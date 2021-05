Czym różnią się karty graficzne AMD Radeon od GeForce Nvidia?

AMD i Nvidia to dwóch producentów, którzy podzielili między siebie rynek kart graficznych. Jakie są różnice pomiędzy ich układami? Wyjaśniamy.

Karta graficzna ma - zgodnie ze swoją nazwą - dawać możliwość wyświetlania grafiki na ekranie. Dotyczy to zarówno obrazów statycznych (np. zdjęcia), jak i dynamicznych (klipy wideo, gry itp.). Zapewniają to układy Radon i GeForce, jednak ich producenci stosują w nich swoje autorskie rozwiązania, mające wpływ na jakość obrazu. Każdy z producentów opracował własne technologie, które rozwija i ulepsza, a konsument staje przed wyborem - AMD czy Nvidia? W poniższym tekście przybliżamy główne cechy kart graficznych z rodzin Radeon i GeForce.

AMD Radeon

Produkowane przez AMD układy graficzne Radeon pojawiły się w 2000 roku. Nie były jednak autorskim produktem, a zostały stworzone przez kanadyjską firmę ATI Technologies, wykupioną sześć lat później przez obecnego właściciela. W chwili obecnej AMD współpracuje z wieloma kontrahentami, tworzącymi własne warianty układów Radeon - na tej liście możemy znaleźć m.in. MSI, Gigabyte oraz ASUS. Co odróżnia układy Radeon od GeForce?

AMD Free Sync - technologia ta odpowiada za optymalny przesył grafiki do ekranu tak, aby nie pojawiały się na nim żadne opóźnienia w stosunku do wykonywanych działań. Obsługujący ją monitor musi spełniać liczne wymogi, w tym dotyczące prędkości odświeżania obrazu. Ustanowione minimum wynosi 120 Hz. W efekcie wszelkie animacje w grach mają być niezwykle płynne. Ponadto monitory certyfikowane do udziału w AMD Free Sync powinny mieć w swoim własnym oprogramowaniu technologie redukujące negatywne efekty wielogodzinnego wpatrywania się w ekran, w tym redukcję emisji światła niebieskiego;

Smart Access Memory - technologia umożliwiająca procesorowi szybki dostęp do pełnej pamięci karty graficznej. Wpływ na szybkość i wydajność gier jest nie do przecenienia - wynosi od kilku do kilkunastu procent!

- technologia umożliwiająca procesorowi szybki dostęp do pełnej pamięci karty graficznej. Wpływ na szybkość i wydajność gier jest nie do przecenienia - wynosi od kilku do kilkunastu procent! Adrenalin - oprogramowanie, które dostarcza narzędzia odpowiedzialne za optymalizację obróbki grafiki. Znajdziemy tu między innymi Chill (umożliwia personalizację profili chłodzenia), Wattman (ręczne dostosowanie częstotliwość taktowania procesora i pamięci), Overlay i ReLive (streaming oraz nagrywanie gameplayów).

W chwili pisania tego tekstu topowym modelem z rodziny jest AMD Radeon RX 6600.

Nvidia GeForce

GeForce to układy graficzne firmy Nvidia, która rozwija je od samego początku - czyli roku 1999. W chwili obecnej mamy do czynienia już z 17. generacją, której topowy przedstawiciel to RTX 3090.

Nvidia wprowadziła do rodziny RTX 30 szereg nowości, które znacząco wpływają na wydajność grafiki oraz szybkość pracy. Można tu wymienić:

Dynamic Boost 2 - technologia optymalizując moc w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w grach nie powinno być żadnych opóźnień, a procesor zawsze mieć dostęp do mocy odpowiedniej, aby wykorzystywać wszystkie możliwości układu GeForce.

- technologia optymalizując moc w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w grach nie powinno być żadnych opóźnień, a procesor zawsze mieć dostęp do mocy odpowiedniej, aby wykorzystywać wszystkie możliwości układu GeForce. DLSS - technika renderingu Deep Learning Super Sampling została oparta na SI, a jej cel to zwiększenie wydajności graficznej. Dokonuje tego, korzystając z dedykowanych procesorów SI, rdzeni Tensor oraz sieci neuronowej z zakresu głębokiego uczenia. W efekcie można zwiększyć częstotliwość generowania klatek przy zachowaniu ostrych obrazów w grach. Pozwala zmaksymalizować ustawienia grafiki i zwiększyć rozdzielczość nawet do 8K.

- technika renderingu Deep Learning Super Sampling została oparta na SI, a jej cel to zwiększenie wydajności graficznej. Dokonuje tego, korzystając z dedykowanych procesorów SI, rdzeni Tensor oraz sieci neuronowej z zakresu głębokiego uczenia. W efekcie można zwiększyć częstotliwość generowania klatek przy zachowaniu ostrych obrazów w grach. Pozwala zmaksymalizować ustawienia grafiki i zwiększyć rozdzielczość nawet do 8K. Refex - zestaw technik GPU, wyświetlaczy G-SYNC i oprogramowania, które mierzą i obniżają opóźnienie systemowe w grach turniejowych (League of Legends, Apex Legends, Call of Duty, Fortnite itp.).

Podsumowanie - kto lepszy?

Jak widać po wymienionych przykładach, każdy producent ma nieco inne podejście do metod zapewniania optymalnej grafiki. Który z nich ma rację? W którą kartę graficzną najlepiej zainwestować? Na te pytania nie ma odpowiedzi.

A powód tego jest prosty - jak pokazują to liczne testy kart graficznych obu producentów, które publikujemy na naszych łamach, wyniki zależą nie tylko od zastosowanych technologii, ale również samych gier. Przy jednych wygrywa AMD, przy drugich Nvidia, przy jeszcze innych testy wydajność dają im tyle samo punktów. Dlatego wszystko zależy od tytułów, które preferujesz.

Nasza porada - przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego modelu sprawdź, jak wypada w teście przy Twoich ulubionych produkcjach. To najlepszy sposób, aby mieć pewność, że przy wybranej karcie będziesz świetnie się bawić!