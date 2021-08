Czym jest implant firmy Synchron i dlaczego zagraża Muskowi?

Firma Synchron stworzyła implant do sterowania urządzeniami za pomocą fal mózgowych. Jest mniejszy niż chip od Neuralink i przetestowany na ludziach. Co jeszcze o nim wiadomo?

Jeszcze w zeszłym roku milioner i celebryta Elon Musk chwalił się osiągnięciami swojego startupu technologicznego. Firma Neuralink opracowała bowiem implant, którego wszczepienia pozwala na kontrolowanie komputera i urządzeń elektrycznych za pomocą fal mózgowych. Na poparcie tych osiągnięć opublikowano nawet filmik, na którym małpa z wszczepionym chipem gra w prostą grę o nazwie Pong, sterując kursorem jedynie myślami (więcej na ten temat tutaj). Okazuje się jednak, że Neuralink ma konkurenta, który w dodatku wyszedł na prowadzenie w tym wyścigu, a chodzi o firmę Synchron, o której zrobiło się głośno w ostatnich dniach. W jaki sposób nowy implant jest konkurencyjny dla sprzętu firmy Neuralink i dlaczego Elon Musk ma powody do zmartwień?

Cóż po pierwsze dlatego, że innowacyjne urządzenie zostało już przetestowane na ludziach. Do tej pory Synchron przeprowadził badania dopiero na czterech pacjentach w Australii, jednak z powodzeniem. Obyło się bowiem bez komplikacji i efektów ubocznych, a dwie osoby uzyskały możliwość nie tylko sterowania kursorem komputera, ale również samodzielnego pisania i wysyłania wiadomości tekstowych, korzystania z internetu, a nawet robienia zakupów za pośrednictwem sieci. Jak więc widać, technologia ta ma szerokie zastosowanie i dla potrzebujących może być wybawieniem od codziennych trudności.

Implant fal mózgowych wielkości zapałki

Typ urządzeń, o których mowa to BCI, czyli interfejs zmieniający fale mózgowe na polecenia w linii człowiek-komputer. Wystarczy umieścić w mózgu pacjenta odpowiednio skonstruowany implant i zsynchronizować go z pracą mózgu, aby móc sterować urządzeniami elektronicznymi wyłącznie przy pomocy myśli.

Choć Neuralink opublikował swoje osiągnięcia wcześniej, a właściwie zrobił to sam Elon Musk, to technologia skonstruowana przez firmę Synchron wydaje się bardziej zaawansowana. O ile samo działanie jest dość podobne, to za przewagą nowego rozwiązania stoją m.in. jego rozmiary, urządzenie w formie metalowej siatki nie jest bowiem większe od zapałki, a tym samym jest znacznie mniejsze niż chip stworzony przez Neuralink.

Na korzyść Synchronu przemawia także sposób implementacji chipu. Urządzenie firmy Muska jest bowiem wszczepiane podczas zabiegu bezpośrednio do głowy pacjenta i jak każda operacja, niesie ze sobą szereg zagrożeń. Z kolei procedura implantacji najnowszego rozwiązania przebiega dwuetapowo: jednej niewielki chip jest umieszczany w naczyniu krwionośnym u podstawy czaszki i dopiero stamtąd stopniowo przemieszczany do mózgu.

Drugie urządzenie jest natomiast umieszczane w klatce piersiowej, a przesył informacji przebiega w ten sposób, że fale mózgowe przechwytywane są przez chip w mózgu i przesyłane za jego pośrednictwem do urządzenia w klatce piersiowej, a stamtąd już bezpośrednio do komputera. Właśnie zastosowanie takiego manewru pozwoliło na naukowcom z Synchronu na minimalizację rozmiarów sprzętu.

Badania na ludziach

Teraz natomiast, Synchron otrzymał pozwolenie od FDA (Amerykańskiej Agencji Leków) na rozpoczęcie testów klinicznych na ludziach na terenie Stanów Zjednoczonych. Badania będą prowadzone w szpitalu Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku na grupie wolontariuszy i jak ogłoszono, do projektu zgłosiło się do tej pory już sześć osób.

Aby zrozumieć wagę takich działań naukowych, należy w pierwszej kolejności pozbyć się z pamięci futurystycznych wizji rodem z Kosiarza umysłów (kultowego filmu z 1992 roku, na podstawie opowiadania Stephena Kinga). Technologia ta może bowiem pomóc wielu ludziom, z różnorakich przyczyn cierpiących na paraliż i niedowład kończyn. W perspektywie, rozwiązania tego typu pomogą w ich aktywizacji zawodowej i łatwiejszemu funkcjonowaniu.