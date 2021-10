Czym różni się Android 12 od Androida 11?

Najnowszy Android 12 dopiero debiutuje na rynku. Jakie nowości oferuje i czym różni się od Androida 11. Czy brak aktualizacji do nowszej wersji powinien skłonić Cię do wymiany telefony?

Android 12 pojawił się na rynku w październiku 2021 roku. Niestety ze względu na dużą fragmentację oprogramowanie to trafi na większość urządzeń dopiero w przyszłym roku. Dodatkowo nie każdy smartfon załapie się na aktualizację. Producenci stale prześcigają się we wprowadzeniu Androida 12 na kolejne urządzenia. Aktualną listę telefonów i tabletów, które otrzymają lub już otrzymały Androida 12 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

Pixel 6 Pro z Androidem 12 Źródło: google.com

Szeroko zakrojony proces aktualizacji do nowej wersji już trwa, ale nie wszyscy konsumenci wiedzą jakie nowości wprowadzi na ich smartfon Androida 12. Dodatkowo co w przypadku, gdy nasze urządzenie nie otrzyma aktualizacji? Czy warto wymienić je na nowszy model tylko z tego powodu? Tego i wielu ciekawych informacji o najnowszym wydaniu najpopularniejszego systemu operacyjnego świata dowiesz się z tego materiału.

Android 11 vs Android 12

Android obecny jest z nami już od ponad 13 lat. Oznacza to, że jest niesamowicie dojrzałym oprogramowaniem. Z tego właśnie względu nie możemy liczyć na rewolucyjne funkcje, które zmienią sposób, w który korzystamy z naszego telefonu lub tabletu.

Przejście z Androida 11 na Androida 12 z pewnością nie będzie uciążliwe. Ale czy to oznacza, że w zamian nie otrzymamy żadnych nowości? Wprost przeciwienie. W tym roku Google zaplanowało sporo zmian i unowocześnień, których brakuje w Androidzie 11 i starszych wydaniach.

Samusng Galaxy Z Flip 3 5G z Androidem 12 Źródło: Daniel Olszewski / PCWorld

W kodzie źródłowym Androida 12 znajdziemy mnóstwo zmian poprawiających zabezpieczenia oraz ochronę prywatności. Są to elementy, których raczej nie zauważymy na codzień.

Wygląd Material You

Po raz pierwszy od 2014 roku Google zdecydowało się na dosyć drastyczną zmianę wyglądu. Nie zauważą jej jednak posiadacze smartfonów z nakładkami graficznymi, które ingerują w funkcjonalność i wygląd interfejsu.

Czysty Androida 12, którego znajdziemy na smartfonach Google Pixel otrzyma interfejs użytkownika Material You. Opiera się on na upodobaniach użytkownika i dostosowuje wiele elementów do tapety ustawionej na ekranie domowym. Mowa o kolorze akcentów oraz wyglądzie niektórych elementów interfejsu użytkownika. Dodatkowo Google zmieniło okrągłe przyciski na bardziej kanciaste odpowiedniki.

Wygląd Material You trafił już do aplikacji Google i dostępny jest nie tylko na urządzeniach z Androidem 12. Z pewnością zauważyłeś ze od jakiegoś czasu aplikacja Gmaila czy Map posiada nieco inny wygląd. To właśnie interfejs Material You, który już trafił na Twoje urządzenie.

Koniec z Android Auto na ekranie smartfona

Android 12 wprowadza trochę kontrowersyjna zmianę. Google zrezygnowało z Androida Auto, którego można wyświetlić na ekranie telefonu. Zamiast niego otrzymaliśmy Asystenta Jazdy zintegrowanego z Asystentem Google. Więcej na ten temat pisaliśmy w oddzielnym materiale.

Android Auto Źródło: Daniel Olszewski / PCWorld

Funkcjonalność Android Auto po podłączeniu do systemu infotaiment w samochodzie pozostała niezmieniona.

Płynniejsze animacje Fluid Motion i zmniejszone zużycie podzespołów

W Androidzie 12 zastosowano nowe animacje, które są płynniejsze i szybsze. Całość lepiej współgra z nowymi telefonami posiadającymi wyświetlacze o podwyższonej częstotliwości odświeżania treści. Google popracowało również nad optymalizacją oprogramowania. Pomimo obecności nowego interfejsu możemy liczyć na obniżone zużycie energii i podwyższoną wydajność. Z tej zmiany ucieszą się posiadacze starszych smartfonów, które otrzymają Androida 12.

Zmodyfikowane centrum powiadomień

Google zdaje sobie sprawę, że użytkownicy zalewani są coraz wiekszą ilością powiadomień. Z tego względu przebudowano centrum powiadomień, które pozwala na zarządzenie notyfikacjami, sterowanie multimediami oraz zmianę szybkich ustawień z tego samego ekranu. Powiadomienia stały się większe i czytelniejsze. Dodatkowo system potrafi je grupować.

Ekran prywatności

Wspominaliśmy już, że Android 12 lepiej chroni naszą prywatność. Oprogramowanie posiada specjalny ekran prywatności. Znajdziemy w nim rozbudowane informacje o dostępie do uprawnień. Program powie nam jakie aplikacje i kiedy korzystały z systemu lokalizacji, aparatu lub mikrofonów.

Ekran prywatności Źródło: theverge.com

Użytkownik może z jego poziomu wygodnie zarządzać uprawnieniami dla każdej aplikacji zainstalowanej na smartfonie.

Powiadomienia o użyciu aparatu lub mikrofonu

W obrębie całego systemu pojawiły się kropki sygnalizujące, że jakaś aplikacja aktualnie korzysta z aparatu lub mikrofonu. Po ich wyświetleniu użytkownik może przejść do centrum powiadomień, aby uzyskać szczegółowe informacje o aplikacji, która aktualnie korzysta z aparatu/mikrofonu.

Powiadomienia o użyciu aparatu i mikrofonu Źródło: xda-developers.com

Wyłączenie dostępu do mikrofonu oraz aparatu

Android 12 otrzymał również opcję, która pozwala na stałe odmówić dostępu do mikrofonu lub aparatu dla danej aplikacji. Jeżeli aktywujemy to rozwiązanie aplikacja otrzyma czarny obraz z kamery oraz pusty dźwięk z mikrofonu.

Przybliżona lokalizacja

Czasami chcemy skorzystać z danej aplikacji, która wymaga dostępu do lokalizacji, ale nie chcemy dokładnie zdradzać swojego położenia. Android 12 pozwala udzielić przybliżonej lokalizacji. To dobre rozwiązanie dla aplikacji pogody oraz wiadomości.

Hibernacja aplikacji

Często instalujemy aplikacje, z których praktycznie nie korzystamy. Po początkowym zachwycie całkowicie o nich zapominamy. Android 12 automatycznie wprowadzi tego typu programy w stan hibernacji i odbierze im dostęp do wszystkich uprawnień. Wyłączona zostanie również możliwość działania programów w tel oraz dostęp do wbudowanej pamięci masowej.

Po ponownym uruchomieniu programu będziemy musieli ponownie nadać wymagane uprawnienia.

Panel ustawień sieciowych

Android 12 otrzymał nowe menu odpowiedzialne za zarządzanie ustawieniami sieciowymi z jednego miejsca. Rozwiązanie to pozwala lepiej zapanować nad połączeniami z internetem. Użytkownik może wyłączać/włączać sieć Wi-Fi oraz komórkową z jednego miejsca.

Menu ustawień sieciowych Źródło: theverge.com

Rozbudowane narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu

Google zapatrzyło się w nakładki firm trzecich i dodało do Androida 12 możliwość wykonywania przewijanych zrzutów ekranu. Rozwiązanie to trafi na każde urządzenie z Androidem 12. Dodatkowo użytkownik może swobodnie edytować każdy zrzut ekranu i dodawać do niego własne adnotacje/emoji.

Podsumowanie - Android 12 to aktualizacja skupiająca się na bezpieczeństwie, prywatności i wyglądzie

Android 12 z pewnością nie jest rewolucyjny. Google zdecydowało się na zachowawczą aktualizację, która oferuje mnóstw zmian niewidocznych na pierwszy rzut oka. W kodzie źródłowym oprogramowania pojawiło się mnóstwo nowości dbających o nasze bezpieczeństwo i prywatność. Całość uzupełnia nowy interfejs użytkownika, którego akcenty stylistyczne współgrają z tapetą na ekranie.

Nowości w Androidzie 12 Źródło: google.com

Cieszy fakt, że Google wprowadza nowe funkcje bezpieczeństwa. W dobie coraz większej ilości wirusów na zielonego robociku to bardzo ważne działanie.

Naszym zdaniem Android 12 to system, które odwdzięczy się nam w dłuższej perspektywie czasu. Oprogramowanie zrewiduje uprawnienia dla aplikacji i zasypie nas powiadomieniami o niebezpieczeństwach, które powinny skłonić większość użytkowników do racjonalniejszego dzielenia się uprawnieniami w całym systemie.

Jeżeli użytkujesz urządzenie, które nie otrzyma Android 12, ale jednocześnie spełnia ono Twoje wymagania i nadal dostaje poprawki zabezpieczeń, nie musisz jeszcze myśleć o jego wymianie.