS jest kompletnym zamiennikiem dla Androida na tabletach i smartfonach.

Problem w tym, że po dokładnym przyjrzeniu się kodowi źródłowemu okazuje się, że Harmony OS 2.0 w obecnej formie to Android 10 ze zmienioną nazwą. Kluczowe elementy i założenia systemu operacyjnego wyglądają praktycznie tak samo jak na smartfonach z Androidem 10 i EMUI 11. Z pewnością zmieni się to wraz z upływem czasu, ale obecnie Harmony OS 2.0 to tak naprawdę w dalszym ciągu otwarto-źródłowy Android 10 ze zmienioną nazwą.

EMUI 11

Kiedy Harmony OS trafi na moje urządzenie?

Pierwsze, zamknięte beta testy Harmony OS 2.0 rozpoczęły się w grudniu 2020 roku. Wtedy do oprogramowania dostęp otrzymali deweloperzy. Huawei zapowiedział, że pierwszym urządzeniem z Harmony OS, które trafi na rynek będzie składany smartfon Mate X2. W praktyce Mate X2 otrzymał Androida 10 z EMUI 11, a prace nad Harmony OS nieco się przeciągnęły.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że pierwsze urządzenia z Harmony OS trafią na rynek przed wakacjami 2021 roku. Wtedy też rozpocznie się proces aktualizacji smartfonów i tabletów z Androidem i EMUI do Harmony OS 2.0.

Mapa drogowa aktualizacji Huawei przewiduje, że oprogramowanie trafi nawet na starsze średniaki sprzed dwóch lat. Niestety brakuje jeszcze oficjalnego komunikatu prasowego w sprawie aktualizacji urządzeń z rynku europejskiego.

Jak wygląda Harmony OS 2.0?

Użytkownicy nie muszą obawiać się drastycznych zmian w wyglądzie i sposobie korzystania z urządzenia. Wiemy już, że w początkowej fazie Harmony OS 2.0 to tak naprawdę Android 10. Huawei nie zamierza rezygnować również z autorskiego interfejsu użytkownika. Harmony OS zaoferuje EMUI z kilkoma zmianami wizualnymi i funkcjonalnymi, które przypominają aktualizacje do nowszej wersji systemu operacyjnego Android.

Producent rozdzielił pasek powiadomień od centrum sterowania. Odświeżono również lekko interfejs użytkownika.

Na powyższym filmiku widać na wideo smartfon Huawei Mate 40 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją), który został zaktualizowany do Harmony OS 2.0 w wersji Beta.

Sprawdź również nasze materiały o innych nadchodzących systemach operacyjnych - iOS 15 oraz Androidzie 12.