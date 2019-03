Google wprowadzając Project Treble obiecał zapewnienie szybszych uaktualnień. Wyjaśniamy, czym jest i jak działa?

Project Treble został wprowadzony przez Google, aby polepszyć wsparcie systemu Android i pozwolić producentom na szybsze uaktualnianie ich urządzeń. Google świadome problemu z dużą fragmentacją swojego mobilnego systemu operacyjnego nakazało producentom, że każde nowe urządzenie z preinstalowanym systemem Android w wersji 8.0 Oreo lub nowszej musi wspierać rozwiązanie.

Project Treble rozdziela architekturę systemu operacyjnego Android. Urządzenia wspierające to rozwiązanie mają oddzielony system operacyjny od nakładek i dodatków producenckich, co ma wpłynąć na szybszą implementacje nowego systemu, bez konieczności aktualizacji elementów dodanych przez producentów takich jak np. nakładki systemowe.

Czym jest Project Treble?

W dużym uproszczeniu Project Treble ma zapewnić producentom możliwość szybszej, łatwiejszej i tańszej w implementacji aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń.

W przeszłości, za każdym razem, gdy Google aktualizowało swój system operacyjny producenci urządzeń musieli czekać, aż dostawcy podzespołów takich jak procesor dostarczą zaktualizowane sterowniki kompatybilne z nowym systemem operacyjnym. Dopiero gdy ta część została zakończona, producent sprzętu był w stanie rozpocząć swoją część procesu, która polegała na integracji nowego oprogramowania Google z własnym interfejsem i aplikacjami dodatkowymi, a następnie testowanie go i uzyskanie aktualizacji gotowej do wdrożenia.

To, co robi Project Treble, to odseparowanie tego niższego poziomu systemu operacyjnego - obszarów kodu związanych z procesorem telefonu, modemem i resztą urządzeń sprzętowych od systemu operacyjnego. W ten sposób, elementy niższego poziomu nie muszą być aktualizowane za każdym razem, gdy pojawia się nowa wersja Androida, co ułatwia producentom przyśpieszenie procesu aktualizacji, ponieważ nie muszą czekać na zaktualizowane sterowniki.

W przypadku urządzeń, które nie posiadają wsparcia dla Project Treble (przykładem może być Samsung Galaxy S8, który zadebiutował z systemem operacyjnym Android 7.0 Nougat i nie wspiera rozwiązania Project Treble) każdy element taki jak sterowniki, aplikacje, system operacyjny oraz nakładka producenta muszą być oddzielnie zaktualizowane podczas wprowadzania nowego systemu operacyjnego.

Dzięki Treble, wszystkie elementy sprzętowe specyficzne dla danego urządzenia istnieją teraz jako podstawa, która jeżeli nie ma takiej potrzeby nie jest aktualizowana. Dzięki temu zawsze, gdy nadchodzi nowa wersja Androida, producent telefonu może skupić się wyłącznie na jego części procesu - aktualizacji swojej nakładki i aplikacji oraz optymalizacji oprogramowania.

Google rozpoczął wdrażanie Project Treble wraz z debiutem Androida 8.0 Oreo. Pierwsze efekty działania tego elementu zaczynają być widoczne dopiero teraz - pół roku po premierze Androida 9.0 Pie.

Dlaczego Project Treble jest potrzebny.

W ciągu ostatnich kilku lat aktualizacje systemu Android stały się bardzo problematyczne i chaotyczne. Oprócz samego Google produkującego smartfony z linii Pixel, żaden inny producent urządzeń z Androidem nie zapewnia aktualizacji systemu konsekwentnie i na czas. Przez to cierpią użytkownicy, którzy utknęli w martwym punkcie z przestarzałym oprogramowaniem, któremu brakuje nie tylko funkcji i ulepszeń interfejsów z nowszych wersji, ale także ulepszeń w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

Google podjęło szereg działań, aby spróbować zapobiec fragmentacji swojego systemu. Wyodrębniono kluczowe aplikacje i usługi, które obecnie nie są bezpośrednio zintegrowane i funkcjonują jako oddzielne aplikacje, które mogą być aktualizowane w Sklepie Play.

Od sierpnia 2015 roku Google wyodrębniło także poprawki zabezpieczeń, które mogą być implementowane bez aktualizacji całego systemu operacyjnego. Najnowsze poprawki aktualizowane są co najmniej raz w miesiącu.

Niestety wszystkie te czynności nie pozwalają usunąć głównego problemu - aktualizacji wersji systemu operacyjnego Android. Zdecydowana większość użytkowników urządzeń z systemem operacyjnym Android otrzymują aktualizacje OS bardzo późno, jeśli w ogóle.

Dlatego właśnie pojawiła się Google ze swoim Project Treble - aby spróbować wyeliminować część czasu i kosztów związanych z przetwarzaniem aktualizacji systemu operacyjnego, tak aby producenci szybciej zacząć wydawać aktualne oprogramowanie na swoje urządzenia.

Jak Project Treble sprawdza się w praktyce?

Niestety w obecnym momencie nie wygląda to szczególnie dobrze.

Według Google, Project Treble powinien skrócić o około trzy miesiące proces aktualizacji poprzez wyeliminowanie początkowej jego fazy. Patrząc jednak na przebieg procesu aktualizacji urządzeń do Android 9.0 Pie w praktyce rozwiązanie działa słabo.

Prawie każdy producent flagowych urządzeń z systemem operacyjnym Android nie przyśpieszył procesu aktualizacji. Niektóre firmy nawet aktualizowały swoje urządzenia dłużej niż bez Project Treble.

Samsung jest jednym z producentów, który przyśpieszył proces aktualizacji swoich flagowych urządzeń z Android Oreo do Pie. Zajęło to 177 dni pomiędzy zaprezentowaniem systemu przez Google, a pierwszym udostępnieniem na flagowce Galaxy S9. Dla porównania proces aktualizacji Galaxy S8 z Android Nougat do Oreo zajął 213 dni. Jest to poprawa od ponad miesiąc, ale do osiągnięcia obiecywanych 90 dni nadal daleko.

Galaxy S9 - pierwszy smartfon Samsunga z wsparciem dla Project Treble

Jedną z firm, która faktycznie osiągnęła 90 dniową poprawę czasu aktualizacji przy pomocy Project Treble to OnePlus.

Podsumowanie

Wnioski niestety nie nastrajają optymistycznie. W rzeczywistości niezależnie od ułatwień ze strony producenta oprogramowania większość producentów urządzeń po prostu nie dba o zapewnienie terminowych uaktualnień. Obsługa posprzedażowa w kwestii oprogramowania wymaga sporej ilości czasu i zasobów - nawet z dostosowaniami Treble , a cały ten wysiłek przynosi mało wymierne korzyści dla typowego producenta urządzeń z systemem Android.

W rzeczywistości można by argumentować, że terminowe i sprawne ulepszenia oprogramowania aktywnie działają wbrew interesom większości firm, ponieważ sprawiają, że właściciele telefonów rzadziej czują potrzebę wydawania pieniędzy na nowe urządzenie. Project Treble, niestety, nie może rozwiązać problemu, jeśli twórcy urządzeń nie widzą powodu, aby po sprzedaży urządzenia zapewnić wsparcie poprzez aktualizacje oprogramowania układowego.