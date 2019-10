Czym jest Project Athena?

Laptopy z Windowsem mają stać się znacznie lepsze dzięki nowej inicjatywie Intela.

Branża komputerów stacjonarnych i laptopów nie rozwija się tak szybko i prężnie, jak rynek urządzeń mobilnych i wearables, co nie oznacza, że przez ostatnie kilka lat nic się nie zmieniło.

Cofnijmy się na chwilę o 10 lat do tyłu. W 2009 roku na rynku królowały spore 15 calowe laptopy z procesorami Intel Core 2 Duo. Na pokładzie znajdowało się od 1 GB RAM w najtańszych konstrukcjach do 8 GB RAM w mobilnych stacjach roboczych. Dyski półprzewodnikowe dopiero raczkowały, a prawie każdy laptop posiadał napęd i mnóstwo portów. Czas pracy na baterii wahał się od 1 do 4 godzin.

W tym samym czasie Apple już od roku produkowało MacBook'a Air, który był dwukrotnie lżejszy od typowego laptopa, ale nie posiadał praktycznie żadnych portów.

Przełom nastąpił w 2011 roku, kiedy to Intel zapoczątkował produkcję Ultrabooków - lekkich, przenośnych komputerów oferujących przyzwoitą wydajność i długi czas pracy na baterii. W rzeczywistości ultrabooki naśladowały MacBook'a Air. Od tego momentu wszystko potoczyło się bardzo szybko. Na przestrzeni ostatnich 8 lat producenci skupi się na produkcji coraz mniejszych i lepiej wykonanych, ale także wydajniejszych laptopów. Obecnie największą popularnością cieszą się komputery z matrycą 13,3 cala, a nawet większe 15 calowe modele rzadko posiadają napęd.

Od wprowadzenia na rynek Ultrabooków minęło już 8 lat, a Intel przygotowuje się do kolejnej rewolucji, która związana jest z dalszym dążeniem do jak największej mobilności.

Project Athena to rewelacyjna wiadomość dla każdego użytkownika, który na przestrzeni najbliższych kilkunastu miesięcy zamierza kupić laptopa. W 2020 roku rynek komputerów przenośnych może się dosyć drastycznie zmienić na lepsze.

Jaki jest cel Project Athena?

Podczas niedawnej prezentacji inauguracyjnej na targach Computex 2019, starszy wiceprezes Intel'a Gregory Bryant nakreślił, jak mają wyglądać komputery przenośne w najbliższych latach.

Bryant powiedział, że ludzie chcą i potrzebują inteligentnych i elastycznych systemów, które za nimi nadążają. Według Intel'a klienci chcą komputera, który jest gotowy do działania cały czas, a jego bateria nie rozładuje się w ciągu dnia. Dodatkowo użytkownicy pragną cichego urządzenia, które pomoże im się skupić.

Project Athena ma dążyć do realizacji wyżej wymienionych celów. Mamy nadzieje, że już w przyszłym roku zobaczymy na rynku nową klasę urządzeń mobilnych oferujących najwyższą wydajność bez względu na to, gdzie znajduje się użytkownik.

W największym uproszczeniu można uznać, że komputery należące do projektu Athena będą Ultrabook'ami kolejnej generacji dostosowanymi do aktualnych potrzeb rynkowych.

Co odróżnia laptopy z Project Athena od innych konstrukcji?

Firma Intel podobnie, jak podczas wprowadzania Ultrabooków nakreśliła podstawowe kryteria, jakie musi spełniać laptop, jeżeli producent chce, aby należał on do projektu.

Oto wszystkie kryteria, jakie trzeba spełnić.

Czas pracy na baterii

W tej dziedzinie od lat króluje Apple. Żywotność baterii w komputerach przenośnych od Cupertino od lat stanowi wzór, który jest naśladowany przez komputery z Windowsem. Nie brakuje oczywiście konstrukcji, które posiadają więcej, niż jedną baterię i zapewniają rewelacyjne czasy pracy na baterii, ale w rzeczywistości każdy nowy komputer z Windowsem i tak porównywany jest do MacBook'a.

Intel postanowił rozwiązać ten problem po swojemu. Każdy komputer, który należy do Project Athena musi być w stanie wytrzymać co najmniej szesnaście godzin lokalnego odtwarzania filmu wideo przy jasności ekranu ustawionej na 150 nitów. To jednak nie wszystko, ponieważ urządzenia muszą również wytrzymać dziewięć godzin intensywnego użytkowania.

Co oznacza intensywne użytkowanie. Intel ma na myśli pracę z ekranem o jasności 250 nitów ze stałym podłączeniem do sieci z otwartymi aplikacjami takimi, jak pakiet Office 365 oraz przeglądarka Google Chrome z wieloma kartami w tle. W rzeczywistości intensywne użytkowanie oznacza sposób, w jaki większość użytkowników wykorzystuje swoje komputery przenośne.

Intel na samym czasie pracy nie poprzestaje. Ważną dla konsumentów informacją jest fakt, że urządzenia z Project Athena muszą być ładowane za pomocą USB Typu C. W chwili obecnej większość urządzeń posiadających USB Typu C nie umożliwia ładowania urządzenia za jego pomocą. Dodatkowo zaledwie 30 minutowe ładowanie ma zapewnić co najmniej cztery godziny ciągłe pracy.

Całość zapowiada się bardzo imponująco, ale nie wiemy, jak Intel będzie weryfikował urządzenia starające się o przynależność do Project Athena.

Wydajność

Nie mniej ważnym aspektem komputera przenośnego jest jego wydajność i responsywność na wydawane przez użytkownika polecenia. Intel zapowiedział, że urządzenia należące do projektu Athena muszą działać tak samo dobrze na zasilaniu bateryjnym, jak po podłączeniu do zasilacza. Podczas typowego scenariusz użytkowania, który jest analogiczny do tego przedstawionego powyżej komputer ma budzić się z uśpienia w czasie mniejszym, niż jedna sekunda.

Specyfikacja techniczna

Jak łatwo się domyśleć do osiągnięcia wyżej wymienionych wymagań konieczna jest perfekcyjnie dobrana specyfikacja techniczna. Z jednej strony producenci muszą wybrać bardzo energooszczędny procesor, który pozwoli pracować komputerowi kilkanaście godzina na jednym ładowaniu, a z drugiej strony jego wydajność musi zaspokoić potrzeby nawet bardziej wymagających użytkowników. Project Athena to inicjatywa Intel'a, w związku z czym jedynie komputery z procesorami tego producenta mogą uzyskać certyfikację.

Aby komputer posiadał certyfikację Project Athena producent musi wyposażyć go w Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 (Gig+), czytnik linii papilarnych lub rozpoznawanie twarzy, procesor Intel Core i5 lub Core i7, co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej DRAM, co najmniej 256 GB nośnik SSD NVMe, gigabitowe LTE (opcja), ekran dotykowy o przekątnej od 12 do 15 cali, podświetlenie klawiatury oraz obsługa precyzyjnych sterowników płytki dotykowej systemu Windows 10, który jest niezbędny do uzyskania certyfikacji.

Kiedy w sklepach pojawią się pierwsze komputery Project Athena?

Intel ogłosił już współpracę z wieloma światowymi przedsiębiorstwami produkującymi sprzęt komputerowy takimi, jak Lenovo, Acer, Dell, HP, Microsoft oraz Asus. Pierwsze komputery miały pojawić się już przed wakacjami 2019 roku. W chwili obecnej Lenovo zapowiedziało nową wersję modelu Yoga S940, która kompatybilna będzie z wymaganiami Project Athena. Urządzenie ma pojawić się w sklepach przed świętami Bożego Narodzenia.

Inne urządzenia kompatybilne z Project Athena to:

Acer Swift 5

Dell XPS 13 2w1

HP Dragonfly Elite

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 generacji

Jak dowiedzieć się czy komputer spełnia wymagania Project Athena?

Intel nie przygotował odpowiedniej plakietki, którą stosowano w pierwszych modelach ultrabooków. Z czasem Intel przestał wymagać stosowania dokładnych oznaczeń, które wskazywały, że komputer spełnia wymagania. W przypadku Project Athena należy szukać naklejki "Zaprojektowane dla wysokiej wydajności" (Engineered for mobile performane), która oferuje o zgodności z nowym standardem Intel'a. Producent informuje, że inicjatywa będzie stale rozwijana w ciągu kilku najbliższych lat.