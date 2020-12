Czym różni się Android 11 od Androida 10?

Nowa wersja Androida 11 jest z nami od kilku miesięcy, ale czym tak naprawdę różni się od Androida 10? Wyjaśniamy kluczowe zmiany, jakie Google wprowadziło w najnowszej wersji Androida.

Spis treści

Android 11 to najnowsze wydanie systemu operacyjnego od Google. Pierwsze smartfony otrzymały aktualizacje do stabilnej wersji Androida 11 we wrześniu 2020 roku. Od tego czasu producenci prześcigają się we wprowadzaniu najnowszego Androida na swoje urządzenia (sprawdź, które smartfony dostaną aktualizację do Androida 11).

Android 11 Źródło: PCWorld.com

Masowe aktualizacje już trwają, a konsumenci nie do końca wiedzą, jakie nowości wprowadza Androida 11. W niniejszym materiale porównujemy Android 11 do jego bezpośredniego poprzednika - Androida 10. Czy posiadając smartfona, który nie otrzyma aktualizacji do Androida 11 powinniśmy myśleć już nad jego wymianą? Tego i wielu ciekawych informacji o najpopularniejszym systemu operacyjnym świata dowiesz się z tego materiału.

Android 11 vs Android 10

Na wstępie należy zaznaczyć, że Android podobnie, jak Windows, macOS oraz iOS to bardzo dojrzały system operacyjny. Oznacza to, że nie powinniśmy liczyć na funkcje, które zmienią sposób korzystania z naszego smartfona.

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Android skupia się na wprowadzeniu poprawek i łatek, które ułatwiają korzystanie ze smartfonów i tabletów. Oczywiście nie oznacza to, że Google zrezygnowało z rozwoju Androida i osiadło na laurach. W kodzie źródłowym znajdziemy mnóstwo zmian, ale części z nich w ogóle nie zauważymy podczas normalnego korzystania z urządzenia wyposażonego w Androida 11.

Globalne dymki powiadomień

Dzięki aplikacji Messenger dymki powiadomień są z nami od lat. Kojarzy je każdy posiadacz urządzenia z Androidem. W najnowszej wersji systemu operacyjnego Android 11 z dymków powiadomień korzystać będą mogły również inne aplikacje. Oznacza to, że w przyszłości aplikacje z Google Play umożliwią wyświetlanie powiadomień w dowolnym miejscu interfejsu użytkownika.

Dymki powiadomień Źródło: PCWorld.com

Aby aktywować globalne dymki powiadomień należy dłużej przytrzymać powiadomienie i wybrać otwarcie w dymku.

Nowe menu zasilania

Android 11 oferuje zupełnie nowe menu zasilania. Znajdziemy w klasyczne opcje wyłączenia i zrestartowania telefonu oraz możliwość wykonania połączenia alarmowego. Nowością jest możliwość sterowania urządzeniami Internetu rzeczy oraz obsługiwanie płatności Google Pay.

Nowe menu zasilania Źródło: PCWorld.com

Przypinanie aplikacji w menu udostępniania

Android 10 w wersji beta umożliwiał przypięcie popularnych aplikacji, które wykorzystujemy do udostępniania plików/zdjęć/linków. Niestety opcja ta nie trafiła do finalnej wersji Androida 10, ale pojawiła się w Androidzie 11.

Jednorazowe zezwolenia na dostęp do aparatu/mikrofonu/zdjęć/plików

Android 11 wprowadza nowe opcje pozwalające na lepsze zarządzanie uprawnieniami. System operacyjny pozwala na jednorazowe zezwolenie na dostęp do wybranych elementów takich, jak pamięć czy lokalizacja.

Jednorazowe zezwolenia Źródło: PCWorld.com

Dodatkowo Android 11 posiada opcję automatycznego usuwania uprawnień aplikacjom, z których nie korzystamy. Użytkownik informowany jest o tym fakcie za pośrednictwem specjalnego powiadomienia.

Natywne nagrywanie ekranu wbudowane w system

Do momentu premiery najnowszej wersji Android nie umożliwiał nagrywania ekranu. Opcja ta dostępna była w niektórych smartfonach produkowanych między innymi przez Samsunga czy Xiaomi, ale nie znajdziemy jej w czystej wersji Androida.

Nagrywanie ekranu Źródło: PCWorld.com

Najnowszy Android 11 posiada funkcję nagrywania ekranu. Uzyskamy do niej dostęp z centrum powiadomień. Nagrania zapisywane są w plikach. Producenci smartfonów z dodatkowymi nakładkami nadal stosują własne aplikacje do nagrywania ekranu i wykonywania zrzutów ekranu.

Sprawdzenie kodeków kompatybilnych ze słuchawkami

Android 11 to także zmiany w obsłudze urządzeń korzystających z Bluetooth. W dobie smartfonów bez gniazda słuchawkowego Jack możliwość sprawdzenia kodeków obsługiwanych przez nasze słuchawki jest niezwykle istotna.

Kompatybilne kodeki w Androidzie 11 Źródło: smartprix.com

W przypadku Androida 10 możemy przełączać się pomiędzy dostępnymi, ale system nie poinformuje nas, które z nich są obsługiwane przez podłączone słuchawki.

Wyświetlanie częstotliwości odświeżania ekranu

Coraz więcej nowych smartfonów posiada ekrany o podwyższonej częstotliwości odświeżania. Dodatkowo na rynku pojawiają się modele wyposażone w technologię dynamicznej zmiany częstotliwości ekranu.

Wyświetlanie częstotliwości odświeżania Źródło: Android Police

Android 11 został przygotowany na tą ewentualność. W opcjach programistycznych znajdziemy opcję, która pozwala na sprawdzenie, z jaką częstotliwością w danym momencie wyświetlane są treści na ekranie.

Wyciszone powiadomienia podczas nagrywania wideo

Nowa wersja Androida eliminuje irytujący problem. Android 11 umożliwia wyciszenie powiadomień w momencie uruchomienia aplikacji aparatu. Oznacza to, że podczas wykonywania zdjęć i nagrywania filmów nie będą przeszkadzać nam powiadomienia z aplikacji firm trzecich.

Tryb samolotowy nie wyłączy Bluetooth

Android 11 oferuje zmodyfikowane działanie trybu samolotowego. W Androidzie 10 oraz starszych uruchomienie trybu samolotowego wyłącza nie tylko modem sieci komórkowej oraz Wi-Fi, ale także Bluetooth. Po aktualizacji do Androida 11 aktywacja trybu samolotowego nie spowoduje wyłączenia Bluetootha.

Automatyczne wznowienie działania aplikacji po ponownym uruchomieniu

Większość telefonów aktualizuje się automatycznie w nocy. Z jednej strony użytkownik nie musi czekać na instalację nowego oprogramowania raz przerywać pracy, ale po nocnej aktualizacji aplikacje nie są uruchamiane ponownie.

Android 11 umożliwia przywrócenie pracy aplikacji bez koniecznością wpisania kodu PIN. Oznacza to, że nie ominie nas żadne powiadomienie.

Wsparcie dla Project Mainline

Android 10 jako pierwszy umożliwił przeprowadzanie niektórych aktualizacji oprogramowania z wykorzystaniem Sklepu Play. Nowy Android 11 wprowadza lepszą integrację systemu ze sklepem Google Play. W przyszłości aktualizacja zabezpieczeń instalowane będą właśnie z wykorzystaniem Google Play.

Lepsze wsparcie dla składanych smartfonów

Na rynku pojawia się coraz większa ilość smartfonów z elastycznymi ekranami i składanymi obudowami. Android 10 jest pierwszą wersją systemu kompatybilną z tego typu urządzeniami.

Android 11 wprowadza kolejne usprawnienia dzięki którym składane urządzenia staną się lepsze. Mowa między innymi o natywnym wsparciu dla czujników otwarcia obudowy.

Podsumowanie - ewolucja kluczem do sukcesu

Jak widać Android 11 to subtelna ewolucja Androida 10. Nowości jest sporo, ale żadna z nich nie zmienia sposobu korzystania ze smartfona. Google skupiło się na poprawie bezpieczeństwa, dostosowaniu systemu do potrzeb użytkowników oraz implementacji nowych rozwiązań pozwalających na lepszą obsługę ekranów o podwyższonej częstotliwości taktowania, modemów sieci 5G oraz składanych smartfonów.

Android 11 Źródło: PCWorld.com

Jeżeli posiadasz smartfona, który nie otrzyma aktualizacji do Androida 11, ale jest to urządzenie, które nadal spełnia Twoje potrzeby nie musisz jeszcze myśleć o jego wymianie. Pamiętaj jedynie, aby sprawdzać co jakiś czas dostępność poprawek zabezpieczeń.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Źródło: PCWorld.com, Computerworld.com, smartprix.com, Pocketnow.com