Czym jest Wi-Fi 6 i dlaczego powinieneś kupić router obsługujący ten standard?

W kwestii nowości w telekomunikacji pierwszym, co zapewne przychodzi wam do głowy jest wprowadzenie przez polskich operatorów sieci komórkowej 5G. Tym czasem po cichu i znacznie bliżej nas pojawił się standard łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6.

Jak często spotykacie się z sytuacją, w której korzystacie z internetu bezprzewodowego, jednak wasze urządzenie co jakiś czas traci połączenie? Przyczyną takiego stanu rzeczy może być przeciążenie sieci, do której jesteście podłączeni. Dlaczego tak się dzieje? Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest sytuacja, w której router nie jest w stanie obsłużyć najnowszego standardu sieci, czyli Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6 jest stosunkowo młodym standardem – wprowadzono go na rynek dopiero w 2019 roku. Jednak na przestrzeni ostatnich dwóch lat stopniowo zaczęła zwiększać się liczba nowych urządzeń mogących go obsłużyć. Dlatego też, jeżeli posiadacie jeszcze router sprzed kilku lat, to powinniście bardzo poważnie rozważyć jego wymianę na nowszy, który jest w stanie zaoferować sieć pracującą w technologii Wi-Fi 6.

Aktualnie obowiązujące standardy Wi-Fi

Szukając informacji na temat standardów łączności możemy także natknąć się na inne oznaczenia: a mianowicie standardy IEEE, czyli amerykańskiego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników. Generacja Wi-Fi 6 posiada oznaczenie 802.11ax, jej poprzednik z 2014 roku – Wi-Fi 5 – to 802.11ac, a Wi-Fi 4 to natomiast 802.11n. Przyznacie, że zapamiętanie tego mogłoby być nieco uciążliwe. Dlatego też organizacja certyfikująca Wi-Fi Alliance dopiero niedawno uprościła te zapisy. Obecnie stosowane są więc następujące oznaczenia:

802.11b – Wi-Fi 1

802.11a – Wi-Fi 2

802.11g – Wi-Fi 3

802.11n – Wi-Fi 4

802.11ac – Wi-Fi 5

802.11ax – Wi-Fi 6

Dlaczego router Wi-Fi 6 to odpowiedni wybór?

Wi-Fi 6 oferuje nam znaczne ulepszenia w porównaniu do poprzednich generacji łączności, chociaż różnice mogą nie być dostrzegalne dla przeciętnego użytkownika na pierwszy rzut oka.

W obecnych czasach coraz więcej urządzeń jest podłączonych do sieci. Jeszcze kilka lat temu były to jedynie komputery, smartfony i tablety. Obecnie do tego grona należy doliczyć także sprzęt AGD, czytniki e-booków, rozwiązania Smart Home... i tak moglibyśmy jeszcze wymieniać. Te dodatkowe elementy znacząco zwiększają obciążenie naszej sieci bezprzewodowej. Zakupienie routera kompatybilnego z technologią Wi-Fi 6 pozwoli wam na jednoczesną obsługę znacznie większej liczby urządzeń, niż jest to możliwe w przypadku starszych urządzeń. Jednocześnie nie musicie się martwić tym, że zakup nowego routera będzie wiązał się z wymianą większości sprzętu, który posiadacie w domu. Wszystkie urządzenia sieciowe obsługujące Wi-Fi 6 charakteryzują się bowiem kompatybilnością wsteczną z poprzednimi standardami.

Zakup nowego routera będzie więc nie tylko usprawnieniem tego, co posiadamy w chwili obecnej. Pozwoli on także zabezpieczyć się na kilka kolejnych lat. Nowy standard pozwala bowiem nie tylko na podłączenie do jednej sieci większej liczby urządzeń. Drugim, być może nawet większym usprawnieniem jest znacząco zwiększona przepustowość. Routery obsługujące sieć bezprzewodową Wi-Fi 5 oferują nam prędkość 1 gigabajta na sekundę. W przypadku standardu Wi-Fi 6 zwiększa się ona dziesięciokrotnie. Pozwala nam więc na transfer danych z prędkością nawet 10 gigabajtów na sekundę.

Obecnie większość urządzeń korzysta z pasma 2,4 GHz. Oznacza to, że staje się ono coraz bardziej przeciążone, przez co istnieje ryzyko częstej utraty sygnału. Co prawda pasmo 5 GHz jest obecnie mniej zatłoczone, ponieważ póki co jest dużo mniej eksploatowane, jednak decydując się na poprawę jakości, należy zdecydować się na wykonanie nie jednego, lecz dwóch kroków w przód i postawić na rozwiązanie Wi-Fi 6. Jeśli planujecie więc w najbliższym czasie wymianę routera, to waszym domyślnym wyborem powinien być taki, który zgodny jest z najnowszym standardem.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ciągle rosnące zapotrzebowanie oraz zwiększającą się ilość podłączonych do sieci urządzeń, okaże się, że taki zakup może być jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Zapewni nam optymalne wrażenia podczas korzystania z domowej sieci. Jeżeli do domu doprowadzony jest światłowód, jest ona kolejnym argumentem przemawiającym za zakupem nowego routera. Umożliwi on bowiem wykorzystanie pełni możliwości łącza o wysokiej przepustowości.

Inną z nowości, które wprowadziło Wi-Fi 6 są wbudowane mechanizmy, które minimalizują zużycie energii. Oznacza to, że bateria w laptopie, tablecie, czy smartfonie korzystającym z sieci Wi-Fi 6 powinna wystarczyć nam na dłużej.

Router z Wi-Fi 6 nie musi być drogi

Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę są koszty związane z samym zakupem. I tutaj możemy się bardzo przyjemnie zaskoczyć. Wszystko dlatego, że najtańsze routery obsługujące Wi-Fi 6 okażą się bardziej opłacalne od drogich modeli kompatybilnych jedynie ze standardem Wi-Fi 5.

Jako przykład możemy podać tutaj router Tenda TX3, którego sugerowana cena detaliczna wynosi zaledwie 249 złotych. Jest to obecnie jeden z najtańszych routerów Wi-Fi 6, który dodatkowo wyróżnia się wieloma ciekawymi rozwiązaniami. O tym, dlaczego warto zdecydować się na jego zakup dowiecie się z naszej recenzji. Router Tenda TX3 możecie także znaleźć w sklepach pod nazwą RX3.

Jeżeli jednak interesuje was urządzenie sieciowe, które pokryje swoim zasięgiem większe mieszkanie, bądź dom jednorodzinny i zapewni jeszcze lepszą jakość połączenia, to powinniście zwrócić swoją uwagę na router Tenda RX9 Pro. W niektórych sklepach kupimy go za mniej niż 300 złotych, co gwarantuje nam świetny stosunek jakości do ceny, zwłaszcza po krótkim spojrzeniu na jego specyfikację techniczną. Także ten router był przez nas niedawno testowany. Oba urządzenia możemy kupić między innymi na polskim Amazonie.

Tenda RX9 Pro. Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dodatkowo oba routery wyposażone są w technologie OFDMA oraz MU-MIMO. Co to oznacza? Dzięki zastosowaniu OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access Modulation) router odpowiednio zarządza urządzeniami podłączonymi do poszczególnych kanałów. Dzięki tej funkcji każde z urządzeń otrzymuje swój własny slot czasowy na danym kanale, dzięki czemu nie musi ono rywalizować z innymi o dostęp do pasma Wi-Fi. W rezultacie tego działania do danej sieci możemy podpiąć aż 128 urządzeń w tym samym czasie, co jest wynikiem nieosiągalnym dla routerów z Wi-Fi 5.

Całość uzupełnia technologia MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Out). Umożliwia ona transmisję danych na wielu kanałach w tym samym czasie, co pozwala zwiększyć wydajność i przepustowość sieci Wi-Fi.

Wi-Fi 6 to więcej możliwości dla twojego domu

Routery Wi-Fi 6 pozwalają na jednoczesne korzystanie z sieci wielu urządzeniom przy niemal niezauważalnym spadku prędkości połączenia. Sprawia to, że mogą okazać się one kluczowe w przypadku organizacji naszego domowego biura, co w czasach pandemii koronawirusa stało się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w wielu miejscach pracy.

Wysokiej jakości router jest także centrum naszego systemu Smart Home. Obecnie wiele osób nie wyobraża już sobie mieszkania lub domu bez stałego połączenia z siecią z wielu urządzeń w każdym zakątku mieszkania. Tak jak wspomnieliśmy, dzięki technologii OFDMA do jednej sieci może być podłączonych nawet 128 różnych urządzeń i każde z nich powinno cieszyć wysokiej jakości połączeniem. Routery obsługujące ten standard sprawdzą się więc nie tylko w domach jednorodzinnych, ale także w biurach.

Czy warto zdecydować się na Wi-Fi 6?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: jak najbardziej tak. Jest to pierwszy standard łączności bezprzewodowej, który jest w stanie wyeliminować okablowanie sieci Ethernet.

Zapewnia ono także niespotykaną dotąd przepustowość, zwiększa dostępne prędkości oraz liczbę urządzeń, które jednocześnie mogą korzystać z tej samej sieci. Jeżeli planujecie w najbliższym czasie ulepszyć swoją domową sieć to router Wi-Fi 6 powinien być waszym pierwszym wyborem. A jeżeli nie chcecie przy tej okazji wydać zbyt dużej kwoty, to jedno ze wspomnianych urządzeń: Tenda TX3 oraz Tenda RX9 Pro, będzie dla was idealnym rozwiązaniem.

Zarówno router Tenda TX3 oraz Tenda RX9 Pro możecie nabyć na polskim Amazonie oraz w popularnych sklepach z elektroniką.