Niektórzy kochają wycięcie w ekranie, inni go nienawidzą. Jeżeli nie wiesz czym jest notch w tym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na jego temat.

W przeciągu dwóch ostatnich lat wyświetlacze z wcięciem w ekranie, które można znaleźć w iPhone'ach X, Xs, Xr stały się dominującym trendem przy projektowaniu nowoczesnych smartfonów.

Czym jest Notch?

Jest to termin odnoszący się do wyświetlacza z wycięciem posiadającego nieregularny kształt na jednej z krawędzi ekranu (najczęściej w jego górnej części) w przeciwieństwie do klasycznych konstrukcji z prostokątnym ekranem.

Dlaczego zaczęto stosować Notch'e?

Dokładne przeznaczenie każdego wycięcia w ekranie jest inne, jednak zwykle używane jest ono do umieszczenia czujników, przedniej kamery lub głośnika do rozmów. Notch został wymyślony ponieważ producenci dążą do wypełnienia jak największej przestrzeni przedniego ekranu wyświetlaczem.

Jaki był pierwszy smartphone z Notch'em?

Chociaż iPhone X spopularyzował stosowanie wycięcia w ekranie nie jest to pierwszy smartfon w niego wyposażony. Essential Phone PH-1 był pierwszym urządzeniem (po raz pierwszy zaprezentowany w maju 2017), które zawierało wycięcie w ekranie, jednak nie odniósł on sukcesu rynkowego. iPhone X został zaprezentowany we wrześniu 2017 roku i to właśnie on spopularyzował stosowanie notch'a w smartfonach.

Essential Phone PH-1

Dlaczego nowoczesne smartfony mają Notch'a?

Wybór wyświetlacza z wycięciem pozwala producentom osiągnąć większe wypełnienie przedniego panelu ekranem niż w przypadku klasycznych (prostokątnych) konstrukcji i zaoferować użytkownikowi większy wyświetlacz w kompaktowej obudowie.

Czy każdy nowy smartfon posiada Notch'a?

Nie każdy producent podążył za przykładem Apple. Samsung w Galaxy S8 zastosował ekran Infinity Display, który nie ma wycięcia w ekranie. Ten sam ekran znalazł się później również w Galaxy Note 8, S9, Note 9

Samsung Galaxy S8

Zalety zastosowania Notch'a

Zasadniczo notch pozwala na umieszczenie większego ekranu, co w połączeniu z cieńszymi ramkami powoduje zbliżenie się do projektu telefonu, w którym front w całości pokryty jest ekranem, co może być wykorzystane jako przewaga nad konkurencją.

Rzeczywiste korzyści z wcięcia w ekranie są niewielkie, ale jeżeli jesteś sprzedawcą, albo szukasz różnicy pomiędzy urządzeniami, łatwiej jest zobaczyć i sprzedać telefon z większą ilością miejsca na ekranie niż ze standardowym ekranem.

iPhone Xr

Problemy związane z Notch'em

Problemem ekranów z notchem jest oprogramowanie. Duża część aplikacji, z których korzystasz nie została jeszcze przygotowana do pracy na ekranach z notch'em, co może prowadzić do frustrujących sytuacji, w których nie można uzyskać dostępu do części aplikacji ze względu na wycięcie w ekranie.

Aby zmniejszyć intensywność oraz skalę problemów Google w 2018 roku wprowadził kilka nowych zasad. Nakazują one, że jedna krawędź może zawierać co najwyżej jeden wycinek oraz maksymalnie dwa wycięcia na całym ekranie. Google wskazuje także, aby wycięcia nie były umieszczane na dłuższych krawędziach ekranu.

Wprowadzenie tych wytycznych zmniejszyło falę negatywnych komentarzy na temat stosowania wycięć w ekranach, poprawiło kompatybilność aplikacji, ale nie wyeliminowało problemów w całości.

Rodzaje wycięć w ekranach

Klin

Choć iPhone X nie był pierwszym smartphonem posiadającym wycięcie w ekranie to Apple spopularyzowało ten typ notch'a. Poza iPhone'm ten typ wycięcia jest popularny w przypadku urządzeń z Androidem takich jak LG G7 ThinQ lub Huawei P20 Pro.

iPhone X

Łza

Po zastosowaniu wycięcia ekranu typu klin w iPhone'ie X wielu producentów zauważyło okazję do dalszej poprawy stosunku wielkości ekranu do obudowy, przeprojektowało czujniki i zastosowało wycięcie typu łza, w którym największym i centralnie umieszczonym elementem jest przedni aparat. Wycięcie tego typu znalazło się np. w wielu modelach Huawei'a.

Zaletą takiego rozwiązania jest nieco większa ilość mniejsza na ekranie, jednak zastosowanie takiego rodzaju wcięcia w ekranie ma swoje wady i wymusza zastosowanie kompromisów np. Huawei Mate 20 posiada taką konstrukcję, co powoduje brak funkcji 3D Face Unlock obecną w Mate 20 Pro.

Huawei Mate 20

Boczny Notch

Chociaż podczas pisania tego tekstu żaden z producentów nie zastosował jeszcze tego typu wycięcia w ekranie uważam, że tylko kwestią czasu jest jego pojawienie się.

Prototyp smartfona Samsunga z obsługą sieci 5g pokazany na ostatnim wydarzeniu Qualcomm'a posiadał wycięcie w prawym górnym rogu ekranu, chociaż duża fala negatywnych komentarzy w internecie powinna zniechęcić producentów do zastosowania takiego ekranu.

Podwójny Notch

Chociaż nie ma zbyt wielu praktycznych powodów do zastosowania podwójnego wycięcia w ekranie niektórzy producenci zdecydowali się to zrobić. Z oczywistych powodów ilość firm, które zdecydują się wdrożyć takie rozwiązanie w swoich urządzeniach jest mała. Korzyści z takiego rozwiązania nie są do końca jasne. Sharp w modelu Aquos R Compact zastosował podwójnie wycięcie w ekranie, aby umieścić tradycyjny czytnik linii papilarnych pod ekranem. Ten przypadek jest bardzo indywidualny, a czas pokaże, czy podwójne wycięcie w ekranie zostanie ciepło przyjęte na rynku.

Sharp Aquos R Compact

Otwór

W raz z nadejściem 2019 roku producenci szukają nowych form wycięć w ekranach, które nazywają wyświetlaczem z wycięciem.

W tym przypadku okrągłe wycięcie znajduje się przy lewej lub prawej krawędzi górnej części ekranu. W jego środku znajduje się przednia kamera.

Czy ten typ notch'a jest okaże się sukcesem? Tego jeszcze nie wiemy. Wiele zależy od programistów, którzy muszą dostosować oprogramowanie a także znaleźć nowe zastosowania takie wycięcia.

Huawei Nova 4

Pragnienie posiadania coraz większego ekranu w smartfonie, a także coraz mniejszego urządzenia z jak największym ekranem doprowadziło do zaistnienia sytuacji, z jaką mamy aktualnie do czynienia, czyli wyświetlaczy z wycięciem.

Czy jesteśmy skazani na smartphony z Notch'em?

Pomimo iż obecnie większość urządzeń z powodów praktycznych bądź wizualnych posiada wycięcie w ekranie są producenci, którzy szukają innych rozwiązań. Jednym z nich jest Xiaomi (znane między innymi ze smartfona Mi8 który posiada duże wycięcie w ekranie), które wypuściło na rynek serię Mix. Najnowszy model z tej serii - Xiaomi Mi Mix 3 posiada ekran, który zajmuje aż 93,4% całej powierzchni frontu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu konstrukcji typu slider - kamera, czujnik zbliżeniowy, dioda doświetlająca oraz głośnik do rozmów wysuwają się w razie potrzeby.